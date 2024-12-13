Générateur de vidéos promotionnelles par créateur AI : Créez des vidéos époustouflantes rapidement

Créez instantanément des vidéos promotionnelles captivantes avec notre générateur de vidéos AI, en exploitant la puissance du texte à la vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un récit convaincant de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, illustrant comment un puissant créateur de vidéos promotionnelles peut élever leur marque. Adoptez une esthétique visuelle professionnelle mais accessible, avec des "avatars AI" diversifiés délivrant des messages clés avec une voix off claire et articulée. Soulignez la facilité de créer des "vidéos personnalisables" pour représenter parfaitement l'identité unique de leur entreprise.
Exemple de Prompt 2
Explorez un clip engageant de 60 secondes ciblant les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, démontrant comment produire des "vidéos promotionnelles AI" captivantes pour des plateformes comme TikTok et Instagram. Cette vidéo doit utiliser un style visuel tendance et dynamique avec des superpositions de texte audacieuses, des coupes rapides et une musique libre de droits entraînante, la rendant parfaite pour les "publicités vidéo sur les réseaux sociaux". Mettez en avant les "Sous-titres/captions" automatiques de HeyGen pour garantir une accessibilité et un engagement maximum dans tous les environnements de visionnage.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo promotionnelle élégante de 50 secondes destinée aux entrepreneurs du e-commerce, mettant en avant le pouvoir transformateur d'un "générateur de vidéos AI" pour raconter des "histoires marketing" captivantes. Présentez des visuels de produits de haute qualité et des images de style de vie inspirantes, soutenues par une musique instrumentale inspirante. Soulignez comment la vaste "Bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen permet aux utilisateurs de trouver les ressources parfaites, transformant les concepts en récits visuels époustouflants sans tracas.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le générateur de vidéos promotionnelles par créateur AI

Transformez sans effort vos idées en vidéos promotionnelles captivantes. Ce guide vous accompagnera dans la création de contenu professionnel alimenté par l'AI en seulement quatre étapes simples.

1
Step 1
Créez votre projet
Commencez par sélectionner un "modèle vidéo" préconçu ou en saisissant votre script pour exploiter le "Texte à la vidéo à partir d'un script" pour un démarrage rapide. Cela pose les bases de votre promotion.
2
Step 2
Ajoutez des visuels et du branding
Personnalisez votre vidéo en incorporant des "avatars AI" et en sélectionnant des ressources pertinentes dans la "bibliothèque de médias stock". Appliquez vos contrôles de branding pour maintenir une apparence et une sensation cohérentes.
3
Step 3
Appliquez des voix off et des sous-titres
Améliorez votre message avec une "génération de voix off" professionnelle. Améliorez l'accessibilité et l'engagement en ajoutant automatiquement des sous-titres et des captions précis à votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Finalisez votre vidéo promotionnelle AI en ajustant le "redimensionnement et les exports de l'aspect-ratio" selon vos besoins. Téléchargez votre création de haute qualité, prête à être utilisée comme "publicités vidéo sur les réseaux sociaux" ou d'autres canaux marketing.

Cas d'Utilisation

Mettez en avant le succès des clients

Créez des vidéos AI percutantes pour partager authentiquement les témoignages de clients et renforcer la confiance.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promotionnelles captivantes par créateur AI ?

HeyGen simplifie le processus de génération de vidéos promotionnelles AI percutantes, vous permettant de raconter facilement l'histoire marketing unique de votre marque grâce à des outils avancés alimentés par l'AI et des modèles vidéo personnalisables.

HeyGen peut-il aider les entreprises avec des besoins divers en créateur de vidéos promotionnelles en ligne ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos promotionnelles en ligne polyvalent, offrant une large gamme de modèles vidéo et un éditeur intuitif par glisser-déposer pour créer des vidéos personnalisées pour divers objectifs marketing d'entreprise, y compris des publicités vidéo puissantes sur les réseaux sociaux.

Quelles fonctionnalités uniques offre le générateur de vidéos AI de HeyGen pour créer des vidéos promotionnelles AI personnalisées ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen propose des fonctionnalités uniques telles que des avatars AI réalistes, une fonctionnalité de texte à la vidéo et des options de personnalisation robustes pour produire des vidéos promotionnelles AI hautement engageantes et personnalisées pour toute campagne.

Quels éléments puis-je inclure pour améliorer mes publicités vidéo sur les réseaux sociaux avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez améliorer vos publicités vidéo sur les réseaux sociaux en incorporant des voix off de haute qualité, une musique et des effets convaincants, et en utilisant sa vaste bibliothèque de médias stock, garantissant que votre histoire marketing résonne avec votre audience.

