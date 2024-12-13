Imaginez une vidéo vibrante de 30 secondes ciblant les créateurs de contenu en herbe et les propriétaires de petites entreprises, montrant comment un générateur de vidéos créatives par IA rend la production fluide. Le style visuel doit être dynamique et moderne avec des graphiques en mouvement dynamiques, complété par une voix off énergique. Mettez en avant la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir d'un script', démontrant à quel point il est facile de transformer des idées en contenu engageant, prouvant que c'est incroyablement facile à utiliser.

Générer une Vidéo