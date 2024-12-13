Créateur de Vidéos d'Intégration Client AI : Simplifiez les Parcours des Nouveaux Utilisateurs

Générez rapidement des vidéos d'intégration percutantes pour renforcer l'engagement et la fidélisation des clients, grâce à la capacité innovante de texte-à-vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un guide vidéo d'intégration personnalisé de 60 secondes ciblant les utilisateurs existants qui ont besoin de tutoriels rapides sur les fonctionnalités avancées du produit. Employez une esthétique visuelle moderne et élégante avec un ton direct et utile, en générant automatiquement le script grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour expliquer les fonctions complexes de manière claire et concise, enrichie par des sous-titres précis.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'instruction de 30 secondes destinée aux nouveaux employés, les introduisant à un système interne crucial. Adoptez un style visuel professionnel et structuré avec une narration facile à suivre, en tirant parti des divers modèles et scènes de HeyGen pour présenter les informations clés efficacement, garantissant que ces vidéos de formation des employés soient facilement compréhensibles et cohérentes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 40 secondes pour les entreprises cherchant à améliorer l'expérience de leurs nouvelles recrues avec des vidéos d'intégration virtuelles. Présentez une présentation visuelle inspirante et de haute qualité, en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour un affichage optimal sur diverses plateformes, démontrant finalement comment créer des vidéos de bienvenue engageantes qui captivent les nouveaux membres de l'équipe dès le premier jour.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Intégration Client AI

Créez facilement des vidéos d'intégration client engageantes et personnalisées en utilisant l'AI, assurant un parcours fluide et informatif pour chaque nouvel utilisateur.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Intégration
Commencez par écrire ou coller votre script de vidéo d'intégration. Notre plateforme utilise une AI avancée pour convertir votre texte en vidéo, rendant la production de script-à-vidéo fluide.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu. Ces présentateurs numériques ajoutent une touche professionnelle et engageante à vos vidéos d'intégration client.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Intégrez les éléments uniques de votre marque en appliquant des contrôles de marque personnalisés. Cela garantit que vos vidéos d'intégration s'alignent parfaitement avec l'apparence et la sensation de votre entreprise, renforçant la reconnaissance de la marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo d'intégration client personnalisée terminée, exportez-la facilement dans le format d'aspect souhaité. Partagez votre vidéo de haute qualité sur diverses plateformes pour éduquer et accueillir de nouveaux clients.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Guides Vidéo d'Instruction Rapides

Créez rapidement des clips vidéo d'instruction concis et engageants pour clarifier les fonctionnalités ou offrir des conseils rapides, améliorant l'expérience d'apprentissage du client.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la créativité des vidéos d'intégration personnalisées ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de bienvenue hautement engageantes en utilisant des avatars AI et une vaste bibliothèque de ressources créatives. Vous pouvez facilement personnaliser ces vidéos avec les éléments spécifiques de votre marque pour une expérience d'intégration client unique.

Quels sont les atouts créatifs offerts par HeyGen pour les vidéos d'instruction ?

HeyGen propose une riche sélection de modèles vidéo, de personnages animés et une bibliothèque multimédia complète pour vous aider à produire des vidéos d'instruction professionnelles. Vous pouvez transformer le contenu textuel en documentation vidéo dynamique sans effort grâce à notre fonctionnalité de texte-à-vidéo.

Puis-je personnaliser mes vidéos de formation avec l'identité visuelle de ma marque en utilisant HeyGen ?

Absolument, HeyGen propose des contrôles de marque robustes vous permettant d'intégrer vos éléments de marque personnalisés, y compris les logos et les couleurs, dans toutes vos vidéos de formation des employés. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle sur l'ensemble de votre contenu.

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos animées diversifiées pour différentes plateformes ?

HeyGen offre un outil de création vidéo polyvalent avec des fonctionnalités telles que le redimensionnement d'aspect-ratio et divers modèles vidéo, rendant simple la génération de vidéos animées adaptées à des plateformes comme LinkedIn. Cela garantit que votre contenu est optimisé et percutant où qu'il soit partagé.

