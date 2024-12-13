Générateur de Promo de Cours AI : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement
Produisez sans effort des promotions de cours de haute qualité en transformant des scripts en vidéos captivantes avec texte en vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo didactique de 45 secondes destinée aux éducateurs et développeurs d'e-learning, illustrant le flux de travail fluide de la "création de cours en ligne" avec HeyGen. La vidéo doit adopter une esthétique propre et professionnelle avec une génération de voix off claire et autoritaire, mettant en avant comment les modèles et les scènes simplifient le développement de contenus de formation de haute qualité, en présentant la plateforme intuitive de HeyGen comme un "générateur de vidéos AI".
Développez un explicatif engageant de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les départements RH, présentant HeyGen comme le "Créateur de Cours AI" ultime pour les "cours interactifs". Le style visuel et audio doit être chaleureux et persuasif, combinant une bibliothèque de médias diversifiée/support de stock avec des avatars AI expressifs, ainsi que des sous-titres/captions clairs pour mettre en évidence les avantages clés et simplifier les idées complexes, rendant le développement de cours accessible à tous.
Montrez comment transformer un "script vidéo" en une perle de "créateur de vidéo promo" dans un tutoriel rapide de 30 secondes destiné aux spécialistes du marketing de contenu et aux instructeurs de cours en solo. La vidéo doit présenter des visuels rapides et accrocheurs, une musique de fond énergique, et une voix AI concise et enthousiaste, en mettant l'accent sur les fonctionnalités "Texte en vidéo à partir de script" et "Redimensionnement et exportation des rapports d'aspect" de HeyGen pour un déploiement rapide sur plusieurs plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Promos de Cours Performantes.
Générez des publicités vidéo AI convaincantes en quelques minutes pour promouvoir efficacement vos cours en ligne et attirer un public plus large.
Produisez des Promos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux afin de promouvoir vos cours et augmenter la visibilité en ligne et les inscriptions.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI pour la création de cours en ligne ?
HeyGen simplifie la création de vidéos engageantes pour la promotion de cours en ligne et le contenu d'e-learning. Exploitez les puissantes capacités du générateur de vidéos AI pour transformer vos scripts vidéo en contenu de cours professionnel et de haute qualité de manière efficace.
HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation captivantes ?
Absolument. HeyGen agit comme un Créateur de Cours AI, vous permettant de produire des cours de formation dynamiques avec facilité. Utilisez nos divers modèles de vidéos de formation et voix off AI pour construire un contenu vidéo engageant qui captive vos apprenants.
Quel type d'avatars AI puis-je utiliser pour améliorer mes promos de cours ?
HeyGen offre une large sélection d'options de générateur d'Avatars AI réalistes, vous permettant de présenter des vidéos de porte-parole humain pour la promotion de vos cours. Intégrez l'identité unique de votre marque avec des contrôles de branding personnalisés pour assurer un look cohérent et professionnel.
Comment HeyGen peut-il transformer mes scripts vidéo écrits en vidéos engageantes ?
La plateforme innovante de HeyGen convertit vos scripts vidéo écrits en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes et des scènes dynamiques. Cette capacité vous permet de créer du contenu d'e-learning de haute qualité et des matériaux de promotion de cours efficaces à partir de texte.