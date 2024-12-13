Votre Générateur de Vidéos d'Annonces d'Entreprise AI pour un Impact

Transformez du texte simple en vidéos d'entreprise engageantes grâce aux capacités avancées de texte-à-vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative technique de 90 secondes pour les développeurs et les architectes de solutions informatiques, illustrant l'efficacité de la conversion de documents complexes en vidéos engageantes en utilisant les capacités de texte-à-vidéo et de script-à-vidéo de HeyGen. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle moderne et élégante, incorporant des diagrammes techniques et un audio calme et informatif, enrichi de sous-titres précis.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction de 2 minutes destinée aux spécialistes de l'intégration d'entreprise, détaillant comment une plateforme vidéo AI comme HeyGen peut être intégrée de manière transparente via API pour la génération automatisée de contenu. Utilisez un style visuel explicatif avec des extraits de code à l'écran et une voix professionnelle, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer les exemples visuels et démontrer le redimensionnement des formats et les exportations pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une annonce de mise à jour de produit de 45 secondes pour les chefs de produit et les responsables du support technique, mettant en avant les nouvelles fonctionnalités en utilisant les divers avatars AI de HeyGen et les modèles et scènes préconçus. La vidéo doit maintenir un style visuel engageant et direct avec un audio dynamique mais clair, en soulignant la création rapide de contenu pour les communications internes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos d'Annonces d'Entreprise AI

Transformez vos messages d'entreprise en vidéos professionnelles et engageantes sans effort avec AI, assurant une communication claire et une cohérence de marque sur toutes les plateformes.

Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script d'annonce d'entreprise dans l'éditeur. La capacité de texte-à-vidéo à partir de script transforme instantanément votre texte en une base vidéo dynamique.
Step 2
Choisissez Votre Avatar et Voix
Personnalisez votre annonce en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Associez-le à une voix off professionnelle pour un impact.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque et des Visuels
Intégrez vos éléments de marque, tels que les logos et les couleurs de marque, et améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents ou des scènes de fond pour correspondre à votre identité d'entreprise.
Step 4
Générez et Exportez
Revoyez votre vidéo, puis générez l'annonce d'entreprise finale de haute qualité. Optimisez pour diverses plateformes avec des options de redimensionnement des formats et d'exportation.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Messages d'Entreprise Inspirants

Inspirez et motivez les audiences internes et externes en transformant les annonces d'entreprise en vidéos AI captivantes et motivantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le montage vidéo pour les entreprises ?

HeyGen sert de plateforme vidéo AI avancée et d'éditeur vidéo AI, simplifiant le processus de création en transformant le script en vidéo. Vous pouvez générer sans effort des vidéos professionnelles à partir de texte simple, ce qui en fait un générateur de vidéos d'annonces d'entreprise AI efficace pour divers besoins commerciaux.

Quel type d'avatars AI puis-je utiliser avec HeyGen ?

HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI de haute qualité qui peuvent être personnalisés pour correspondre à votre marque. Ces avatars AI s'intègrent parfaitement à notre générateur de vidéos AI pour offrir des présentations engageantes et réalistes pour tout contenu.

HeyGen peut-il intégrer mes éléments de marque dans les vidéos ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes qui vous permettent d'intégrer sans effort vos éléments de marque, tels que les logos et les couleurs de marque, dans vos vidéos. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour la localisation internationale des vidéos ?

Oui, HeyGen prend en charge des fonctionnalités de localisation complètes pour atteindre un public mondial. Vous pouvez générer des vidéos avec diverses voix off et inclure automatiquement des sous-titres, rendant votre contenu accessible et engageant dans le monde entier.

