Générateur de vidéos produits e-commerce AI : Boostez vos ventes avec l'AI

Créez rapidement des vidéos de présentation de produits époustouflantes pour les lancements de produits, en utilisant le texte-à-vidéo à partir de script pour une génération de contenu efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de présentation de produit élégante de 45 secondes ciblant les responsables marketing des détaillants en ligne, présentant une démonstration visuelle haute définition des caractéristiques du produit avec une voix off sophistiquée et calme. Utilisez les "Avatars AI" de HeyGen pour délivrer les points de vente clés, garantissant une expérience de contenu personnalisée qui résonne avec les clients potentiels.
Exemple de Prompt 2
Produisez une publicité engageante de 60 secondes pour les réseaux sociaux, adaptée aux entrepreneurs du e-commerce visant à augmenter l'engagement, avec une approche narrative dans un ton amical et accessible et une musique légère et populaire. Intégrez les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour assurer l'accessibilité, démontrant efficacement comment la vidéo UGC AI peut capturer l'intérêt authentique des clients.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo produit concise de 15 secondes pour les spécialistes du marketing digital ayant besoin de points forts rapides et accrocheurs, avec des coupes visuellement riches et rapides et des superpositions de texte audacieuses, soutenues par un jingle musical énergique et court. Exploitez le "Redimensionnement & exportation des formats" de HeyGen pour optimiser le rendu photoréaliste pour diverses plateformes, assurant un impact maximal en un temps réduit.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionnent les générateurs de vidéos produits e-commerce AI

Créez sans effort des vidéos de présentation de produits personnalisées et époustouflantes pour tous vos besoins marketing, des lancements de produits aux publicités sur les réseaux sociaux.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par fournir les détails de votre produit, ou utilisez des scripts générés automatiquement par l'AI pour générer instantanément des récits convaincants pour votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez vos visuels
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo et de scènes pour mettre parfaitement en valeur les caractéristiques et les avantages de votre produit.
3
Step 3
Ajoutez des éléments engageants
Personnalisez votre vidéo en utilisant les contrôles de marque pour appliquer votre logo et vos couleurs de marque, assurant un look cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez votre création
Finalisez et téléchargez votre vidéo de haute qualité, optimisée pour diverses plateformes avec des options de redimensionnement et d'exportation des formats.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Amplifiez la confiance dans vos produits avec des histoires de clients

.

Développez des vidéos puissantes alimentées par l'AI mettant en avant des histoires de réussite de clients pour renforcer la confiance et souligner la valeur de vos produits.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos produits pour le e-commerce ?

HeyGen fonctionne comme un générateur avancé de vidéos produits e-commerce AI, permettant un flux de création rapide. Les utilisateurs peuvent exploiter des scripts générés automatiquement par l'AI et une large gamme de modèles vidéo pour produire rapidement des vidéos de présentation de produits convaincantes qui résonnent avec les clients.

HeyGen peut-il créer des vidéos de présentation de produits personnalisées avec des Avatars AI ?

Oui, HeyGen vous permet de générer du contenu personnalisé pour vos vidéos de présentation de produits en utilisant des Avatars AI réalistes. Cette capacité assure un rendu photoréaliste, rendant votre contenu vidéo plus engageant et adapté à votre audience.

Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour les publicités sur les réseaux sociaux ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI efficace qui simplifie la production de publicités engageantes pour les réseaux sociaux. Son flux de création rapide et ses fonctionnalités faciles à personnaliser permettent une génération rapide de contenu vidéo UGC AI, parfait pour diverses plateformes sociales.

Dans quelle mesure les vidéos produits générées avec HeyGen sont-elles personnalisables ?

HeyGen offre de vastes options de personnalisation, vous permettant de créer des vidéos produits cinématographiques adaptées à votre marque. Vous pouvez facilement adapter les modèles vidéo, intégrer vos contrôles de marque et intégrer vos descriptions de produits spécifiques pour un rendu final soigné.

