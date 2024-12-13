Générateur de Guides Dentaires AI pour une Éducation Personnalisée des Patients

Créez une éducation personnalisée des patients en utilisant des modèles personnalisables et des avatars AI pour une meilleure compréhension.

Imaginez améliorer la compréhension des patients et rationaliser le flux de travail de votre cabinet avec notre générateur révolutionnaire de guides dentaires AI. Cette vidéo informative de 45 secondes, destinée aux dentistes occupés et aux gestionnaires de cabinet, devrait présenter un style visuel propre et professionnel avec une voix off confiante et rassurante, démontrant la facilité avec laquelle le contenu peut être généré en utilisant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo pour créer des supports éducatifs personnalisés pour les patients.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Découvrez comment notre logiciel innovant de notes dentaires AI révolutionne vos opérations quotidiennes, améliorant considérablement l'intégration des flux de travail. Cette vidéo rapide de 30 secondes, conçue pour les hygiénistes dentaires et le personnel de bureau, devrait utiliser des visuels dynamiques et un style audio énergique, mettant en scène un avatar AI présentant efficacement les avantages du logiciel de manière concise et engageante.
Exemple de Prompt 2
Élevez votre communication avec les patients et offrez des guides véritablement personnalisés avec nos modèles personnalisables pour les plans de traitement. Cette vidéo explicative de 60 secondes, destinée aux propriétaires de cabinets et aux directeurs de cliniques, devrait avoir une esthétique visuelle et audio moderne et amicale, soulignant la polyvalence des modèles et scènes de HeyGen pour produire des ressources patient uniques et de marque.
Exemple de Prompt 3
Transformez votre gestion des données patient et améliorez la précision diagnostique avec notre application de cartographie dentaire AI de pointe, garantissant une gestion sécurisée des données à chaque étape. Cette vidéo engageante de 40 secondes, adaptée aux dentistes férus de technologie et aux jeunes diplômés, nécessite un design visuel élégant et futuriste avec une génération de voix off articulée par HeyGen, illustrant l'interface intuitive de l'application et son impact sur la dentisterie moderne.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Guides Dentaires AI

Créez sans effort des guides dentaires personnalisés pour l'éducation des patients, améliorant la compréhension et rationalisant le flux de communication de votre cabinet.

1
Step 1
Sélectionner le Type de Guide
Commencez par choisir parmi divers modèles personnalisables ou en saisissant des détails spécifiques du patient pour initier le processus du générateur de guides dentaires AI.
2
Step 2
Générer le Contenu
Utilisez des algorithmes AI avancés pour rédiger automatiquement des notes dentaires détaillées et des explications adaptées à l'état ou au plan de traitement du patient.
3
Step 3
Affiner les Détails
Examinez et éditez le contenu généré pour vous assurer qu'il reflète avec précision le plan de traitement dentaire et fournit une éducation claire aux patients, en utilisant une gestion sécurisée des données.
4
Step 4
Intégrer & Partager
Intégrez facilement le guide finalisé dans votre intégration de flux de travail existante, fournissant des informations claires et cohérentes à vos patients et à votre personnel.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Guides Personnalisés pour les Patients

.

Produisez rapidement des guides vidéo personnalisés pour chaque patient, expliquant leurs notes dentaires spécifiques et leurs plans de traitement avec une clarté visuelle.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer l'éducation des patients pour les cabinets dentaires ?

HeyGen permet aux dentistes de créer des guides personnalisés et des vidéos éducatives engageantes pour les patients en utilisant des avatars AI et la capacité de transformer du texte en vidéo. Cela peut améliorer considérablement la compréhension des patients des plans de traitement dentaire et des instructions de soins.

Comment HeyGen soutient-il la communication des plans de traitement dentaire AI ?

HeyGen transforme la manière dont les cabinets dentaires expliquent les plans de traitement dentaire complexes et les guides personnalisés en permettant la création de vidéos engageantes. Utilisez des avatars AI et la génération de voix off pour communiquer clairement les détails complexes, améliorant ainsi la compréhension des patients.

Quelles options personnalisables HeyGen offre-t-il aux professionnels dentaires ?

HeyGen offre des contrôles de marque étendus, y compris la personnalisation de logo et de couleur, ainsi qu'une bibliothèque de modèles et de scènes. Les dentistes peuvent créer des supports éducatifs professionnels et uniques pour les patients, adaptés à l'identité spécifique de leur cabinet.

HeyGen est-il facile à intégrer dans les flux de travail dentaires existants ?

HeyGen est conçu pour être facile à utiliser, permettant une intégration simple dans les stratégies de communication existantes au sein des cabinets dentaires. Avec une création intuitive de texte en vidéo et un support de bibliothèque multimédia, il simplifie le processus de génération de contenu efficace pour l'éducation des patients.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo