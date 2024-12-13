Résultat Vidéo Généré par l'AI pour les Emails : Boostez l'Engagement de vos Campagnes

Créez rapidement du contenu vidéo personnalisé pour vos campagnes par email en utilisant une génération de texte en vidéo fluide.

Créez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, montrant à quel point il est facile de produire un "résultat vidéo généré par l'AI pour les emails" convaincant pour leurs campagnes. Le style visuel doit être professionnel et dynamique, avec des coupes rapides des interfaces utilisateur et des résultats positifs, complétés par une voix off AI claire et engageante pour expliquer efficacement les avantages.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo personnalisée de 45 secondes conçue pour les professionnels de la vente et les équipes de prospection B2B, démontrant la puissance des "Vidéos de Vente Personnalisées par AI" pour établir des relations. Le style visuel et audio doit être engageant et direct, utilisant un avatar AI amical s'adressant directement au spectateur sur une musique de fond douce et chaleureuse, soulignant la touche personnelle.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo explicative informative de 60 secondes pour les créateurs de contenu et les marketeurs par email, illustrant comment un "générateur de vidéo AI" simplifie la création de contenu engageant pour les "campagnes par email". La vidéo doit présenter des visuels propres et illustratifs qui expliquent le processus étape par étape, soutenus par des sous-titres clairs pour améliorer l'accessibilité et la compréhension.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo moderne de 15 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux et aux entrepreneurs occupés, mettant en avant l'efficacité de transformer un simple texte en "contenu captivant pour les réseaux sociaux". Le style visuel de la vidéo doit être rapide et vibrant, avec une musique de fond contemporaine et des transitions fluides, utilisant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour créer des visuels dynamiques à partir d'un texte écrit.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Résultat Vidéo Généré par l'AI pour les Emails

Créez et intégrez facilement des vidéos personnalisées générées par AI dans vos campagnes par email pour améliorer l'engagement et la communication.

1
Step 1
Créez Votre Contenu Vidéo
Utilisez le générateur de vidéo AI pour transformer votre script en une vidéo captivante. Choisissez parmi divers avatars AI pour narrer votre message, assurant une présentation professionnelle et engageante.
2
Step 2
Personnalisez avec Votre Branding
Améliorez vos vidéos marketing avec des contrôles de branding, en ajoutant votre logo, vos couleurs de marque et des médias pertinents de la bibliothèque pour assurer une cohérence et un aspect soigné.
3
Step 3
Optimisez pour la Diffusion par Email
Préparez votre vidéo générée par AI pour les campagnes par email en sélectionnant le ratio d'aspect approprié et les paramètres d'exportation pour email pour une intégration fluide dans diverses plateformes d'email.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo Email
Une fois optimisée, générez votre résultat vidéo final de haute qualité par le générateur d'emails AI, prêt à être intégré ou lié dans votre email, offrant une expérience vidéo personnalisée à vos destinataires.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Vidéos de Témoignages Clients Dynamiques

Transformez des témoignages écrits en récits vidéo convaincants alimentés par AI pour renforcer la confiance et la crédibilité dans vos séquences de vente par email.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes campagnes par email avec des vidéos personnalisées ?

HeyGen transforme vos campagnes par email en vous permettant de créer des messages vidéo personnalisés à grande échelle grâce à notre générateur de vidéos pour emails avancé par AI. Ces vidéos générées par AI peuvent considérablement augmenter l'engagement dans votre prospection par email.

Quels types de vidéos générées par AI puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez générer une large gamme de vidéos générées par AI, y compris des vidéos marketing, des vidéos explicatives et du contenu pour les réseaux sociaux. Notre plateforme offre des avatars AI personnalisés, des capacités de texte en vidéo et divers modèles de vidéos pour donner vie à votre vision.

HeyGen prend-il en charge l'exportation de vidéos spécifiquement pour les campagnes par email ?

Oui, HeyGen fournit un résultat vidéo optimisé par le générateur d'emails AI qui peut être intégré de manière fluide dans vos campagnes par email. Vous pouvez facilement exporter votre contenu vidéo personnalisé pour améliorer vos efforts de prospection vidéo ou l'intégrer sur des pages de destination vidéo dédiées.

Comment HeyGen facilite-t-il la création de Vidéos de Vente Personnalisées par AI ?

HeyGen permet aux équipes de vente de créer des vidéos personnalisées avec AI, simplifiant leurs séquences de vente et l'automatisation marketing. Cette capacité aide les équipes de vente B2B à délivrer des messages vidéo personnalisés et percutants aux prospects de manière efficace.

