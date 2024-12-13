Générateur de Curriculum AI : Concevez des Cours Plus Rapidement
Simplifiez la création de curriculum et générez des plans de cours avec notre générateur de curriculum AI. Améliorez l'apprentissage avec les avatars AI dynamiques de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo soignée de 45 secondes ciblant les développeurs d'e-learning et les responsables de formation, démontrant la création précise de plans de cours et de parcours d'apprentissage personnalisés. Cette vidéo doit adopter une esthétique propre et professionnelle avec des transitions fluides et une voix off claire et informative. Les avatars AI de HeyGen présenteront les avantages clés, rendant l'information complexe accessible et engageante.
Développez une vidéo percutante de 60 secondes destinée aux professionnels des RH et aux spécialistes de la formation en entreprise, mettant en avant les avantages stratégiques de la conception de curriculum avancée. La présentation visuelle doit être dynamique et professionnelle, utilisant des infographies et des séquences vidéo professionnelles pour souligner l'efficacité et les résultats, accompagnée d'une voix off autoritaire. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour créer une narration persuasive qui met en lumière le pouvoir transformateur de l'outil.
Concevez une vidéo concise de 30 secondes pour les instructeurs de cours en ligne et les créateurs de contenu, mettant en avant la rapidité et la polyvalence de la création de cours AI, y compris l'intégration de quiz interactifs. L'approche visuelle doit être rapide et énergique, avec des couleurs vives et des animations de texte rapides, accompagnée d'un ton audio enthousiaste. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une pièce promotionnelle visuellement attrayante et informative.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez la Portée Éducative avec des Cours Générés par AI.
Transformez les plans de cours générés par AI en vidéos captivantes, rendant votre création de curriculum accessible à un public mondial et élargissant votre impact.
Élevez l'Engagement et la Rétention de l'Apprentissage.
Améliorez les programmes de formation en entreprise et d'e-learning en convertissant les sorties du générateur de curriculum AI en leçons vidéo dynamiques qui améliorent considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les enseignants à créer un contenu engageant pour leur curriculum ?
HeyGen permet aux enseignants de transformer les conceptions de curriculum et la planification de cours en expériences d'apprentissage en ligne dynamiques en utilisant des avatars AI et des capacités de conversion de texte en vidéo. Il simplifie la création de vidéos éducatives de haute qualité, rendant le contenu plus accessible et engageant pour diverses plateformes d'apprentissage.
HeyGen propose-t-il des outils pour développer rapidement des modules de formation à partir de plans de cours existants ?
Oui, HeyGen accélère considérablement la création de cours AI en permettant aux utilisateurs de convertir rapidement des plans de cours en leçons vidéo professionnelles avec des modèles préconçus et des contrôles de marque personnalisés. Vous pouvez facilement ajouter une génération de voix off pour personnaliser efficacement les matériaux de formation en entreprise.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité et la polyvalence des vidéos éducatives ?
HeyGen propose des fonctionnalités essentielles comme les sous-titres et légendes automatiques pour garantir l'accessibilité à tous les apprenants, soutenant des parcours d'apprentissage personnalisés. Sa bibliothèque multimédia robuste et ses capacités de redimensionnement d'aspect permettent une création vidéo polyvalente adaptée à diverses plateformes, complétant des éléments comme les quiz et les évaluations par rubriques.
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus global de création de contenu de curriculum ?
HeyGen révolutionne la création de curriculum en permettant aux utilisateurs de générer du contenu vidéo professionnel directement à partir de scripts en utilisant des avatars AI et l'éditeur alimenté par AI, réduisant considérablement le temps de production et la complexité. La plateforme intuitive combinée à des modèles personnalisables rend la création vidéo efficace et simple.