Générateur de Mise à Jour de Crise AI : Communication Rapide et Claire
Générez des messages transparents et cohérents pour une réponse rapide en utilisant le Text-to-video à partir d'un script pour protéger votre réputation.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo de 60 secondes destinée aux responsables marketing et communication, illustrant le pouvoir de maintenir un message cohérent à travers divers canaux de communication lors d'un événement inattendu. La vidéo doit présenter des graphiques propres et informatifs et un ton optimiste mais sérieux, présentée par des avatars AI professionnels de HeyGen, avec des sous-titres pour l'accessibilité.
Créez une vidéo concise de 30 secondes conçue pour les responsables de la gestion des risques et les équipes juridiques, montrant une préparation proactive pour des incidents potentiels tels que des rappels de produits ou des violations de données grâce à une génération efficace de scénarios. Le style visuel doit être sérieux et stratégique, utilisant des visuels de stock basés sur des scénarios de la bibliothèque de médias de HeyGen dans un modèle professionnel de Templates & scenes, accompagné d'une narration calme et experte.
Développez une vidéo perspicace de 75 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les consultants en relations publiques, expliquant comment la création de contenu intelligent peut aider à protéger la réputation et à minimiser les dommages lors d'un moment critique pour l'entreprise. Le style doit être empathique et axé sur la résolution de problèmes, avec des éléments visuels professionnels et rassurants, optimisés pour diverses plateformes à l'aide du redimensionnement et des exports d'aspect-ratio de HeyGen, construits rapidement à partir du Text-to-video à partir d'un script.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Mises à Jour Rapides de Crise sur les Réseaux Sociaux.
Créez et déployez instantanément des clips vidéo engageants pour les réseaux sociaux, assurant une réponse rapide et des messages cohérents lors d'événements critiques.
Briefings Internes de Communication de Crise.
Améliorez la communication de crise interne en produisant des briefings vidéo clairs et cohérents qui augmentent la sensibilisation et la préparation des employés de manière efficace.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la gestion de crise pour les entreprises ?
HeyGen permet aux entreprises de réagir rapidement lors d'une crise en transformant les mises à jour urgentes en messages professionnels et cohérents. En utilisant des avatars AI et des capacités de text-to-video, les entreprises peuvent rapidement générer des messages transparents pour minimiser les dommages et protéger leur réputation à travers divers canaux de communication.
Quels types de communication de crise AI HeyGen peut-il générer ?
HeyGen sert de Générateur de Communication de Crise AI, permettant la création rapide de mises à jour vitales pour des scénarios tels que des rappels de produits ou des violations de données. Les utilisateurs peuvent exploiter le Text-to-video à partir d'un script et la génération de voix off pour produire rapidement du contenu vidéo professionnel et préparé.
HeyGen aide-t-il à la préparation et à la protection des parties prenantes en cas de crise ?
Absolument. HeyGen soutient la préparation à la crise en permettant aux équipes de créer à l'avance des actifs de communication modélisés et des messages vidéo basés sur des scénarios. Cela aide à garantir des messages transparents et protège la confiance des parties prenantes en maintenant une forte réputation de marque lors d'événements imprévus.
HeyGen peut-il maintenir la cohérence de la marque lors de mises à jour de crise urgentes ?
Oui, HeyGen assure une cohérence des messages et maintient l'intégrité de la marque même lors de scénarios de réponse rapide. Ses contrôles de branding robustes permettent aux entreprises d'incorporer leurs logos, couleurs et éléments visuels spécifiques, garantissant que toutes les mises à jour de crise sont professionnelles et inspirent confiance.