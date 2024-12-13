Générateur de Vidéos Dynamiques AI : Votre Vision, Instantanément Vivante

Générez rapidement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux avec des avatars AI personnalisés, transformant votre script en visuels dynamiques sans effort.

Créez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, démontrant comment le générateur de vidéos dynamiques AI de HeyGen leur donne le contrôle créatif pour produire du contenu captivant sans effort. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir rapidement les messages marketing, complétée par un style audio entraînant pour capter l'attention.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo AI générative moderne et professionnelle de 45 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux éducateurs, illustrant un sujet complexe avec l'aide d'un avatar AI amical. Le style visuel doit être propre et clair, soutenu par la génération de voix off de HeyGen pour une narration naturelle et des sous-titres pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo promotionnelle élégante et dynamique de 60 secondes conçue pour les équipes marketing, annonçant le lancement d'un nouveau produit avec des visuels convaincants et une musique de fond puissante. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour établir une esthétique soignée, et incorporez le support de la bibliothèque de médias/stock pour des images de haute qualité, soulignant la facilité de création vidéo.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo tendance et rapide de 15 secondes spécifiquement pour les influenceurs et les marques personnelles, délivrant un conseil rapide ou une annonce pour les plateformes de médias sociaux. Le style visuel et audio doit être très engageant avec de la musique populaire, en utilisant le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser pour diverses plateformes et des sous-titres pour une portée maximale, démontrant les capacités simplifiées de texte-à-vidéo.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Dynamiques AI

Transformez sans effort vos idées en vidéos époustouflantes et professionnelles grâce à la puissance de l'AI, simplifiant votre processus de création de contenu du concept à la réalisation.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre texte ou script souhaité. Notre plateforme utilise une technologie avancée de texte-à-vidéo pour convertir instantanément vos mots en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message, et associez-les à des scènes et modèles appropriés pour articuler visuellement votre contenu.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations
Personnalisez davantage votre vidéo en activant des sous-titres automatiques pour une accessibilité accrue, ainsi que d'autres contrôles de marque et options de voix off.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo en définissant le format d'aspect idéal pour votre plateforme cible et exportez-la en haute qualité, prête pour une distribution immédiate.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation & l'Apprentissage

.

Améliorez l'apprentissage et la rétention en générant des vidéos de formation dynamiques et engageantes alimentées par l'AI qui captent efficacement l'attention du public.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos créatives ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI qui offre aux utilisateurs un contrôle créatif étendu sur leurs flux de production vidéo. Vous pouvez facilement générer des vidéos dynamiques en utilisant des avatars AI et personnaliser divers éléments pour donner vie à votre vision, simplifiant ainsi l'ensemble du processus de création vidéo.

Puis-je transformer du texte en vidéos dynamiques avec HeyGen ?

Oui, HeyGen excelle en tant que générateur de vidéos dynamiques AI en transformant vos scripts directement en vidéos captivantes. Notre capacité de texte-à-vidéo, améliorée par des animations AI et un support multilingue, simplifie la production de contenu pour diverses plateformes.

Quel type d'avatars AI HeyGen propose-t-il pour les projets de vidéos AI génératives ?

HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes et expressifs pour améliorer vos projets de vidéos AI génératives. Les utilisateurs ont un contrôle créatif étendu, y compris des contrôles de marque, pour s'assurer que l'avatar AI s'aligne parfaitement avec leur contenu et leur message pour des vidéos promotionnelles percutantes.

Comment HeyGen peut-il aider à produire des vidéos pour les réseaux sociaux et du contenu marketing ?

HeyGen est idéal pour produire efficacement des vidéos de haute qualité pour les réseaux sociaux et d'autres contenus marketing. Avec des modèles AI, des sous-titres automatiques et des fonctionnalités comme l'image-à-vidéo, HeyGen permet la création rapide de vidéos promotionnelles percutantes pour tout public.

