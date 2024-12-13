Boostez vos ventes avec notre générateur de vidéos e-commerce AI

Transformez les descriptions de produits en vidéos captivantes générées par AI en quelques minutes grâce à la puissante fonction de texte en vidéo à partir d'un script de HeyGen.

Imaginez une vidéo promotionnelle de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs du e-commerce, montrant comment un générateur de vidéos e-commerce AI simplifie la création de vidéos de présentation de produits captivantes. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec une musique de fond entraînante et une voix off amicale et professionnelle générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen, soulignant la facilité de transformer un simple script en une vidéo soignée avec la fonction de texte en vidéo à partir d'un script.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo inspirante de 45 secondes pour les professionnels du marketing et les agences créatives, illustrant le pouvoir d'un générateur de vidéos AI pour produire des visuels cinématographiques. Cette vidéo doit présenter un style visuel haut de gamme et artistique avec un éclairage dramatique et une partition musicale évocatrice, démontrant comment les avatars AI de HeyGen peuvent donner vie aux récits et comment la bibliothèque de médias/stock enrichit la narration visuelle, stimulant l'engagement et la mémorisation de la marque grâce à des vidéos personnalisées.
Exemple de Prompt 2
Concevez une invite de style tutoriel de 60 secondes destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux et aux créateurs de contenu ayant des difficultés avec la création de contenu, en mettant l'accent sur la rapidité et la simplicité de l'utilisation des outils de marketing AI. La vidéo doit avoir un style visuel énergique et rapide avec une musique de fond contemporaine et un texte clair à l'écran soutenu par les sous-titres/captions de HeyGen, montrant comment les modèles et scènes disponibles permettent une production vidéo rapide pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo dynamique concise de 20 secondes pour les responsables de marque et les équipes de lancement de produits, mettant en avant l'impact de l'AI générative dans la création de rendus photoréalistes pour le marketing vidéo e-commerce. L'esthétique visuelle doit être élégante, futuriste et haut de gamme, accompagnée d'une voix off autoritaire et claire. Cette vidéo doit démontrer les capacités de HeyGen à produire des visuels époustouflants et à les adapter pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats, avec l'option d'intégrer des avatars AI professionnels pour les présentations de produits.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos e-commerce AI

Créez facilement des présentations de produits e-commerce époustouflantes avec des outils AI, transformant le texte en contenu vidéo de haute qualité en quelques minutes pour captiver votre audience.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par créer ou coller votre script de produit, en utilisant la capacité de texte en vidéo à partir d'un script de HeyGen pour former la base de votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez un modèle et un avatar
Sélectionnez parmi une large gamme de modèles et de scènes et choisissez un avatar AI pour présenter votre produit. Personnalisez les visuels avec des médias de la bibliothèque ou vos propres téléchargements.
3
Step 3
Ajoutez des éléments de marque
Incorporez l'identité unique de votre marque en utilisant les contrôles de marque pour ajouter des logos, choisir des couleurs de marque et sélectionner une génération de voix off naturelle pour vos vidéos personnalisées.
4
Step 4
Exportez votre vidéo
Examinez votre vidéo générée par AI et utilisez le redimensionnement et l'exportation des formats pour la télécharger dans divers formats adaptés à différentes plateformes, garantissant que votre vidéo de présentation de produit atteint chaque audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez des témoignages clients authentiques

.

Utilisez l'AI pour générer des histoires de réussite et des témoignages clients authentiques et engageants qui renforcent la confiance et la crédibilité de votre marque et de vos produits.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI pour le e-commerce ?

HeyGen est un générateur de vidéos e-commerce AI avancé qui permet aux entreprises de créer facilement du contenu marketing captivant. Notre plateforme transforme le texte en vidéo à partir d'un script en utilisant des avatars AI et la génération de voix off, simplifiant votre processus de création de contenu pour des présentations de produits engageantes.

HeyGen peut-il créer des vidéos de présentation de produits photoréalistes ?

Oui, HeyGen utilise l'AI générative pour produire des rendus de haute qualité et photoréalistes adaptés aux visuels cinématographiques. Les utilisateurs peuvent choisir parmi divers modèles de vidéos et intégrer leurs médias pour créer des vidéos de présentation de produits époustouflantes qui captent efficacement l'attention du public.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un outil de marketing AI efficace ?

HeyGen se distingue comme un outil de marketing AI puissant en offrant des capacités robustes telles que la génération de texte en vidéo, des vidéos personnalisées et des contrôles de marque étendus. Ces fonctionnalités permettent aux entreprises de produire rapidement et efficacement du contenu vidéo généré par AI à fort impact pour leurs stratégies de marketing vidéo e-commerce.

Comment HeyGen peut-il améliorer le contenu vidéo de ma marque ?

HeyGen permet aux marques de maintenir la cohérence et le professionnalisme de tout leur contenu vidéo grâce à des contrôles de marque complets, y compris des logos personnalisés et des couleurs. Notre plateforme propose divers modèles de vidéos et des options de redimensionnement des formats, garantissant que votre contenu marketing est toujours conforme à votre image de marque et optimisé pour divers canaux.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo