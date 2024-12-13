Générateur de Campagnes Numériques AI : Créez des Campagnes Instantanément

Créez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant comment un générateur de campagnes numériques AI peut simplifier leur marketing. Le style visuel et audio doit être dynamique et inspirant, démontrant un entrepreneur utilisant sans effort la fonction Texte-en-vidéo pour produire un contenu publicitaire convaincant qui génère des résultats immédiats.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Imaginez un scénario de 45 secondes pour les responsables marketing, illustrant l'efficacité d'un générateur de campagnes marketing AI dans la création de campagnes marketing personnalisées. Le ton doit être professionnel et élégant, avec un avatar AI présentant des insights et des stratégies de campagne, soutenu par une narration audio sophistiquée mais claire.
Développez une vidéo explicative de 60 secondes pour les professionnels du marketing, mettant en avant la portée mondiale et la polyvalence d'un générateur de campagnes marketing offrant des générations illimitées et supportant plus de 40 langues. Le style visuel doit être expansif et innovant, complété par une génération de voix off énergique qui captive un public diversifié.
Concevez une vidéo concise de 30 secondes destinée aux entrepreneurs et freelances, démontrant la facilité de création de contenu pour atteindre leur public cible. Le style visuel et audio doit être amical et valorisant, montrant comment les sous-titres automatiques améliorent l'accessibilité pour des campagnes marketing personnalisées conçues pour connecter et convertir.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Campagnes Numériques AI

Générez des campagnes marketing innovantes et basées sur les données avec notre outil alimenté par l'AI. Définissez votre stratégie, créez un contenu convaincant et optimisez pour le succès.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Focalisation de Campagne
Commencez par sélectionner votre type de campagne et définir votre public cible pour guider efficacement le processus de génération de l'AI.
2
Step 2
Créez un Contenu Convaincant
Exploitez le modèle AI avancé pour générer un texte de campagne marketing de haute qualité pour divers canaux, accélérant votre création de contenu.
3
Step 3
Appliquez des Personnalisations
Appliquez la voix unique de votre marque et vos préférences pour personnaliser davantage les campagnes générées, garantissant qu'elles s'alignent parfaitement avec votre stratégie marketing.
4
Step 4
Exportez et Lancez
Exportez vos campagnes numériques complètes pour le marketing multi-canaux, prêtes pour une intégration fluide sur vos plateformes préférées.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présenter des Histoires de Réussite Client

Démontrez le succès client avec des vidéos captivantes AI, renforçant la crédibilité et les conversions dans vos campagnes marketing.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de campagnes marketing AI ?

HeyGen est un outil avancé alimenté par l'AI qui agit comme un générateur de campagnes marketing AI, permettant une création de contenu sans effort. Il transforme les scripts en vidéos convaincantes avec des avatars AI et des voix off réalistes, simplifiant considérablement vos campagnes marketing.

Puis-je personnaliser le contenu vidéo pour mon public cible spécifique avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen soutient les campagnes marketing personnalisées en offrant une variété de modèles, de scènes et de contrôles de marque pour correspondre parfaitement à la voix de votre marque et résonner avec votre public cible. Vous pouvez facilement intégrer vos propres médias pour un message véritablement unique.

Quel support linguistique HeyGen offre-t-il pour les campagnes marketing mondiales ?

HeyGen vous aide à atteindre un large public pour vos efforts de marketing multi-canaux car il supporte plus de 40 langues. Ce support linguistique étendu garantit que votre message est efficacement transmis grâce à une génération de voix off de haute qualité et des sous-titres précis à travers des démographies diverses.

HeyGen est-il adapté aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables marketing ?

Oui, HeyGen est conçu comme un outil intuitif alimenté par l'AI, parfait pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing. Il simplifie la création de contenu complexe, aidant les utilisateurs à mettre en œuvre efficacement leurs idées de générateur de stratégie marketing et à produire des campagnes marketing de qualité professionnelle sans compétences techniques étendues.

