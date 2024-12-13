Générateur d'Explications d'Ingénierie par IA : Simplifiez les Sujets Complexes

Automatisez rapidement le processus de création de contenu engageant et simplifiez les sujets complexes avec une génération de voix off puissante.

Imaginez rationaliser votre communication technique. Cette vidéo de 45 secondes, conçue pour les innovateurs technologiques et les chefs de produit, démontre comment un générateur d'explications d'ingénierie par IA transforme des concepts complexes en vidéos explicatives dynamiques et animées. Dotée de graphismes en mouvement épurés et d'une voix off énergique générée par IA, elle met en avant la puissance de HeyGen pour créer un contenu captivant en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir de script et des avatars IA réalistes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Les éducateurs et formateurs d'entreprise peuvent désormais simplifier sans effort des sujets complexes avec un contenu engageant. Cette vidéo de 30 secondes présente un créateur de vidéos explicatives par IA, offrant des visuels professionnels, clairs et captivants, enrichis par une voix off calme et articulée. Elle souligne comment les modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen, combinés avec des sous-titres automatiques, rendent l'apprentissage accessible et percutant pour des audiences multilingues.
Exemple de Prompt 2
Pour les équipes marketing et les créateurs de contenu cherchant à produire des vidéos personnalisables qui délivrent un contenu engageant, ce spot de 60 secondes est incontournable. Il illustre la création de graphismes riches en visuels, alignés sur la marque, accompagnés d'une musique de fond entraînante et d'un avatar IA amical. La vidéo souligne la capacité de HeyGen à générer des voix off avancées et à offrir un vaste support de bibliothèque/média pour créer efficacement des vidéos promotionnelles percutantes.
Exemple de Prompt 3
Les propriétaires de petites entreprises et les amateurs de bricolage cherchant à créer rapidement des vidéos explicatives professionnelles apprécieront ce guide de 30 secondes. Présentant des visuels simples et étape par étape et une voix off IA claire et concise, il met en avant le design intuitif d'une plateforme de génération de vidéos par IA. Découvrez comment HeyGen permet aux utilisateurs de produire facilement un contenu pédagogique de haute qualité avec un redimensionnement et des exportations d'aspect ratio efficaces et une conversion de texte en vidéo à partir de script sans faille.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur d'Explications d'Ingénierie par IA

Transformez rapidement des concepts d'ingénierie complexes en vidéos explicatives claires et engageantes, rationalisant la communication et améliorant la compréhension avec des outils alimentés par IA.

1
Step 1
Créez Votre Script Explicatif
Commencez par saisir votre concept d'ingénierie ou votre script détaillé. Le générateur d'explications d'ingénierie par IA traite votre texte, le préparant pour la conversion vidéo afin de générer rapidement votre contenu éducatif.
2
Step 2
Choisissez les Visuels et la Voix
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles vidéo et personnalisez votre explication avec des avatars IA professionnels. Personnalisez leur apparence et choisissez une voix off IA appropriée pour transmettre clairement votre message.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations et Détails
Affinez votre vidéo en ajoutant des sous-titres automatiques pour l'accessibilité et la clarté. Vous pouvez également intégrer les couleurs et logos de votre marque à l'aide des contrôles de marque, assurant un aspect professionnel et cohérent.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Une fois satisfait, exportez en MP4 pour générer votre vidéo explicative animée de haute qualité. Votre contenu engageant est maintenant prêt à être partagé avec votre équipe, vos clients ou un public plus large, simplifiant efficacement les sujets complexes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Programmes de Formation Internes et Externes

.

Améliorez l'engagement et la rétention des connaissances dans la formation avec des vidéos explicatives dynamiques générées par IA pour les processus et outils d'ingénierie.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos explicatives animées ?

Le créateur de vidéos explicatives par IA de HeyGen simplifie les sujets complexes en transformant vos scripts en contenu engageant avec des avatars IA et des vidéos personnalisables, sans nécessiter de compétences préalables en montage vidéo.

HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos explicatives pour des audiences multilingues ?

Oui, HeyGen vous permet de générer des vidéos explicatives professionnelles pour des audiences multilingues, complètes avec des voix off IA et des sous-titres automatiques, rendant votre contenu accessible et clair à l'échelle mondiale.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos explicatives par IA de HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos vidéos explicatives par IA, vous permettant de choisir parmi divers modèles de vidéos, d'utiliser des avatars IA et de contrôler les éléments de marque pour créer un contenu véritablement unique et engageant.

À quelle vitesse puis-je générer une vidéo IA en utilisant la plateforme de HeyGen ?

La plateforme de génération de vidéos par IA de HeyGen automatise considérablement le processus, vous permettant de créer des vidéos explicatives animées de haute qualité, du script à l'exportation finale en MP4, en un temps record, augmentant ainsi la productivité.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo