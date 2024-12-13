Générateur d'Événements AI : Planifiez & Promouvez Vos Événements Plus Rapidement

Élevez vos promotions d'événements sans effort ; créez des vidéos captivantes directement à partir de votre script en utilisant les capacités de texte-à-vidéo de notre générateur d'événements AI.

Êtes-vous un organisateur d'événements constamment à la recherche d'idées fraîches et créatives ? Imaginez une vidéo vibrante et rapide de 30 secondes, accompagnée d'une musique entraînante, destinée aux planificateurs d'événements qui peinent à conceptualiser des expériences uniques. Le style visuel devrait inclure du texte animé mettant en avant les principaux avantages, démontrant comment notre générateur d'événements AI suscite instantanément de nombreuses possibilités, toutes créées rapidement grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Simplifier la promotion de votre événement n'a jamais été aussi facile. Cette vidéo moderne et professionnelle de 45 secondes, avec une bande sonore énergique mais sophistiquée et une voix off claire, est conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing. Elle met en avant la puissance d'un générateur de promotion d'événements AI pour créer des publications percutantes sur les réseaux sociaux, en utilisant les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour un contenu fluide et impactant.
Exemple de Prompt 2
Transformez votre processus de planification d'événements et gagnez du temps grâce à une assistance intelligente. Cette vidéo de 60 secondes, caractérisée par des transitions fluides et un style visuel apaisant et inspirant avec une voix off amicale et rassurante, s'adresse directement aux planificateurs d'événements occupés. Elle illustre comment notre outil fournit des idées personnalisées, en exploitant les nombreux modèles et scènes de HeyGen, avec des sous-titres faciles à ajouter, pour donner vie aux visions efficacement.
Exemple de Prompt 3
Imaginez créer des idées d'événements virtuels révolutionnaires avec une facilité inégalée. Cette vidéo futuriste et dynamique de 30 secondes, avec une bande sonore contemporaine engageante et présentant divers scénarios d'événements, est destinée aux innovateurs et aux professionnels férus de technologie. Elle met en avant comment notre plateforme aide à générer des concepts innovants et à assembler des matériaux promotionnels époustouflants, soutenus par la riche bibliothèque de médias/stock de HeyGen et le redimensionnement et l'exportation flexibles des formats pour chaque plateforme.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Événements AI

Planifiez et promouvez votre prochain événement sans effort. Notre générateur d'événements AI vous aide à gagner du temps, à susciter des idées créatives et à produire des matériaux promotionnels époustouflants avec facilité.

1
Step 1
Sélectionnez les Détails de Votre Événement
Commencez par fournir des informations clés sur votre événement, telles que son nom, son emplacement et le nombre de participants. Cette entrée initiale aide l'AI à comprendre vos besoins spécifiques, posant les bases pour des idées personnalisées.
2
Step 2
Générez des Idées Innovantes
Exploitez la puissance de l'AI pour générer instantanément une large gamme d'idées créatives adaptées au thème et aux objectifs de votre événement. Nos algorithmes avancés fournissent rapidement des suggestions uniques pour inspirer votre planification.
3
Step 3
Personnalisez Votre Plan d'Événement
Affinez les idées générées en utilisant des modèles personnalisables pour la décoration, le divertissement et la logistique. Ajustez facilement les budgets et explorez des options personnalisées pour correspondre parfaitement à votre vision.
4
Step 4
Créez du Contenu Promotionnel
Utilisez le générateur de promotion d'événements AI pour créer des textes promotionnels percutants, des publications sur les réseaux sociaux et des matériaux publicitaires. Cela garantit que votre événement atteint efficacement son public, incitant aux inscriptions et à l'engagement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement des Sessions d'Événements

.

Utilisez la vidéo alimentée par AI pour augmenter l'engagement et la rétention lors des sessions d'événements, rendant les présentations et ateliers plus dynamiques et mémorables.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à générer des idées d'événements innovantes et des matériaux promotionnels ?

HeyGen utilise une AI avancée pour aider les organisateurs d'événements à générer des idées créatives et à concevoir des matériaux promotionnels percutants. Vous pouvez facilement produire des publications et des annonces engageantes sur les réseaux sociaux en utilisant des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo, garantissant que votre événement se démarque et inspire des angles créatifs.

Quels contrôles de branding créatif HeyGen offre-t-il pour le contenu visuel de mon événement ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer le logo de votre événement et des palettes de couleurs spécifiques dans tout le contenu vidéo. Cela garantit une identité de marque cohérente et professionnelle à travers tous vos matériaux marketing et visuels de site événementiel, renforçant votre impact créatif.

HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos pour les réseaux sociaux pour la promotion d'événements ?

Absolument, HeyGen rend la création de vidéos promotionnelles soignées pour les réseaux sociaux incroyablement simple. Avec le texte-à-vidéo à partir de script, les avatars AI et divers modèles, vous pouvez rapidement générer des textes et des visuels convaincants qui incitent aux inscriptions et promeuvent efficacement votre événement sur toutes les plateformes.

Comment HeyGen soutient-il la personnalisation et le contenu créatif personnalisé pour des événements uniques ?

HeyGen vous permet de personnaliser le ton et le style de votre contenu promotionnel pour correspondre parfaitement au thème unique de chaque événement. Ses capacités d'AI générative, combinées à une riche bibliothèque de médias et des modèles flexibles, permettent la création de matériaux marketing et d'idées véritablement personnalisés et pertinents.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo