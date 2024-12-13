Créateur de Vidéos de Mise à Jour d'Entreprise par IA : Créez des Mises à Jour Engagantes Rapidement

Générez des mises à jour d'entreprise professionnelles et de haute qualité en quelques minutes grâce à notre fonctionnalité avancée de texte à vidéo à partir du script.

458/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un tutoriel de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu sur la génération efficace de contenu 'création de vidéo par IA'. Le style visuel doit être lumineux et convivial, démontrant l'interface intuitive de HeyGen pour utiliser les modèles existants. Une narration amicale et informative, accompagnée de texte à l'écran, doit guider les utilisateurs à travers le processus de texte à vidéo à partir du script, en soulignant la facilité d'utilisation.
Exemple de Prompt 2
Produisez une annonce de communication interne de 30 secondes pour les chefs de produit, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité au sein de l'entreprise. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle moderne et épurée avec des captures d'écran de produits et des annotations animées. L'audio présente une voix off concise et autoritaire générée par la génération de voix off de HeyGen, assurant clarté et impact.
Exemple de Prompt 3
Concevez une publicité de 60 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux entreprises de commerce électronique pour annoncer une vente flash, en mettant l'accent sur la production de 'vidéos de haute qualité' sans un gros budget. Le style visuel doit être rapide et dynamique, mettant en valeur divers produits. La publicité doit inclure des sous-titres synchronisés de HeyGen pour l'accessibilité et une bande sonore entraînante et énergique pour capter immédiatement l'attention.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Mise à Jour d'Entreprise par IA

Transformez vos annonces d'entreprise en mises à jour vidéo engageantes rapidement et efficacement, en utilisant l'IA pour rationaliser votre processus de production.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Choisissez un Modèle
Commencez par rédiger votre script de mise à jour d'entreprise ou sélectionnez parmi une variété de modèles et de scènes préconçus pour lancer votre projet vidéo, permettant une création rapide de vidéos par IA.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur IA et Vos Visuels
Choisissez parmi divers avatars IA pour présenter votre message. Améliorez votre vidéo en ajoutant des images, des vidéos et de la musique pertinentes de la bibliothèque multimédia pour correspondre parfaitement à votre récit.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque et l'Accessibilité
Intégrez le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise en utilisant les contrôles de marque pour maintenir une apparence cohérente. Ajoutez des sous-titres automatiques pour l'accessibilité et peaufinez votre voix off.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Mise à Jour
Une fois finalisée, exportez votre vidéo de haute qualité en utilisant le redimensionnement d'aspect et les exports adaptés à différentes plateformes, garantissant que votre mise à jour d'entreprise atteigne efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Avant le Succès des Clients

.

Transformez les témoignages et les histoires de réussite des clients en vidéos IA convaincantes, mettant efficacement en valeur les réalisations de l'entreprise et renforçant la confiance.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos par IA pour les équipes marketing ?

HeyGen permet aux équipes marketing de produire du contenu vidéo de haute qualité en transformant le texte en vidéo engageante. Sa plateforme intuitive simplifie l'ensemble du processus de création de vidéos par IA, permettant la génération rapide de vidéos marketing captivantes à partir de scripts.

HeyGen peut-il créer des vidéos professionnelles avec des avatars IA ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer de superbes vidéos professionnelles intégrant des avatars IA réalistes. Avec des contrôles de marque puissants, vous pouvez personnaliser ces avatars et intégrer les éléments de votre Brandkit, garantissant une sortie vidéo cohérente et de haute qualité.

Qu'est-ce qui rend HeyGen une plateforme vidéo par IA efficace pour les entreprises ?

HeyGen est une plateforme vidéo par IA efficace conçue pour rationaliser les flux de production vidéo, aidant les entreprises à générer des vidéos professionnelles en quelques minutes. En exploitant des outils avancés de création de vidéos par IA et des modèles personnalisables, HeyGen réduit considérablement le temps et les ressources traditionnellement nécessaires à la création de vidéos.

Comment HeyGen peut-il localiser des vidéos pour des audiences mondiales diverses ?

HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour localiser efficacement les vidéos, facilitant l'accès à des audiences mondiales diverses. Grâce à une génération avancée de voix off et un support complet des sous-titres, HeyGen garantit que votre contenu vidéo est accessible et culturellement pertinent dans le monde entier.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo