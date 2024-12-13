Générateur AI d'Entreprise : Révolutionnez vos Opérations Commerciales
Automatisez les tâches et les flux de travail dans votre entreprise avec des solutions AI puissantes, en utilisant le texte-à-vidéo à partir de script pour une création de contenu percutante.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Explorez les gains d'efficacité avec des agents AI personnalisables conçus pour automatiser les tâches et les flux de travail au sein d'une entreprise dans cette étude de cas de 90 secondes. Cette vidéo cible les responsables informatiques et les directeurs des opérations, avec des enregistrements d'écran dynamiques de l'automatisation en action, soutenus par une narration dynamique et informative, et enrichis de sous-titres professionnels pour l'accessibilité, en tirant parti de la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour des plans de coupe convaincants.
Décryptez l'importance cruciale d'une sécurité robuste au sein d'une plateforme AI d'entreprise évolutive dans ce résumé de livre blanc de 2 minutes. Conçu pour les RSSI et les CTO, la vidéo présentera une esthétique visuelle sérieuse et digne de confiance avec des plans de coupe d'entreprise et une narration autoritaire, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un branding cohérent et le redimensionnement et l'exportation des formats pour une distribution multi-plateforme.
Assistez à la manière dont les intégrations fluides et les outils puissants pour développeurs dynamisent un générateur AI d'entreprise dans ce tutoriel d'une minute. Ce contenu est conçu pour les développeurs et les architectes de solutions, employant un style visuel moderne et épuré avec des extraits de code et des démonstrations d'interface utilisateur, accompagné d'une génération de voix off engageante et éducative, mettant en vedette un avatar AI amical pour guider les spectateurs à travers des concepts complexes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo performantes pour améliorer les campagnes marketing et atteindre efficacement les publics cibles.
Améliorez l'Engagement en Formation.
Élevez les programmes de formation d'entreprise avec des vidéos générées par AI pour augmenter l'engagement des employés et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen sert-il de plateforme AI d'entreprise évolutive pour la création vidéo ?
HeyGen est conçu comme une plateforme AI d'entreprise, offrant des solutions évolutives pour la création vidéo grâce à ses avatars AI robustes et ses capacités de texte-à-vidéo. Il permet aux entreprises d'automatiser les tâches et les flux de travail, garantissant une création de contenu efficace et à haut volume tout en maintenant la cohérence de la marque avec des contrôles de branding intégrés.
Quelles mesures de sécurité HeyGen met-il en œuvre pour les données et contenus d'entreprise ?
HeyGen priorise la gestion sécurisée des données au sein de ses outils d'IA générative pour entreprises, en employant des fonctionnalités de gestion de la sécurité strictes pour protéger les informations sensibles. Notre plateforme maintient un environnement sécurisé à chaque niveau, en adhérant aux meilleures pratiques de l'industrie et en soutenant des normes de conformité critiques comme SOC 2 Type II pour une assurance de qualité entreprise.
HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes d'entreprise existants et aux outils de développement ?
Oui, HeyGen est conçu pour des intégrations fluides avec vos outils d'ingénierie et flux de travail existants, en faisant une plateforme interopérable pour la transformation AI d'entreprise. Nous offrons des outils pour développeurs, y compris des API et SDK, permettant la personnalisation et le déploiement simplifié dans votre infrastructure numérique actuelle.
HeyGen est-il une solution sans code pour créer des vidéos d'entreprise alimentées par l'AI ?
HeyGen offre une plateforme AI puissante sans code, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos de qualité professionnelle sans expertise technique approfondie. Ses interfaces conviviales permettent à quiconque de tirer parti de l'IA générative pour la création de contenu, des avatars AI à la génération de voix off, rendant la production vidéo avancée accessible à toutes les équipes d'entreprise.