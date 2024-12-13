Générateur de Vidéos d'Entreprise AI : Créez des Vidéos Professionnelles Rapidement

Transformez des scripts en vidéos d'entreprise de haute qualité instantanément grâce aux capacités avancées de transformation de texte en vidéo à partir d'un script.

Produisez une vidéo d'entreprise dynamique de 30 secondes ciblant les équipes marketing et les propriétaires de petites entreprises, montrant comment un générateur de vidéos d'entreprise AI simplifie la création de contenu. Le style visuel doit être moderne et énergique avec des transitions dynamiques, accompagné d'une musique entraînante et d'une voix off claire, mettant en avant la capacité puissante de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour donner vie aux idées sans effort.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une publicité engageante de 45 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux et aux créateurs de contenu, soulignant la facilité de création de vidéos percutantes pour les réseaux sociaux à l'aide d'un créateur de vidéos AI. Utilisez une esthétique visuelle dynamique et tendance avec des couleurs vives et des coupes rapides, associée à une musique de fond contemporaine et une voix off enthousiaste, démontrant comment les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le redimensionnement et l'exportation des formats d'image permettent une flexibilité créative.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo pédagogique de 60 secondes conçue pour les départements RH et les formateurs d'entreprise, illustrant les avantages d'une plateforme vidéo AI pour générer du contenu de formation multilingue. Le style visuel doit être clair et informatif, utilisant un ton amical et accessible avec une musique de fond apaisante et une voix off professionnelle, en utilisant la génération de voix off et les sous-titres/captions de HeyGen pour une portée et une accessibilité mondiales.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo explicative de produit innovante de 30 secondes pour les responsables marketing produit et les entrepreneurs, démontrant le contrôle créatif possible avec un générateur de texte en vidéo AI. Cette vidéo doit présenter un design visuel élégant et futuriste avec des graphiques animés sophistiqués et une bande sonore électronique, accompagnée d'une voix off précise, mettant en avant l'utilisation de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et des avatars AI pour personnaliser le message.

Copiez le prompt

Collez dans la boîte de Création

Regardez votre vidéo prendre vie


Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos d'Entreprise AI

Transformez rapidement du texte en vidéos d'entreprise engageantes avec des outils alimentés par l'AI, simplifiant votre processus de création de contenu du script à l'écran.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script vidéo, et notre générateur de texte en vidéo AI l'analysera pour préparer la transformation visuelle.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque, assurant une présence professionnelle et cohérente à l'écran.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Voix Off
Améliorez votre vidéo en ajoutant des visuels de fond de notre bibliothèque de médias et en générant des voix off réalistes dans diverses langues pour correspondre à votre script.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo avec des outils de montage vidéo précis et exportez-la dans le format d'image souhaité, prête pour la distribution sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez le Succès Client

.

Présentez efficacement des histoires de réussite client captivantes avec des vidéos AI engageantes, renforçant la crédibilité et soutenant les efforts d'activation des ventes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen renforce-t-il le contrôle créatif dans la production vidéo ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui offre un contrôle créatif étendu aux utilisateurs. Vous pouvez exploiter des avatars AI, diverses voix off et des modèles alimentés par l'AI pour produire facilement des vidéos animées professionnelles. Cette plateforme simplifie le processus créatif du script à la vidéo finale.

HeyGen peut-il transformer du texte en vidéos engageantes ?

Absolument, HeyGen excelle en tant que générateur de texte en vidéo AI, vous permettant de convertir des scripts en vidéos dynamiques. Cette fonctionnalité est parfaite pour générer rapidement du contenu de formation, des vidéos pour les réseaux sociaux ou des supports de vente sans outils de montage vidéo complexes.

Quel type d'avatars AI est disponible sur HeyGen ?

HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes que vous pouvez personnaliser pour représenter votre marque ou votre message. Ces avatars AI sont intégrés de manière transparente avec des voix off et un support multilingue, renforçant l'impact de vos vidéos d'entreprise.

À quelles fins puis-je utiliser la plateforme vidéo AI de HeyGen ?

La plateforme vidéo AI de HeyGen est très polyvalente, servant de générateur de vidéos d'entreprise AI idéal pour divers besoins, y compris la formation des employés, l'activation des ventes et les campagnes marketing. Ses capacités alimentées par l'AI simplifient la création de contenu vidéo de qualité professionnelle pour diverses applications.

