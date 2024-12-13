Générateur de Vidéos de Mise à Jour d'Entreprise AI : Mises à Jour Professionnelles Simplifiées

Créez instantanément des vidéos de mise à jour d'entreprise captivantes avec des avatars AI personnalisables.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un montage de 30 secondes mettant en avant la culture d'entreprise pour les nouvelles recrues et les parties prenantes internes. Concevez des visuels lumineux, dynamiques et énergiques en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen, complétés par une voix off amicale et motivante générée par la génération de voix off de HeyGen. Visez une excellente qualité vidéo pour refléter l'atmosphère vibrante de l'entreprise.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative informative de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, détaillant comment créer rapidement une mise à jour d'entreprise en utilisant un générateur de vidéos AI. Maintenez des visuels clairs et professionnels avec une narration facile à comprendre, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer des scènes détaillées. Assurez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres/captions automatiques.
Exemple de Prompt 3
Créez une mise en avant dynamique de 20 secondes pour les utilisateurs existants et les chefs de produit, démontrant la facilité de création d'une vidéo générée par AI pour les communications internes. Concentrez-vous sur des visuels rapides axés sur l'UI/UX avec une bande sonore percutante et entraînante. Mettez en avant des flux de production efficaces en soulignant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations de HeyGen pour diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Mise à Jour d'Entreprise AI

Transformez sans effort vos mises à jour d'entreprise en vidéos engageantes et de haute qualité en utilisant l'AI, du script à la livraison visuelle époustouflante en quelques étapes seulement.

1
Step 1
Créez Votre Script de Mise à Jour
Commencez par écrire ou coller votre script de mise à jour d'entreprise. La capacité de texte-à-vidéo de notre plateforme utilisera ce texte pour générer la base de votre vidéo, permettant une expérience de générateur de texte-à-vidéo fluide.
2
Step 2
Choisissez Votre Style Visuel
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles et de scènes professionnels pour définir l'esthétique de votre vidéo. Vous pouvez également personnaliser les éléments avec les couleurs et le logo de votre marque, assurant un look cohérent et professionnel en utilisant nos modèles.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations Engagantes
Enrichissez votre vidéo avec des médias supplémentaires de notre bibliothèque ou téléchargez les vôtres. Profitez des sous-titres/captions automatiques pour augmenter l'engagement et assurer la clarté pour tous les spectateurs, simplifiant vos flux de production.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Générez votre mise à jour d'entreprise avec une sortie vidéo de haute qualité. Prévisualisez les résultats, apportez les ajustements finaux, puis exportez votre vidéo polie dans divers ratios d'aspect, prête à être partagée sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mise en Avant du Succès Client

Communiquez efficacement l'impact de votre entreprise en créant des vidéos AI convaincantes qui mettent en avant des histoires de succès client et des témoignages précieux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos sur les réseaux sociaux avec du contenu généré par AI ?

HeyGen permet aux créateurs de produire des vidéos de haute qualité pour les réseaux sociaux en utilisant une AI avancée. Notre plateforme offre une large gamme de modèles et d'outils pour générer du contenu engageant efficacement, garantissant que votre message se démarque grâce à une vidéo générée par AI captivante.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de texte-à-vidéo efficace pour les flux de production modernes ?

HeyGen simplifie les flux de production en transformant les scripts textuels en vidéos professionnelles avec des avatars et des voix off AI. Ce générateur de vidéos AI réduit considérablement le besoin de montage vidéo traditionnel, accélérant la création de contenu et améliorant la précision visuelle.

HeyGen peut-il produire des vidéos avec des visuels cinématographiques et des scènes détaillées ?

Oui, le générateur de vidéos AI de HeyGen est conçu pour offrir des résultats visuellement époustouflants, permettant aux utilisateurs de créer des scènes détaillées avec une précision visuelle remarquable. Nos capacités avancées garantissent une esthétique polie, professionnelle et cinématographique pour votre vidéo générée par AI.

Comment HeyGen assure-t-il la précision physique et le branding dans les vidéos de mise à jour d'entreprise AI ?

HeyGen utilise une AI de pointe pour générer des vidéos de mise à jour d'entreprise avec une précision sans précédent dans les mouvements et expressions des avatars. Les utilisateurs peuvent également maintenir une forte cohérence de marque grâce à des contrôles de branding personnalisables, garantissant que chaque vidéo de mise à jour d'entreprise AI s'aligne parfaitement avec leur identité d'entreprise.

