Générateur Éducatif AI : Créez des Leçons Engagantes Plus Rapidement

Boostez l'engagement des élèves et gagnez du temps avec des supports pédagogiques dynamiques. Créez des leçons vidéo personnalisées en utilisant des avatars AI pour captiver votre classe.

Découvrez comment le générateur éducatif AI révolutionne votre processus de planification dans cette vidéo percutante de 45 secondes, conçue pour les enseignants K-12 occupés et les concepteurs de programmes. Expérimentez un style visuel moderne et inspirant accompagné d'une voix off amicale et claire, alors que nous démontrons comment les capacités de génération de texte en vidéo et de voix off de HeyGen vous aident à créer des plans de cours complets plus rapidement, vous permettant de récupérer un temps précieux.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Dynamisez votre classe avec des supports pédagogiques engageants et des quiz dynamiques dans une vidéo vibrante de 30 secondes conçue pour les enseignants cherchant à stimuler l'engagement des élèves. Avec les avatars AI de HeyGen et ses modèles et scènes riches, vous pouvez transformer sans effort des sujets complexes en ressources captivantes prêtes pour les élèves, avec un style visuel dynamique et coloré et un narrateur AI enthousiaste qui garde les apprenants captivés.
Exemple de Prompt 2
Débloquez le pouvoir de l'apprentissage personnalisé et de la différenciation fluide pour chaque élève avec cette vidéo perspicace de 60 secondes, parfaite pour les enseignants en éducation spécialisée et les éducateurs favorisant des classes inclusives. À travers un style visuel calme, empathique et professionnel, couplé à une voix rassurante, découvrez comment les sous-titres/captions de HeyGen et sa vaste bibliothèque de médias/stock vous permettent de créer des évaluations et des ressources sur mesure qui répondent aux besoins divers des élèves, garantissant que personne n'est laissé pour compte.
Exemple de Prompt 3
Rationalisez votre processus de création de contenu et générez des ressources prêtes pour les élèves comme des fiches de travail dans cette vidéo pratique de 40 secondes, spécifiquement pour les nouveaux enseignants et ceux submergés par les exigences du programme. Présentant un avatar AI professionnel démontrant son utilisation dans un style visuel clair et efficace, les outils AI pour enseignants de HeyGen permettent une fonctionnalité rapide de génération de fiches de travail, avec redimensionnement flexible du format d'image et exportations pour s'adapter à toute plateforme.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur Éducatif AI

Exploitez l'AI pour créer efficacement des vidéos éducatives dynamiques, des plans de leçons et des matériaux interactifs qui engagent les élèves et font gagner du temps aux éducateurs.

1
Step 1
Créez du Contenu Éducatif
Commencez par utiliser le générateur éducatif AI pour produire instantanément des brouillons de plans de leçons, de quiz ou de supports pédagogiques adaptés à vos besoins curriculaires.
2
Step 2
Collez Votre Script
Prenez votre contenu de leçon généré par AI et collez-le dans la plateforme. Notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir de script transformera automatiquement votre texte en une narration visuelle.
3
Step 3
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour personnaliser votre vidéo éducative. Ces avatars AI peuvent délivrer vos leçons avec une touche humaine, renforçant la connexion avec les élèves.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo éducative et exportez-la dans divers formats d'image pour un partage fluide sur différentes plateformes d'apprentissage. Offrez des ressources convaincantes prêtes pour les élèves.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Sujets Complexes

.

Transformez des concepts éducatifs difficiles en vidéos AI facilement digestibles et visuellement attrayantes, rendant l'information complexe accessible et engageante pour tous les apprenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de générateur éducatif AI pour les écoles ?

HeyGen est un puissant générateur éducatif AI qui permet aux écoles et aux éducateurs de créer rapidement des supports pédagogiques dynamiques. Il transforme le texte en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off professionnelle, améliorant considérablement l'expérience d'apprentissage et en faisant une plateforme AI idéale pour les écoles.

Quels types de ressources prêtes pour les élèves les éducateurs peuvent-ils créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, les éducateurs peuvent facilement produire diverses ressources prêtes pour les élèves, allant de plans de leçons vidéo interactifs à des explications visuelles pour des sujets complexes. En exploitant la conversion de texte en vidéo à partir de script, HeyGen soutient l'apprentissage personnalisé en permettant aux enseignants de générer rapidement du contenu personnalisé pour divers besoins d'évaluation et d'enseignement.

Comment HeyGen aide-t-il les éducateurs à créer du contenu d'apprentissage engageant de manière efficace ?

HeyGen fonctionne comme un assistant éducatif AI avancé, permettant aux éducateurs de produire efficacement du contenu vidéo d'apprentissage de haute qualité à partir de simples scripts textuels. Cette approche économe en temps permet le développement rapide de plans de cours complets et de matériaux de classe enrichissants, en faisant un outil AI précieux pour les enseignants.

Les écoles peuvent-elles personnaliser les vidéos éducatives créées avec HeyGen pour leur image de marque spécifique ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, permettant aux écoles et aux éducateurs d'intégrer leurs logos et couleurs de marque dans toutes les vidéos produites. Cela garantit que tous les supports pédagogiques maintiennent une identité cohérente et professionnelle, s'alignant parfaitement avec les standards de communication d'une école en tant que plateforme AI leader pour les écoles.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo