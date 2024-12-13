Générateur de Vidéos Éducatives sur l'IA : Créez des Leçons Engagantes

Transformez facilement votre contenu éducatif en vidéos captivantes en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script, enrichie de voix AI réalistes.

Créez une vidéo éducative d'une minute démontrant les dernières avancées en traitement du langage naturel. Cette vidéo, destinée aux professionnels de la technologie cherchant à comprendre le déploiement pratique de l'IA, doit présenter un avatar AI professionnel avec une voix off claire et engageante. Utilisez les avatars AI et la génération de voix off de HeyGen pour offrir une présentation soignée et informative, agissant comme un générateur efficace de vidéos éducatives sur l'IA.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo éducative animée de 45 secondes expliquant les bases de la technologie blockchain pour les propriétaires de petites entreprises. Le style visuel doit être lumineux et énergique, avec des superpositions de texte dynamiques pour mettre en avant les concepts clés, accompagnées d'une voix amicale et entraînante. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour produire rapidement le contenu et incluez des sous-titres pour l'accessibilité, améliorant ainsi vos vidéos éducatives animées.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo éducative complète de 2 minutes sur les algorithmes d'apprentissage automatique pour les étudiants universitaires inscrits en informatique ou en science des données. La présentation visuelle doit incorporer des visuels et des diagrammes AI détaillés pour expliquer des concepts complexes, soutenus par une voix explicative et des invites de texte à l'écran stratégiques pour clarifier. Améliorez l'expérience d'apprentissage en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels pertinents et en élaborant un script convaincant avec les fonctionnalités de scripts alimentés par l'IA pour ces vidéos éducatives.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes pour les formateurs d'entreprise présentant une nouvelle fonctionnalité logicielle aux employés. Cette vidéo nécessite un style visuel professionnel et de marque, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un look cohérent. Elle doit inclure des sous-titres faciles à lire pour assurer la clarté et l'accessibilité, avec une voix calme et autoritaire guidant les spectateurs à travers la mise à jour, en faisant un outil efficace de création de vidéos éducatives.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos éducatives sur l'IA

Transformez votre contenu éducatif en vidéos dynamiques et engageantes avec un générateur de vidéos éducatives sur l'IA, rendant l'apprentissage accessible et percutant pour votre public.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par écrire ou coller votre contenu éducatif. Le générateur de vidéos éducatives sur l'IA utilise vos invites textuelles pour une création de texte en vidéo fluide, formant la base de votre leçon.
2
Step 2
Choisissez vos Visuels et Avatar
Augmentez l'engagement en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre contenu. Personnalisez davantage votre vidéo avec des visuels AI pertinents et des ressources d'une vaste bibliothèque pour illustrer vos points.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Réalistes
Générez un audio de haute qualité avec des voix AI réalistes qui captivent votre audience. Synchronisez parfaitement votre narration avec vos visuels pour offrir une expérience éducative professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo éducative en ajoutant des sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité. Une fois terminée, exportez votre vidéo soignée dans le format souhaité, prête à être partagée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Augmentez l'Engagement dans la Formation en Entreprise

.

Utilisez des vidéos éducatives alimentées par l'IA et des avatars AI pour augmenter significativement l'engagement et la rétention dans les programmes de formation en entreprise.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives ?

HeyGen sert de générateur intuitif de vidéos éducatives sur l'IA, permettant une création rapide de texte en vidéo à partir de vos scripts alimentés par l'IA. Son interface conviviale et ses divers modèles vidéo en font un outil efficace pour produire du contenu de haute qualité.

Puis-je utiliser des avatars AI et des voix AI réalistes dans mon contenu éducatif avec HeyGen ?

Oui, HeyGen propose une large sélection d'avatars AI et de voix AI réalistes pour donner vie à vos vidéos éducatives animées. Ces visuels AI augmentent l'engagement et rendent les sujets complexes plus accessibles.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos éducatives animées ?

HeyGen permet une personnalisation étendue de vos vidéos éducatives animées en utilisant une variété de modèles vidéo et de contrôles de marque. Vous pouvez enrichir votre contenu avec plus de 16 millions de photos et vidéos de stock de la bibliothèque de médias et éditer des vidéos avec du texte directement sur la plateforme.

HeyGen prend-il en charge la création de texte en vidéo et les sous-titres automatiques ?

Absolument. HeyGen excelle dans la création de texte en vidéo, convertissant vos invites textuelles en contenu vidéo engageant avec des voix off de haute qualité. Il génère également automatiquement des sous-titres pour garantir que vos vidéos éducatives soient accessibles à tous les spectateurs.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo