Créez une vidéo de présentation technique d'une minute à l'attention des responsables ESG et des responsables de la durabilité, démontrant comment notre générateur de rapports ESG par IA simplifie les processus de reporting ESG et améliore la précision des données. Le style visuel doit être épuré et professionnel, utilisant des graphiques explicatifs et du texte à l'écran, soutenu par une voix off claire et confiante générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, et facilement créée à partir de votre texte en vidéo à partir du script.

