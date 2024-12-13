Créateur de Vidéos Promo d'Événements AI : Créez des Promos Époustouflantes Instantanément

Concevez facilement des vidéos d'événements captivantes pour les plateformes de médias sociaux. Utilisez nos modèles et scènes pour lancer rapidement votre prochaine campagne marketing.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un tutoriel professionnel de 45 secondes pour les professionnels du marketing, présentant HeyGen comme le "créateur de vidéos promo" ultime pour des "campagnes marketing" percutantes. Visuellement, maintenez une esthétique propre et corporative avec des transitions fluides et des superpositions de texte à l'écran, le tout livré par un avatar AI sophistiqué. L'audio doit être calme et autoritaire, expliquant comment utiliser la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer du contenu écrit en récits vidéo engageants avec un minimum d'effort.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vitrine inspirante de 60 secondes pour les créateurs de contenu et les agences de publicité, axée sur la génération de superbes "vidéos promo AI" pour divers "spots publicitaires". Cette vidéo doit présenter un style visuel très créatif et artistique, incorporant une riche bibliothèque de médias/soutien de stock avec des images variées et des animations dynamiques, accompagnée d'une bande sonore cinématographique évocatrice. Soulignez la facilité d'ajouter des sous-titres/captions parfaitement synchronisés pour assurer une portée et une accessibilité maximales sur toutes les plateformes.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative rapide de 15 secondes pour les influenceurs et les entreprises de commerce électronique, illustrant comment l'"éditeur en ligne" de HeyGen simplifie la création de contenu à fort impact pour les "plateformes de médias sociaux". L'esthétique visuelle doit être vibrante et tendance, avec des montages rapides et accrocheurs et une musique de fond populaire, accompagnée d'une voix off AI concise. Mettez en avant la fonctionnalité essentielle de redimensionnement et d'exportation des formats, permettant aux utilisateurs d'adapter leurs vidéos sans effort pour différents formats de médias sociaux en un instant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo d'Événements AI

Créez facilement des vidéos promo AI engageantes pour vos événements avec des outils puissants alimentés par l'AI, du concept à la vidéo finalisée prête pour toute plateforme.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Événement
Commencez par utiliser nos scripts générés automatiquement par l'AI pour rédiger instantanément un contenu captivant, ou saisissez votre propre script pour guider votre vidéo promo d'événement.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et Modèles
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles et de scènes conçus professionnellement pour correspondre parfaitement au thème et à l'identité de votre événement.
3
Step 3
Améliorez avec des Voix Off
Donnez vie à votre script avec notre fonctionnalité avancée de génération de voix off, offrant des voix off à son humain dans divers styles pour captiver votre audience.
4
Step 4
Exportez pour Toute Plateforme
Optimisez votre vidéo promo AI finale en utilisant le redimensionnement et l'exportation des formats pour un partage fluide sur toutes les plateformes de médias sociaux et campagnes marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez la Participation avec des Promos Dynamiques

.

Créez des vidéos promo d'événements dynamiques et inspirantes qui motivent votre public cible à participer et à vivre votre événement en direct.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes campagnes marketing avec des vidéos promo ?

HeyGen vous permet de créer rapidement et efficacement des vidéos promo AI captivantes pour vos campagnes marketing. Exploitez nos outils alimentés par l'AI et nos modèles variés pour produire des publicités vidéo engageantes qui captent l'attention.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos promo AI efficace ?

HeyGen simplifie la création de vidéos promo AI en offrant des fonctionnalités telles que la génération de texte-à-vidéo, des avatars AI et des voix off à son humain. Cela vous permet de transformer des scripts en vidéos promo professionnelles sans avoir besoin d'une expérience approfondie en montage vidéo.

HeyGen propose-t-il des modèles pour divers besoins de vidéos promo ?

Oui, HeyGen propose une large gamme de modèles conçus professionnellement et un éditeur en ligne intuitif avec une interface glisser-déposer. Cela simplifie le processus de création de vidéos de produits, de vidéos d'événements ou de tout autre type de vidéos promo pour les plateformes de médias sociaux.

HeyGen peut-il créer du contenu promotionnel pour des événements spécifiques ?

Absolument ! HeyGen est un créateur de vidéos promo d'événements AI idéal, vous permettant de produire facilement des vidéos d'événements dynamiques et des vidéos de produits. Utilisez notre bibliothèque de médias, nos photos et vidéos de stock, et nos contrôles de marque pour créer du contenu promotionnel de haute qualité pour toute occasion.

