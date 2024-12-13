Créateur de Vidéos Promo pour Concessionnaires Auto : Stimulez les Ventes & l'Engagement

Créez rapidement et à moindre coût des vidéos promotionnelles pour voitures avec génération de voix off IA pour une narration dynamique.

540/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les clients existants et potentiels à la recherche de valeur, une vidéo promotionnelle engageante de 45 secondes est nécessaire pour mettre en avant des forfaits de services exclusifs de concession ou des offres d'entretien saisonnières. Un style visuel et audio amical et digne de confiance, caractérisé par un éclairage chaleureux et un texte à l'écran clair et concis, transmettra efficacement les avantages. Assurez-vous que tous les détails clés sont précisément communiqués en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer sans effort vos descriptions de services en un récit visuel engageant.
Exemple de Prompt 2
Envisagez de produire une vidéo immersive de 60 secondes pour une berline de luxe, ciblant spécifiquement les acheteurs de voitures occupés ou éloignés qui souhaitent des informations détaillées sans se rendre sur place. Adoptez une approche visuelle très détaillée avec des gros plans intérieurs et extérieurs, tandis qu'un avatar intelligent de l'IA fournit une visite guidée complète, soulignant les caractéristiques et spécifications clés. Avec la fonctionnalité d'avatars IA de HeyGen, créez un présentateur personnel et informatif pour engager efficacement les spectateurs, rendant la visite virtuelle authentique.
Exemple de Prompt 3
Une annonce urgente de 15 secondes sur les réseaux sociaux est requise pour annoncer une vente flash à durée limitée sur des véhicules d'occasion, captivant les utilisateurs des réseaux sociaux à la recherche de bonnes affaires. La vidéo exige un style visuel et audio énergique et accrocheur, utilisant des coupes rapides, des couleurs vives et une musique entraînante pour créer instantanément un sentiment d'urgence. Générez rapidement ce contenu à fort impact généré par l'IA pour votre campagne en exploitant les divers modèles et scènes de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos promo pour concessionnaires auto par IA

Créez sans effort des vidéos promotionnelles époustouflantes pour concessionnaires auto qui captent l'attention et mettent en valeur votre inventaire, le tout propulsé par l'IA.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par élaborer votre message. Le créateur de vidéos promotionnelles IA utilise votre script pour générer automatiquement des scènes vidéo initiales à partir de votre entrée texte-à-vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez les Éléments Visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée de modèles vidéo de haute qualité pour trouver la base parfaite pour vos vidéos promo pour voitures, assurant un aspect professionnel.
3
Step 3
Améliorez avec une Voix IA
Ajoutez une touche professionnelle à votre vidéo en utilisant la génération de voix off IA pour narrer votre script avec des voix engageantes et naturelles.
4
Step 4
Exportez votre Chef-d'œuvre
Finalisez vos vidéos marketing en les exportant dans divers formats d'aspect, prêtes à être partagées sur toutes vos plateformes de médias sociaux et de publicité souhaitées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Témoignages Clients

.

Transformez les expériences positives des clients en témoignages vidéo convaincants, renforçant la confiance et la crédibilité de la marque de votre concessionnaire.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de créateur efficace de vidéos promo pour concessionnaires auto ?

HeyGen permet aux concessionnaires automobiles de créer rapidement des vidéos promotionnelles captivantes. Avec son créateur de vidéos avancé par IA, vous pouvez générer du contenu de haute qualité, généré par l'IA, qui met en valeur les véhicules et services, ce qui en fait un créateur idéal de vidéos promo pour concessionnaires auto.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour des vidéos promo personnalisées pour voitures ?

HeyGen propose une suite d'outils créatifs, y compris des avatars IA personnalisables et des outils de personnalisation de marque robustes, pour créer des vidéos promo uniques pour voitures. Vous pouvez également exploiter des animations de texte dynamiques et une variété de modèles vidéo pour améliorer votre expérience de créateur de vidéos promotionnelles IA.

HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos marketing professionnelles pour ma concession ?

Oui, HeyGen simplifie la création de vidéos avec des fonctionnalités telles que le texte-à-vidéo à partir de script et la génération de voix off IA, vous permettant de produire des vidéos marketing professionnelles sans effort. Ce créateur de vidéos promotionnelles IA réduit considérablement le temps et la complexité impliqués dans la production de vidéos engageantes pour concessionnaires auto.

HeyGen est-il adapté pour créer divers types de contenu pour concessionnaires auto, comme des vidéos de présentation ?

Absolument. La plateforme flexible de HeyGen et le support de sa vaste bibliothèque multimédia sont parfaits pour générer des vidéos promotionnelles variées, y compris des vidéos de présentation détaillées. Vous pouvez facilement adapter les modèles et utiliser des avatars IA pour présenter vos véhicules de manière dynamique et créative.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo