Libérez la Créativité avec un Générateur Créatif AI

Générez des œuvres d'art numérique et des projets créatifs époustouflants avec facilité. Les avatars AI de HeyGen donnent vie à vos visions, simplifiant la création de contenu.

Imaginez transformer une simple idée en une œuvre d'art numérique époustouflante sans effort. Ce récit de 30 secondes s'adresse aux artistes numériques en herbe et aux amateurs désireux d'explorer de nouveaux horizons créatifs, avec des visuels dynamiques et inspirants et une bande sonore moderne et entraînante. Découvrez comment un générateur créatif AI peut donner un coup de pouce à votre prochaine œuvre maîtresse, en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour donner vie à votre vision.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les créateurs de contenu et les marketeurs en quête de moyens innovants pour visualiser leurs concepts, cette vidéo de 45 secondes met en avant la puissance d'un générateur d'images AI. Avec une esthétique soignée et professionnelle et une voix off claire et concise, elle démontre comment des idées complexes pour des projets créatifs peuvent être rapidement traduites en visuels percutants, amplifiés par la génération de voix off efficace de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Explorez le monde sans limites des styles artistiques dans cette vidéo captivante de 60 secondes conçue pour les designers et artistes avides d'expérimentation. Assistez à la transformation fluide de descriptions textuelles en diverses productions visuelles à l'aide d'un générateur de texte en image, présenté avec des images riches et une bande sonore réfléchie et immersive. Un avatar AI engageant propulsé par HeyGen vous guidera à travers ce voyage, illustrant la polyvalence de la création artistique numérique moderne.
Exemple de Prompt 3
Libérez votre créativité en un clin d'œil avec ce conseil engageant de 15 secondes pour les nouveaux utilisateurs d'outils AI et ceux curieux de l'ingénierie de prompts efficace. Cette vidéo rapide et visuellement dynamique, soutenue par un jingle ludique et énergique, illustre rapidement comment des prompts bien conçus peuvent élever votre production créative. Utilisez les modèles et scènes polyvalents de HeyGen pour construire vos propres démonstrations captivantes et partager vos idées propulsées par l'AI.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur Créatif AI

Libérez votre imagination et produisez du contenu visuel captivant avec facilité, transformant vos idées en vidéos professionnelles.

1
Step 1
Créez avec un Script
Saisissez votre texte ou script pour exploiter la puissance de la fonctionnalité de texte en vidéo, guidant le générateur créatif AI pour votre concept initial.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message, donnant vie visuellement à vos projets créatifs.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off Professionnelle
Améliorez votre vidéo avec une génération de voix off avancée, assurant un audio clair et engageant pour votre art numérique.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour préparer votre vidéo haute résolution pour diverses plateformes, prête à être partagée par les créateurs de contenu.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des récits vidéo immersifs

.

Transformez des informations complexes ou des récits historiques en histoires vidéo vivantes et engageantes avec l'AI, éduquant et captivant efficacement votre audience.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il les créateurs de contenu dans leurs projets créatifs ?

HeyGen sert de puissant générateur créatif AI, permettant aux utilisateurs de transformer facilement des idées en contenu vidéo captivant. Il utilise des outils AI avancés pour simplifier l'ensemble du processus créatif, rendant la génération de vidéos professionnelles accessible aux créateurs de contenu.

HeyGen peut-il transformer des scripts écrits en contenu vidéo engageant ?

Oui, HeyGen excelle dans la génération de texte en vidéo, permettant aux utilisateurs de convertir sans effort des scripts en vidéos dynamiques avec des avatars AI réalistes. Cette capacité est fondamentale pour une création de contenu efficace et divers projets créatifs.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour maintenir l'identité de marque ?

HeyGen propose des contrôles de marque étendus, y compris la possibilité d'intégrer votre logo et de sélectionner des couleurs spécifiques à votre marque, garantissant une production d'art numérique et de vidéos cohérente. Cette fonctionnalité est cruciale pour les créateurs de contenu visant une présence visuelle cohérente dans leurs projets créatifs.

HeyGen inclut-il des fonctionnalités comme la voix off et les sous-titres pour améliorer les vidéos ?

Absolument. HeyGen prend en charge la génération de vidéos professionnelles avec génération de voix off intégrée et sous-titres/captions automatiques. Ces outils AI améliorent considérablement la qualité et l'accessibilité de vos projets créatifs, assurant une portée plus large.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo