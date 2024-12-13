Découvrez comment un générateur de tutoriels client AI peut révolutionner l'efficacité de vos équipes de support client avec une vidéo convaincante d'une minute. Ciblez les responsables du support client et les chefs d'équipe, en utilisant un style visuel professionnel et clair avec des avatars AI amicaux et une voix off encourageante générée par la capacité de génération de voix off de HeyGen, en mettant l'accent sur des instructions simplifiées étape par étape pour les questions courantes.

Générer une Vidéo