Créez un reel viral dynamique de 30 secondes pour les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, montrant comment un générateur de vidéos par IA peut rapidement transformer un script simple en une vidéo captivante et rythmée avec une musique entraînante et des effets visuels éclatants. Mettez en avant la capacité de HeyGen "Texte en vidéo à partir d'un script" pour souligner la facilité de création de contenu.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Développez un court-métrage cinématographique de 45 secondes destiné aux éducateurs et aux professionnels de l'e-learning, mettant en scène un avatar IA soigné expliquant un concept scientifique complexe. Le style visuel et audio doit être propre, professionnel et informatif, utilisant des transitions fluides et une voix off calme et autoritaire, en exploitant la fonctionnalité "Avatars IA" de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo TikTok décalée de 20 secondes pour les créateurs de marques personnelles et de mèmes, centrée sur un sketch humoristique mettant en scène un personnage avec une animation de personnage stylisée et un audio tendance. Le style visuel doit être rapide et audacieux, mettant en avant la "Génération de voix off" de HeyGen pour donner vie à la personnalité du personnage.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo convaincante de 60 secondes pour les marketeurs et entrepreneurs promouvant un nouveau produit, démontrant comment des vidéos dynamiques et expressives peuvent être réalisées sans effort. Le style visuel et audio doit être persuasif, professionnel, et inclure des séquences de stock de haute qualité, en utilisant les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour livrer un résultat final soigné.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le Générateur de Vidéos par IA

Libérez votre créativité et produisez des vidéos dynamiques et expressives sans effort avec notre Générateur de Vidéos par IA, transformant vos idées en histoires visuelles captivantes.

1
Step 1
Créez votre contenu initial
Commencez par saisir votre script pour utiliser le générateur de texte en vidéo ou téléchargez des photos existantes pour former la base de votre projet vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez les visuels et l'audio
Améliorez votre narration en choisissant parmi une bibliothèque de médias diversifiée ou en générant des voix off personnalisées, ajoutant profondeur et personnalité à votre vidéo.
3
Step 3
Appliquez des améliorations personnalisées
Utilisez notre expérience d'édition intuitive pour personnaliser les scènes, ajouter des effets spéciaux et ajuster les transitions, garantissant que votre vidéo capte l'attention.
4
Step 4
Exportez votre chef-d'œuvre
Générez votre vidéo finale avec facilité et exportez-la en format HD de haute qualité, prête à être partagée sous forme de reels viraux ou de courts-métrages cinématographiques sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Production de publicités à fort impact

Créez rapidement des publicités vidéo à fort impact pour améliorer les performances de vos campagnes et vos conversions.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de générateur de vidéos par IA pour un contenu dynamique ?

HeyGen permet aux créateurs de produire des vidéos dynamiques et expressives sans effort. En tant que générateur de vidéos par IA avancé, il transforme le texte et les photos en histoires visuelles captivantes, parfaites pour diverses plateformes.

HeyGen prend-il en charge l'animation de personnages et les visuels entièrement animés ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos par IA qui permet aux utilisateurs de générer des personnages et des visuels entièrement animés et riches en émotions. Cette capacité permet de donner vie aux histoires avec une animation de personnages convaincante.

Quels types de contenu vidéo créatif puis-je produire avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez produire une large gamme de contenus vidéo créatifs, des reels viraux et courts-métrages cinématographiques pour les réseaux sociaux comme TikTok aux explications éducatives complètes. Il fonctionne comme un générateur de vidéos par IA polyvalent pour divers besoins.

HeyGen est-il adapté à la création de vidéos sans compétences approfondies en design ou animation ?

Absolument, HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos par IA intuitif, ne nécessitant aucune compétence préalable en design ou animation. Son interface conviviale offre une expérience d'édition intuitive, permettant à quiconque de produire du contenu de haute qualité.

