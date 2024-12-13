Générateur de Mise à Jour de Crise AI : Communication Rapide et Claire

Produisez une vidéo de 45 secondes pour les cadres de l'entreprise et les équipes de relations publiques, démontrant comment émettre une réponse rapide lors d'une crise avec des messages transparents. Le style visuel et audio doit être professionnel et rassurant, utilisant des graphiques clairs à l'écran et une voix off autoritaire générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen, créée efficacement avec le Text-to-video à partir d'un script.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de 60 secondes destinée aux responsables marketing et communication, illustrant le pouvoir de maintenir un message cohérent à travers divers canaux de communication lors d'un événement inattendu. La vidéo doit présenter des graphiques propres et informatifs et un ton optimiste mais sérieux, présentée par des avatars AI professionnels de HeyGen, avec des sous-titres pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo concise de 30 secondes conçue pour les responsables de la gestion des risques et les équipes juridiques, montrant une préparation proactive pour des incidents potentiels tels que des rappels de produits ou des violations de données grâce à une génération efficace de scénarios. Le style visuel doit être sérieux et stratégique, utilisant des visuels de stock basés sur des scénarios de la bibliothèque de médias de HeyGen dans un modèle professionnel de Templates & scenes, accompagné d'une narration calme et experte.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo perspicace de 75 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les consultants en relations publiques, expliquant comment la création de contenu intelligent peut aider à protéger la réputation et à minimiser les dommages lors d'un moment critique pour l'entreprise. Le style doit être empathique et axé sur la résolution de problèmes, avec des éléments visuels professionnels et rassurants, optimisés pour diverses plateformes à l'aide du redimensionnement et des exports d'aspect-ratio de HeyGen, construits rapidement à partir du Text-to-video à partir d'un script.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Mise à Jour de Crise AI

Générez rapidement des vidéos de communication de crise professionnelles et cohérentes pour garantir que votre message est clair et atteint efficacement vos parties prenantes en période critique.

1
Step 1
Créez Votre Script de Mise à Jour de Crise
Utilisez le générateur de mise à jour de crise AI pour rédiger rapidement un message concis et précis. Entrez vos informations clés, et la fonctionnalité Text-to-video à partir d'un script de HeyGen préparera votre contenu vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Porte-parole Virtuel
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI de HeyGen pour représenter votre organisation. Cela garantit un ton de message professionnel et cohérent pour toutes vos communications de crise.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Maintenez la cohérence de la marque en incorporant le logo, les couleurs et autres éléments visuels de votre entreprise à l'aide des contrôles de branding de HeyGen. Cela renforce la confiance et protège votre réputation pendant une période critique.
4
Step 4
Exportez pour une Distribution Rapide
Préparez votre vidéo de mise à jour de crise pour une distribution immédiate à travers divers canaux de communication. Avec le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen, vous pouvez rapidement générer des versions optimisées pour différentes plateformes.

Cas d'Utilisation

Déclarations Publiques Officielles via Vidéo

Déclarations Publiques Officielles via Vidéo

Produisez rapidement des annonces vidéo professionnelles pour des mises à jour critiques, garantissant des messages transparents et minimisant les dommages à la réputation de la marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la gestion de crise pour les entreprises ?

HeyGen permet aux entreprises de réagir rapidement lors d'une crise en transformant les mises à jour urgentes en messages professionnels et cohérents. En utilisant des avatars AI et des capacités de text-to-video, les entreprises peuvent rapidement générer des messages transparents pour minimiser les dommages et protéger leur réputation à travers divers canaux de communication.

Quels types de communication de crise AI HeyGen peut-il générer ?

HeyGen sert de Générateur de Communication de Crise AI, permettant la création rapide de mises à jour vitales pour des scénarios tels que des rappels de produits ou des violations de données. Les utilisateurs peuvent exploiter le Text-to-video à partir d'un script et la génération de voix off pour produire rapidement du contenu vidéo professionnel et préparé.

HeyGen aide-t-il à la préparation et à la protection des parties prenantes en cas de crise ?

Absolument. HeyGen soutient la préparation à la crise en permettant aux équipes de créer à l'avance des actifs de communication modélisés et des messages vidéo basés sur des scénarios. Cela aide à garantir des messages transparents et protège la confiance des parties prenantes en maintenant une forte réputation de marque lors d'événements imprévus.

HeyGen peut-il maintenir la cohérence de la marque lors de mises à jour de crise urgentes ?

Oui, HeyGen assure une cohérence des messages et maintient l'intégrité de la marque même lors de scénarios de réponse rapide. Ses contrôles de branding robustes permettent aux entreprises d'incorporer leurs logos, couleurs et éléments visuels spécifiques, garantissant que toutes les mises à jour de crise sont professionnelles et inspirent confiance.

