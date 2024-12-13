Imaginez rationaliser votre communication technique. Cette vidéo de 45 secondes, conçue pour les innovateurs technologiques et les chefs de produit, démontre comment un générateur d'explications d'ingénierie par IA transforme des concepts complexes en vidéos explicatives dynamiques et animées. Dotée de graphismes en mouvement épurés et d'une voix off énergique générée par IA, elle met en avant la puissance de HeyGen pour créer un contenu captivant en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir de script et des avatars IA réalistes.

Générer une Vidéo