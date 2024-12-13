Générateur de Vidéos E-commerce AI pour des Vidéos Produits Époustouflantes

Générez des vidéos explicatives de produits de haute qualité avec des avatars AI pour réduire les coûts de production et rationaliser votre flux de travail de contenu marketing.

Une vidéo dynamique de 45 secondes présentant un produit e-commerce doit être conçue pour les jeunes passionnés de technologie âgés de 18 à 35 ans, avec des visuels élégants et futuristes accompagnés d'une bande sonore électronique dynamique et entraînante. Cette vidéo exploitera la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo pour mettre en avant de manière succincte les caractéristiques de pointe d'un nouveau gadget, en faisant une vidéo produit AI captivante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo explicative de produit de 60 secondes destinée aux professionnels occupés et aux propriétaires âgés de 30 à 55 ans, présentant un élégant objet de décoration intérieure avec un éclairage doux et naturel, des visuels apaisants et une musique de fond relaxante. Le récit sera livré par un avatar numérique amical créé grâce à la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen, offrant une démonstration accessible et engageante.
Exemple de Prompt 2
Pour un public cible de consommateurs en ligne soucieux de leur budget âgés de 20 à 40 ans recherchant valeur et commodité, créez une vidéo percutante de 30 secondes pour les réseaux sociaux promouvant une box d'abonnement. Cette vidéo doit présenter des visuels lumineux, colorés et ludiques en style stop-motion avec une piste pop entraînante et énergique, utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour une consommation rapide et construite sur des modèles et scènes adaptables.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo perspicace de 50 secondes démontrant la puissance d'un générateur de vidéos e-commerce AI pour simplifier la création de contenu marketing pour les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs e-commerce âgés de 25 à 60 ans. Le style visuel sera épuré et professionnel, entrecoupant des démonstrations d'interface avec des témoignages simulés, le tout narré par une voix off confiante générée grâce à la génération de voix off de HeyGen, enrichie de médias pertinents issus de la bibliothèque de médias/support de stock.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos E-commerce AI

Transformez les descriptions de produits en présentations vidéo captivantes avec des avatars numériques et un flux de création rapide. Générez efficacement des vidéos produits e-commerce de haute qualité.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo Produit
Commencez par entrer les détails de votre produit ou en sélectionnant un modèle vidéo professionnel. Cela initie un flux de création rapide, convertissant sans effort votre description de produit en contenu vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour servir de porte-parole numérique. Nos avatars AI offrent un visage et une voix engageants, améliorant vos présentations de produits e-commerce avec une touche humaine.
3
Step 3
Ajoutez des Touches Personnalisées
Personnalisez facilement votre vidéo avec des contrôles de marque, de la musique et des ressources de la bibliothèque de médias. Cela permet des ajustements simples des visuels et des voix off, rendant facile la personnalisation de vos vidéos produits AI à la perfection.
4
Step 4
Exportez Votre Contenu Marketing
Finalisez et exportez votre contenu marketing dans plusieurs ratios d'aspect, optimisés pour diverses plateformes. Partagez vos vidéos produits soignées sans effort sur les réseaux sociaux pour étendre la portée de votre marque.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Construisez la Confiance avec des Vidéos de Témoignages Clients

Développez des vidéos authentiques de réussites clients en utilisant l'AI, construisant efficacement la confiance et la crédibilité pour votre marque e-commerce.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de présentations de produits e-commerce captivantes ?

Le générateur de vidéos e-commerce AI de HeyGen offre un flux de création rapide, vous permettant de transformer les descriptions de produits en contenu marketing engageant avec facilité. Profitez d'une large gamme de modèles vidéo pour produire rapidement des présentations de produits e-commerce de haute qualité qui captivent votre audience.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'avatar professionnelles pour mes produits ?

Absolument, HeyGen vous permet de générer des vidéos d'avatar professionnelles pour vos vidéos produits AI en utilisant des avatars numériques réalistes. Il vous suffit d'entrer votre script, et notre plateforme créera une sortie vidéo de haute qualité avec une voix off synchronisée, idéale pour votre contenu marketing.

Quelle est la facilité de personnalisation des vidéos produits AI avec HeyGen ?

HeyGen rend la personnalisation de vos vidéos produits AI simple grâce à des contrôles intuitifs et des modèles vidéo flexibles. Vous pouvez facilement ajuster les scripts pour la génération de texte en vidéo, ajouter des éléments de marque et incorporer des sous-titres pour créer une vidéo explicative de produit parfaite.

Quel type de sortie vidéo de haute qualité puis-je attendre pour les vidéos sur les réseaux sociaux en utilisant HeyGen ?

HeyGen garantit une sortie vidéo de haute qualité pour toutes vos vidéos produits, parfaitement adaptées aux vidéos sur les réseaux sociaux. Vous pouvez générer du contenu texte en vidéo avec des voix off dynamiques et des sous-titres, et ajuster facilement les ratios d'aspect pour différentes plateformes, assurant que votre message ait une apparence professionnelle partout.

