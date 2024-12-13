Générateur de tutoriels client AI pour des guides pratiques instantanés

Renforcez vos équipes de support client avec de la documentation produit et des tutoriels vidéo, en tirant parti de la fonction de texte à vidéo de HeyGen.

Découvrez comment un générateur de tutoriels client AI peut révolutionner l'efficacité de vos équipes de support client avec une vidéo convaincante d'une minute. Ciblez les responsables du support client et les chefs d'équipe, en utilisant un style visuel professionnel et clair avec des avatars AI amicaux et une voix off encourageante générée par la capacité de génération de voix off de HeyGen, en mettant l'accent sur des instructions simplifiées étape par étape pour les questions courantes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Abordez les complexités de la création de documentation produit ou de tutoriels logiciels en utilisant un générateur d'instructions étape par étape AI dans une vidéo détaillée de deux minutes. Conçue pour les chefs de produit et les rédacteurs techniques, cette vidéo doit présenter un style visuel informatif riche en captures d'écran et graphiques à l'écran, complété par une voix off précise générée à partir de script en utilisant la capacité de texte à vidéo de HeyGen, et mettre clairement en évidence comment les utilisateurs peuvent personnaliser le rendu.
Exemple de Prompt 2
Mettez en avant la puissance de la génération de guides pratiques et de SOP avec AI pour la formation interne ou le contenu éducatif dans une vidéo engageante de 90 secondes. Destinée aux départements RH/Formation et aux chefs d'équipe, cette présentation visuelle dynamique démontrera le processus de génération rapide, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour des mises en page variées et une voix articulée, tout en soulignant la technologie AI avancée derrière la création de contenu efficace.
Exemple de Prompt 3
Explorez les avantages d'un générateur de tutoriels AI, en se concentrant spécifiquement sur sa capacité à créer de la documentation vidéo avec des captures d'écran annotées, dans une vidéo concise de 75 secondes. Cette production moderne et épurée cible les équipes marketing et les créateurs de contenu, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer la clarté visuelle et un style audio entraînant, démontrant comment cet outil interactif simplifie les explications complexes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le Générateur de Tutoriels Client AI

Créez rapidement des tutoriels clients clairs, concis et engageants avec une technologie AI avancée, rendant la documentation produit facile et percutante.

1
Step 1
Collez votre contenu
Commencez par coller vos instructions étape par étape ou votre script de documentation produit. Notre Générateur de Tutoriels AI l'analysera pour préparer votre guide interactif.
2
Step 2
Choisissez vos visuels
Sélectionnez parmi divers modèles et scènes, et intégrez même des avatars AI pour représenter votre marque, garantissant que le rendu de votre générateur de guides pratiques soit engageant.
3
Step 3
Créez des instructions engageantes
Notre technologie AI avancée génère automatiquement des voix off, transformant votre contenu brut en instructions étape par étape soignées pour plus de clarté.
4
Step 4
Exportez votre tutoriel
Exportez facilement votre documentation vidéo complète dans divers formats d'aspect, prête à être partagée avec vos équipes de support client ou intégrée dans la documentation produit.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez la documentation complexe

.

Convertissez la documentation produit complexe et les tutoriels logiciels en instructions AI visuelles faciles à comprendre.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'instructions étape par étape AI ?

HeyGen utilise une technologie AI avancée pour transformer vos scripts en tutoriels vidéo engageants. Avec des avatars AI et une génération de voix off puissante, il simplifie le processus de création d'instructions claires et détaillées étape par étape.

HeyGen peut-il aider les équipes de support client avec des tutoriels logiciels et de la documentation produit ?

Absolument. HeyGen est un générateur de tutoriels AI idéal pour les équipes de support client, leur permettant de produire rapidement des tutoriels logiciels de haute qualité et une documentation produit complète en utilisant des fonctionnalités comme des modèles personnalisables et des contrôles de marque.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les projets de documentation vidéo ?

HeyGen propose une personnalisation étendue pour votre documentation vidéo, y compris une bibliothèque diversifiée d'avatars AI, divers styles de voix off, et des contrôles de marque robustes pour garantir un alignement parfait avec l'identité de votre entreprise.

HeyGen est-il un générateur d'instructions AI efficace pour produire du contenu éducatif diversifié ?

Oui, HeyGen se distingue comme un puissant générateur d'instructions AI, parfaitement adapté pour créer du contenu éducatif, des guides pratiques et des procédures opérationnelles standard (SOP) avec AI, rendant l'information complexe accessible et engageante.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo