Produisez une vidéo promotionnelle de 30 secondes pour les créateurs de cours et les professionnels du marketing, démontrant comment générer rapidement une vidéo "générateur de promo de cours AI". Le style visuel doit être dynamique et moderne, avec des graphismes contemporains et une voix off AI confiante, en utilisant les fonctionnalités "Texte en vidéo à partir de script" et "Avatars AI" de HeyGen pour simplifier le processus de création de vidéos engageantes.

Générer une Vidéo