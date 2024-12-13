Créateur de Vidéos de Mise à Jour pour Donateurs AI : Créez des Histoires de Donateurs Impactantes

Rationalisez vos vidéos de collecte de fonds pour les associations à but non lucratif avec des avatars AI pour créer des histoires d'impact de donateurs personnalisées qui augmentent l'engagement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo dynamique de 30 secondes pour la collecte de fonds sur les réseaux sociaux, visant le grand public pour sensibiliser à une campagne à venir. Cette pièce dynamique doit combiner des séquences réelles engageantes avec divers avatars AI créés dans HeyGen pour représenter les membres de la communauté, le tout soutenu par une musique de fond entraînante et des sous-titres/captions clairement visibles pour maximiser la portée et transmettre des messages de campagne urgents.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de remerciement personnalisée de 15 secondes spécifiquement pour les contributeurs récents, afin de renforcer l'engagement des donateurs. La vidéo doit présenter un avatar AI amical de HeyGen délivrant un message direct et reconnaissant avec une génération de voix off authentique, faisant en sorte que chaque donateur se sente unique et apprécié pour son soutien. Le style visuel et audio doit être personnel et sincère.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo informative mais émotive de 60 secondes pour expliquer un programme ou une initiative clé, destinée aux nouveaux donateurs potentiels et partenaires communautaires. Utilisez la large gamme de modèles et de scènes de HeyGen ainsi que le support étendu de la bibliothèque de médias/stock pour créer un récit professionnel, mélangeant contenu éducatif et images puissantes avec des sous-titres/captions accessibles pour encourager la compréhension et lever des fonds.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Mise à Jour pour Donateurs AI

Créez efficacement des vidéos de mise à jour pour donateurs captivantes qui renforcent les relations et mettent en valeur l'impact, le tout propulsé par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre message de mise à jour pour donateurs ou utilisez notre AI pour générer un script. Ensuite, utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour donner vie instantanément à vos mots.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre organisation. Nos avatars AI délivreront votre message avec chaleur et clarté.
3
Step 3
Appliquez Vos Éléments de Marque
Incorporez votre logo, vos couleurs de marque et d'autres visuels en utilisant les contrôles de marque pour garantir que votre vidéo s'aligne avec l'identité de votre organisation.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Rendez votre vidéo de mise à jour pour donateurs finalisée et exportez-la dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes. Partagez facilement vos vidéos de collecte de fonds avec vos soutiens.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires d'Impact des Donateurs avec l'AI

.

Développez des vidéos AI engageantes pour démontrer efficacement les résultats positifs directs de la générosité des donateurs et le succès des projets.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de mise à jour pour donateurs AI pour les associations à but non lucratif ?

HeyGen permet aux associations à but non lucratif de produire facilement des vidéos de mise à jour pour donateurs captivantes en utilisant son créateur de vidéos AI. Utilisez des modèles personnalisables, des avatars AI réalistes et la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour partager rapidement l'impact de votre organisation. Cela simplifie le processus de création de vidéos pour des collectes de fonds efficaces.

HeyGen peut-il nous aider à créer des vidéos de collecte de fonds personnalisées pour nos soutiens ?

Absolument ! Le moteur créatif de HeyGen permet de générer des vidéos personnalisées, rendant simple la création de messages uniques pour chaque soutien. Vous pouvez intégrer des balises de données variables pour livrer des vidéos de mise à jour pour donateurs impactantes et partager des histoires d'impact de donateurs convaincantes grâce à une narration puissante.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour transformer rapidement un script en vidéo de mise à jour pour donateurs ?

HeyGen propose une capacité efficace de texte-à-vidéo, vous permettant d'animer instantanément votre message. Choisissez parmi une bibliothèque d'avatars AI réalistes et profitez de la génération automatique de voix off pour créer rapidement des vidéos de mise à jour pour donateurs professionnelles, permettant une génération de vidéos de bout en bout avec facilité.

Comment HeyGen peut-il garantir que nos vidéos de mise à jour pour donateurs maintiennent l'identité unique de notre marque ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs et d'autres éléments de marque directement dans vos vidéos. Combiné avec des modèles flexibles et des outils complets d'édition et de personnalisation de vidéos, vos vidéos de mise à jour pour donateurs refléteront constamment l'identité unique de votre organisation sur toutes les plateformes, y compris les réseaux sociaux.

