Créateur de Vidéos d'Annonces Corporatives AI : Vidéos Professionnelles Instantanées
Transformez vos scripts en vidéos professionnelles engageantes instantanément. Notre fonctionnalité de texte en vidéo facilite les annonces corporatives pour les équipes mondiales.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo marketing de 60 secondes destinée aux clients potentiels pour présenter une nouvelle fonctionnalité de produit. Le style visuel doit être dynamique et engageant, incorporant des séquences vidéo vibrantes et du texte à l'écran pour mettre en avant les principaux avantages, le tout sur une bande sonore moderne et entraînante. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour générer efficacement le récit, transformant votre message marketing en une production captivante d'un créateur de vidéos AI qui capte l'attention.
Produisez une vidéo de communication interne de 30 secondes pour les chefs de département, annonçant une initiative à l'échelle de l'entreprise. Cette vidéo d'annonce corporative AI doit maintenir une esthétique visuelle élégante et sophistiquée, en utilisant des modèles préconçus pour transmettre rapidement des informations complexes avec une voix off professionnelle. Concentrez-vous sur l'utilisation des modèles et scènes de HeyGen pour assurer la cohérence de la marque et un délai d'exécution rapide, faisant de cette communication une pièce percutante.
Développez une annonce de 45 secondes pour les réseaux sociaux destinée à un public mondial, célébrant une étape importante de l'entreprise. La vidéo doit avoir un style visuel inclusif et vibrant, incorporant des médias diversifiés et des sous-titres clairs pour garantir l'accessibilité. Employez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour localiser efficacement le message dans plusieurs régions, garantissant que vos vidéos professionnelles résonnent largement et communiquent clairement l'accomplissement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez les Vidéos de Formation Interne.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation engageantes, augmentant la participation des employés et la rétention des connaissances pour les annonces internes et le développement.
Initiatives Mondiales d'Apprentissage Corporatif.
Développez et déployez rapidement plus de cours éducatifs avec des vidéos AI, garantissant un apprentissage cohérent et accessible pour une main-d'œuvre mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles avec l'AI ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles sans effort en utilisant une AI avancée. Notre plateforme exploite les avatars AI et la technologie de texte en vidéo, transformant vos scripts en contenu visuel engageant rapidement et efficacement pour divers besoins comme les vidéos marketing ou les annonces corporatives.
Quelles options de personnalisation créative HeyGen offre-t-il pour le branding ?
HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs de marque, et d'utiliser des modèles personnalisables pour garantir que chaque vidéo reflète votre identité de marque unique. Vous pouvez également améliorer vos vidéos professionnelles en utilisant notre bibliothèque de médias et des séquences vidéo.
HeyGen peut-il prendre en charge la localisation des vidéos pour un public mondial ?
Absolument. HeyGen prend en charge la localisation avec des capacités multilingues, offrant la génération de voix off dans plus de 140 langues. Cette fonctionnalité, combinée avec des sous-titres automatisés et la transformation de texte en vidéo à partir d'un script, facilite la production de vidéos de formation ou de marketing pour un public mondial diversifié.
Comment le créateur de vidéos AI de HeyGen peut-il améliorer la collaboration en équipe ?
HeyGen simplifie la collaboration en équipe en fournissant un créateur de vidéos AI intuitif où plusieurs utilisateurs peuvent contribuer aux projets. Notre plateforme, dotée d'agents vidéo AI, permet une production vidéo efficace et un partage facile, ce qui la rend idéale pour les communications internes, les annonces sur les réseaux sociaux, ou toute production vidéo en équipe.