Développez un montage de 30 secondes mettant en avant la culture d'entreprise pour les nouvelles recrues et les parties prenantes internes. Concevez des visuels lumineux, dynamiques et énergiques en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen, complétés par une voix off amicale et motivante générée par la génération de voix off de HeyGen. Visez une excellente qualité vidéo pour refléter l'atmosphère vibrante de l'entreprise.
Produisez une vidéo explicative informative de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, détaillant comment créer rapidement une mise à jour d'entreprise en utilisant un générateur de vidéos AI. Maintenez des visuels clairs et professionnels avec une narration facile à comprendre, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer des scènes détaillées. Assurez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres/captions automatiques.
Créez une mise en avant dynamique de 20 secondes pour les utilisateurs existants et les chefs de produit, démontrant la facilité de création d'une vidéo générée par AI pour les communications internes. Concentrez-vous sur des visuels rapides axés sur l'UI/UX avec une bande sonore percutante et entraînante. Mettez en avant des flux de production efficaces en soulignant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations de HeyGen pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Mises à Jour Engagantes sur les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos et clips captivants générés par AI pour les réseaux sociaux, en gardant votre audience informée et engagée avec les actualités de l'entreprise.
Communications Internes Simplifiées.
Améliorez la formation des employés et les mises à jour internes avec des vidéos AI dynamiques, améliorant l'engagement et assurant la rétention de l'information à travers l'entreprise.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos sur les réseaux sociaux avec du contenu généré par AI ?
HeyGen permet aux créateurs de produire des vidéos de haute qualité pour les réseaux sociaux en utilisant une AI avancée. Notre plateforme offre une large gamme de modèles et d'outils pour générer du contenu engageant efficacement, garantissant que votre message se démarque grâce à une vidéo générée par AI captivante.
Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de texte-à-vidéo efficace pour les flux de production modernes ?
HeyGen simplifie les flux de production en transformant les scripts textuels en vidéos professionnelles avec des avatars et des voix off AI. Ce générateur de vidéos AI réduit considérablement le besoin de montage vidéo traditionnel, accélérant la création de contenu et améliorant la précision visuelle.
HeyGen peut-il produire des vidéos avec des visuels cinématographiques et des scènes détaillées ?
Oui, le générateur de vidéos AI de HeyGen est conçu pour offrir des résultats visuellement époustouflants, permettant aux utilisateurs de créer des scènes détaillées avec une précision visuelle remarquable. Nos capacités avancées garantissent une esthétique polie, professionnelle et cinématographique pour votre vidéo générée par AI.
Comment HeyGen assure-t-il la précision physique et le branding dans les vidéos de mise à jour d'entreprise AI ?
HeyGen utilise une AI de pointe pour générer des vidéos de mise à jour d'entreprise avec une précision sans précédent dans les mouvements et expressions des avatars. Les utilisateurs peuvent également maintenir une forte cohérence de marque grâce à des contrôles de branding personnalisables, garantissant que chaque vidéo de mise à jour d'entreprise AI s'aligne parfaitement avec leur identité d'entreprise.