Générateur Éducatif AI : Créez des Leçons Engagantes Plus Rapidement
Boostez l'engagement des élèves et gagnez du temps avec des supports pédagogiques dynamiques. Créez des leçons vidéo personnalisées en utilisant des avatars AI pour captiver votre classe.
Dynamisez votre classe avec des supports pédagogiques engageants et des quiz dynamiques dans une vidéo vibrante de 30 secondes conçue pour les enseignants cherchant à stimuler l'engagement des élèves. Avec les avatars AI de HeyGen et ses modèles et scènes riches, vous pouvez transformer sans effort des sujets complexes en ressources captivantes prêtes pour les élèves, avec un style visuel dynamique et coloré et un narrateur AI enthousiaste qui garde les apprenants captivés.
Débloquez le pouvoir de l'apprentissage personnalisé et de la différenciation fluide pour chaque élève avec cette vidéo perspicace de 60 secondes, parfaite pour les enseignants en éducation spécialisée et les éducateurs favorisant des classes inclusives. À travers un style visuel calme, empathique et professionnel, couplé à une voix rassurante, découvrez comment les sous-titres/captions de HeyGen et sa vaste bibliothèque de médias/stock vous permettent de créer des évaluations et des ressources sur mesure qui répondent aux besoins divers des élèves, garantissant que personne n'est laissé pour compte.
Rationalisez votre processus de création de contenu et générez des ressources prêtes pour les élèves comme des fiches de travail dans cette vidéo pratique de 40 secondes, spécifiquement pour les nouveaux enseignants et ceux submergés par les exigences du programme. Présentant un avatar AI professionnel démontrant son utilisation dans un style visuel clair et efficace, les outils AI pour enseignants de HeyGen permettent une fonctionnalité rapide de génération de fiches de travail, avec redimensionnement flexible du format d'image et exportations pour s'adapter à toute plateforme.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée du Contenu Éducatif.
Générez rapidement des cours diversifiés et des vidéos pédagogiques, permettant aux éducateurs d'atteindre plus d'élèves à l'échelle mondiale et de développer leurs initiatives d'apprentissage alimentées par l'AI.
Améliorer l'Engagement des Apprenants.
Exploitez l'AI pour produire des vidéos éducatives dynamiques et interactives, augmentant considérablement l'engagement des élèves et améliorant la rétention des connaissances dans n'importe quel sujet.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de générateur éducatif AI pour les écoles ?
HeyGen est un puissant générateur éducatif AI qui permet aux écoles et aux éducateurs de créer rapidement des supports pédagogiques dynamiques. Il transforme le texte en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off professionnelle, améliorant considérablement l'expérience d'apprentissage et en faisant une plateforme AI idéale pour les écoles.
Quels types de ressources prêtes pour les élèves les éducateurs peuvent-ils créer avec HeyGen ?
Avec HeyGen, les éducateurs peuvent facilement produire diverses ressources prêtes pour les élèves, allant de plans de leçons vidéo interactifs à des explications visuelles pour des sujets complexes. En exploitant la conversion de texte en vidéo à partir de script, HeyGen soutient l'apprentissage personnalisé en permettant aux enseignants de générer rapidement du contenu personnalisé pour divers besoins d'évaluation et d'enseignement.
Comment HeyGen aide-t-il les éducateurs à créer du contenu d'apprentissage engageant de manière efficace ?
HeyGen fonctionne comme un assistant éducatif AI avancé, permettant aux éducateurs de produire efficacement du contenu vidéo d'apprentissage de haute qualité à partir de simples scripts textuels. Cette approche économe en temps permet le développement rapide de plans de cours complets et de matériaux de classe enrichissants, en faisant un outil AI précieux pour les enseignants.
Les écoles peuvent-elles personnaliser les vidéos éducatives créées avec HeyGen pour leur image de marque spécifique ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, permettant aux écoles et aux éducateurs d'intégrer leurs logos et couleurs de marque dans toutes les vidéos produites. Cela garantit que tous les supports pédagogiques maintiennent une identité cohérente et professionnelle, s'alignant parfaitement avec les standards de communication d'une école en tant que plateforme AI leader pour les écoles.