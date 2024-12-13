Créateur de vidéos de sensibilisation environnementale AI : Créez de l'Impact

Transformez vos messages environnementaux en vidéos engageantes avec notre fonctionnalité de texte-à-vidéo, rendant la narration d'impact accessible et efficace pour les ONG.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise de 45 secondes destinée aux parties prenantes commerciales et aux investisseurs potentiels, mettant en avant les initiatives de durabilité et les rapports ESG de votre organisation. Cette vidéo nécessite un style visuel professionnel et axé sur les données avec des graphiques épurés et un avatar AI autoritaire pour présenter les faits clés, en tirant parti de la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour un rendu soigné.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo percutante de 60 secondes pour le grand public et les étudiants, les éduquant sur la question cruciale du changement climatique. Le contenu doit être informatif et engageant avec des animations claires et simples et une voix off experte, générée efficacement à l'aide de la capacité de génération de voix off de HeyGen pour assurer clarté et impact.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo convaincante de 30 secondes spécifiquement pour les ONG environnementales cherchant à inspirer des donateurs potentiels pour des efforts de collecte de fonds. Le style visuel doit être empathique et urgent, utilisant des visuels émouvants accompagnés d'une voix off sincère et de sous-titres/captions percutants générés par la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour maximiser l'accessibilité et l'engagement émotionnel.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de sensibilisation environnementale AI

Créez facilement des vidéos de durabilité convaincantes et des campagnes de sensibilisation environnementale percutantes avec la génération de vidéos alimentée par l'AI.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par écrire ou coller votre message environnemental. Notre AI utilisera votre entrée pour générer une vidéo de manière fluide, en exploitant la fonctionnalité de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez les Éléments Visuels
Donnez vie à votre vidéo de durabilité. Choisissez parmi divers avatars AI pour narrer votre histoire, ou commencez avec un modèle approprié de notre collection.
3
Step 3
Générez la Voix Off et les Sous-titres
Assurez-vous que votre message soit entendu et compris mondialement. Générez automatiquement une voix off engageante à partir de votre script, et ajoutez des sous-titres précis pour une portée plus large.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Optimisez votre vidéo pour n'importe quelle plateforme. Ajustez facilement le redimensionnement des proportions et les exports pour que vos campagnes de sensibilisation environnementale soient parfaites sur les réseaux sociaux ou lors de présentations.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier

Développez des cours d'éducation environnementale complets et atteignez un public mondial avec facilité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les organisations environnementales à créer des vidéos de sensibilisation engageantes ?

HeyGen permet aux ONG et organisations environnementales de produire des vidéos de durabilité convaincantes en utilisant une technologie avancée de génération de vidéos AI. Vous pouvez facilement transformer vos messages environnementaux en campagnes puissantes, améliorant ainsi votre narration d'impact.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer des campagnes de durabilité percutantes ?

HeyGen propose des avatars AI, des capacités de texte-à-vidéo, et une large gamme de modèles axés sur la durabilité pour simplifier votre création de contenu. Ces outils vous permettent de générer du contenu éducatif de haute qualité et des vidéos promotionnelles pour les réseaux sociaux.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos alimentées par l'AI pour l'éducation au changement climatique ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos de sensibilisation environnementale AI idéal pour développer du contenu éducatif sur le changement climatique et la conservation. Profitez des voix AI et du contenu visuellement engageant pour expliquer clairement des sujets complexes et sensibiliser le public.

HeyGen est-il une solution rentable pour créer des vidéos de plaidoyer environnemental ?

Oui, HeyGen est conçu pour être une plateforme de création de contenu rentable, réduisant considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires à la production vidéo. Utilisez ses outils d'édition intuitifs, ses contrôles de marque, et ses capacités AI pour produire efficacement des vidéos promotionnelles percutantes.

