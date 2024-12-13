Construisez des Sites Plus Sûrs avec un Créateur de Vidéos de Sécurité AI

Produisez facilement des vidéos de formation à la sécurité prêtes pour la conformité en utilisant des avatars AI pour donner vie à vos scripts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de sécurité au travail de 60 secondes destinée aux travailleurs de la construction expérimentés, servant de rappel sur des normes spécifiques de l'OSHA. Cette vidéo doit utiliser des visuels réalistes basés sur des scénarios de la médiathèque, accompagnés d'une voix off professionnelle et de sous-titres clairs à l'écran pour mettre en évidence les principales réglementations et les meilleures pratiques de conformité.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel percutant de 30 secondes sur le créateur de vidéos de sécurité AI pour les superviseurs et chefs d'équipe de construction, offrant des conseils rapides sur l'identification des dangers sur le site. La vidéo doit avoir un style d'infographie animée avec des superpositions de texte audacieuses, une musique de fond entraînante et une voix off AI concise, démontrant comment les informations critiques peuvent être facilement diffusées en utilisant les modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo critique de 45 secondes en utilisant une approche narrative alimentée par l'AI, ciblant tout le personnel sur un chantier multilingue pour prévenir les incidents critiques courants. Le style visuel doit maintenir un ton sérieux, mettant en évidence les dangers potentiels avec des avertissements visuels clairs et soutenu par une génération de voix off calme mais ferme, garantissant que les messages de sécurité essentiels sont transmis efficacement et peuvent être facilement compris par une main-d'œuvre diversifiée.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Sécurité AI pour la Construction

Transformez rapidement et efficacement des directives de sécurité complexes en vidéos de formation engageantes et prêtes pour la conformité avec notre créateur de vidéos AI.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle
Sélectionnez parmi notre bibliothèque de modèles prêts à l'emploi, y compris des options prêtes pour la conformité, ou commencez avec une toile vierge pour adapter vos vidéos de formation à la sécurité.
2
Step 2
Créez Votre Script
Collez votre script de sécurité en construction et utilisez notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir de script pour transformer automatiquement votre texte en scènes vidéo dynamiques.
3
Step 3
Sélectionnez des Avatars AI
Renforcez votre message en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu, rendant vos vidéos de sécurité au travail plus engageantes et pertinentes.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de sécurité en construction AI, utilisez des fonctionnalités telles que les contrôles de marque, et exportez votre contenu poli dans divers formats d'aspect pour une distribution sans faille.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Sujets de Sécurité Complexes

Simplifiez les réglementations et procédures de sécurité en construction complexes en utilisant des présentateurs AI et des visuels engageants, rendant les informations vitales accessibles à tous.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la qualité créative des vidéos de formation à la sécurité ?

HeyGen utilise la narration alimentée par l'AI et des avatars AI pour transformer des scripts standards en expériences narratives captivantes pour vos vidéos de sécurité au travail. Avec des modèles prêts à l'emploi, vous pouvez rapidement produire un contenu de formation captivant et efficace.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos de sécurité AI idéal pour la construction ?

HeyGen propose des fonctionnalités telles que la conversion de texte en vidéo à partir de script, la génération de voix off et les sous-titres, permettant une création rapide de modèles prêts pour la conformité. Cela simplifie la production de contenu essentiel pour le Créateur de Vidéos de Sécurité en Construction.

HeyGen peut-il aider à garantir que nos vidéos de sécurité respectent les normes OSHA et notre image de marque ?

Absolument. HeyGen vous permet de personnaliser les vidéos avec vos contrôles de marque, tandis que notre plateforme soutient la création de contenu adapté aux normes spécifiques de l'OSHA. Cela garantit que vos vidéos de formation à la sécurité sont à la fois conformes et professionnelles.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos de sécurité pour des équipes de travail diversifiées et multilingues ?

Oui, HeyGen offre un support multilingue robuste, vous permettant de générer du contenu vidéo AI accessible à un public plus large. Utilisez des présentateurs AI et la génération de voix off pour diffuser efficacement vos vidéos de sécurité au travail critiques dans plusieurs langues.

