Produisez une vidéo de 60 secondes ciblant les responsables de la conformité et les équipes juridiques, illustrant visuellement le passage d'une charge de conformité réglementaire manuelle et écrasante à une automatisation simplifiée avec un générateur de conformité AI. Le style visuel doit être professionnel et épuré, utilisant des graphiques nets pour illustrer les gains d'efficacité, accompagné d'une voix off autoritaire générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, mettant en scène un avatar AI démontrant la facilité d'utilisation.

