Imaginez une vidéo marketing automobile élégante de 30 secondes annonçant un nouveau modèle de véhicule électrique, parfait pour les jeunes professionnels et les passionnés de technologie. Le style visuel serait moderne et énergique avec des coupes dynamiques et des graphismes futuristes, complétés par une bande sonore entraînante et un message clair et convaincant délivré via une génération de voix off précise.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Et si vous pouviez développer une vidéo informative de 45 secondes pour une concession, promouvant des forfaits de service saisonniers exclusifs aux propriétaires de voitures existants dans la communauté locale ? Elle adopterait un style visuel et audio amical et digne de confiance avec des palettes de couleurs chaudes et une musique de fond apaisante, utilisant des avatars AI pour expliquer les avantages de manière claire et personnelle.
Exemple de Prompt 2
Une visite vidéo immersive de 60 secondes, alimentée par l'AI, est nécessaire pour une berline de luxe d'occasion très demandée, spécifiquement pour les acheteurs de voitures en ligne et les acheteurs à distance recherchant des inspections détaillées. Cette vidéo doit présenter des visuels haute définition montrant chaque angle et des descriptions détaillées, le tout généré efficacement à partir de texte en vidéo pour garantir précision et engagement.
Exemple de Prompt 3
Pour un impact instantané sur les réseaux sociaux, créez une vidéo dynamique de 15 secondes mettant en avant le témoignage d'un client récemment satisfait, destinée aux acheteurs potentiels parcourant les plateformes sociales. La vidéo devrait avoir un style visuel et audio authentique et engageant, rappelant des images réelles de clients, et être rapidement assemblée et marquée à l'aide des modèles et scènes de HeyGen pour un déploiement rapide.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos pour Concessionnaires AI

Générez rapidement et efficacement des vidéos marketing automobiles engageantes avec des outils alimentés par l'AI, parfaits pour les promotions de concessionnaires et les ventes de voitures.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle de Vidéo
Sélectionnez parmi une variété de modèles de vidéos professionnels conçus spécifiquement pour les vidéos marketing automobiles, donnant à votre projet un point de départ solide.
2
Step 2
Collez Votre Script et Votre Marque
Collez votre script dans l'éditeur et intégrez facilement le message spécifique et les contrôles de branding de votre concession (logo, couleurs) pour personnaliser la vidéo.
3
Step 3
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre message, donnant vie à votre vidéo de concessionnaire avec une présence professionnelle à l'écran.
4
Step 4
Exportez et Partagez Facilement
Rendez votre vidéo finale et exportez-la dans divers formats d'aspect, optimisés pour des délais d'exécution rapides et un partage sur toutes vos plateformes de vidéos sur les réseaux sociaux.

Témoignages Clients Authentiques

Produisez des vidéos AI convaincantes pour présenter des histoires de réussite client authentiques, renforçant la confiance et la crédibilité de votre concession.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour concessionnaires AI ?

HeyGen agit comme un générateur avancé de vidéos pour concessionnaires AI, vous permettant de créer rapidement des vidéos marketing automobiles. Vous pouvez transformer le texte en vidéo à partir d'un script en contenu captivant en utilisant des avatars AI réalistes, réduisant considérablement le temps de production et offrant des délais d'exécution rapides.

Puis-je personnaliser les vidéos marketing automobiles avec la marque de ma concession en utilisant HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes (logo, couleurs) pour vous aider à personnaliser les vidéos selon les besoins de votre concession. Vous pouvez exploiter divers modèles de vidéos et ajouter vos propres médias pour vous assurer que toutes vos vidéos sur les réseaux sociaux s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

Quels types de vidéos de vente de voitures puis-je produire avec HeyGen pour ma concession ?

HeyGen vous permet de produire une large gamme de vidéos de vente de voitures, y compris des visites vidéo captivantes alimentées par l'AI et du contenu promotionnel. Avec des fonctionnalités comme les voix off et des solutions de marketing vidéo personnalisables, vous pouvez présenter efficacement les véhicules et les promotions.

Comment les capacités AI de HeyGen améliorent-elles la production de vidéos pour concessionnaires ?

HeyGen utilise une technologie vidéo AI sophistiquée, y compris des avatars AI réalistes et une fonctionnalité puissante de texte en vidéo à partir d'un script. Cela permet une création efficace de contenu vidéo de haute qualité pour concessionnaires, simplifiant les tâches complexes de production vidéo grâce à une plateforme intuitive.

