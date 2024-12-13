Créateur de Vidéos de Sensibilisation à la Cybersécurité par IA : Formez Votre Équipe Rapidement

Diffusez des vidéos de sensibilisation à la cybersécurité captivantes. Engagez votre équipe avec des avatars IA réalistes et simplifiez toute votre formation à la sensibilisation à la sécurité.

447/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation professionnelle de 90 secondes pour les professionnels de l'informatique et les nouveaux employés, démontrant l'efficacité des formations interactives en sécurité par l'IA. Cette vidéo doit présenter des avatars IA réalistes délivrant un contenu crucial de formation à la sensibilisation à la sécurité dans un style visuel moderne et épuré, soulignant comment les avatars IA peuvent personnaliser les expériences d'apprentissage.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'instruction concise de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les travailleurs à distance sur la prévention des attaques d'ingénierie sociale. Le style visuel et audio doit être dynamique avec des scènes à coupe rapide utilisant une bibliothèque de médias diversifiée/soutien de stock, accompagnée d'une voix off confiante et autoritaire, offrant des conseils vidéo pratiques sur la cybersécurité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes ciblant les équipes marketing et les départements RH, montrant comment lancer rapidement des campagnes de sensibilisation à la cybersécurité en utilisant des modèles prêts à l'emploi. La vidéo doit avoir un style visuel lumineux et énergique avec une musique de fond entraînante, démontrant la facilité d'utilisation des modèles et scènes de HeyGen pour transmettre rapidement des messages clés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Sensibilisation à la Cybersécurité par IA

Produisez rapidement des vidéos professionnelles de sensibilisation à la cybersécurité et des formations interactives en sécurité en utilisant des outils alimentés par l'IA et une génération de vidéo de bout en bout.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Développez un contenu engageant pour vos vidéos de formation à la sensibilisation à la cybersécurité. Utilisez la fonction Texte-à-Vidéo à partir du script pour transformer sans effort votre texte préparé en scènes vidéo dynamiques.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar IA
Renforcez l'impact de votre message en choisissant parmi une sélection diversifiée d'avatars IA. Ces présentateurs professionnels livreront votre script, personnalisant votre formation à la sensibilisation à la sécurité.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations Visuelles
Élevez votre contenu en ajoutant des éléments visuels tels que des vidéos explicatives animées, des scènes et du branding. Utilisez la fonction Modèles & Scènes pour construire rapidement un aspect soigné pour votre formation à la sensibilisation à la sécurité.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre production en générant et en exportant votre vidéo de haute qualité. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour préparer vos formations interactives en sécurité par IA pour diverses plateformes et publics.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez Rapidement des Vidéos de Sensibilisation à la Cybersécurité

.

Générez rapidement des vidéos et clips de sensibilisation à la cybersécurité engageants et de courte durée pour une distribution efficace et étendue.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la sensibilisation à la cybersécurité ?

HeyGen simplifie le processus en permettant aux utilisateurs de transformer un "script vidéo" en "vidéos de formation à la sensibilisation à la cybersécurité" engageantes en utilisant des "avatars IA" et la technologie "Texte-à-Vidéo". Cela permet une "génération de vidéo de bout en bout" rapide pour des "campagnes de sensibilisation à la cybersécurité" efficaces.

HeyGen peut-il aider à créer des formations interactives en sécurité par IA avec une personnalisation de marque ?

Oui, HeyGen permet la création de "formations interactives en sécurité par IA" en utilisant des "outils alimentés par l'IA" et des "modèles prêts à l'emploi". Vous pouvez personnaliser entièrement ces vidéos avec le logo et les couleurs de votre marque, assurant des "vidéos de cybersécurité" cohérentes pour votre organisation.

Quels types de menaces cybernétiques peuvent être couverts avec le Créateur de Vidéos IA de HeyGen ?

Le "Créateur de Vidéos IA" de HeyGen est polyvalent pour aborder diverses menaces, y compris les "arnaques par hameçonnage", les tactiques d'"ingénierie sociale" et les pratiques générales de "cybersécurité". Vous pouvez produire des "vidéos explicatives animées" claires pour éduquer efficacement votre public.

À quelle vitesse les organisations peuvent-elles déployer des campagnes de sensibilisation à la cybersécurité avec HeyGen ?

HeyGen rationalise la production de "vidéos de sensibilisation à la cybersécurité", permettant aux organisations de générer et de déployer rapidement des "campagnes de sensibilisation à la cybersécurité". Ses capacités "Texte-à-Vidéo" et ses "modèles prêts à l'emploi" préconçus réduisent considérablement le temps de création vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo