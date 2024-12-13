Découvrez comment le générateur éducatif AI révolutionne votre processus de planification dans cette vidéo percutante de 45 secondes, conçue pour les enseignants K-12 occupés et les concepteurs de programmes. Expérimentez un style visuel moderne et inspirant accompagné d'une voix off amicale et claire, alors que nous démontrons comment les capacités de génération de texte en vidéo et de voix off de HeyGen vous aident à créer des plans de cours complets plus rapidement, vous permettant de récupérer un temps précieux.

Générer une Vidéo