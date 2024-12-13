Créez une vidéo de 45 secondes ciblant les gestionnaires de communauté et les administrateurs de groupes en ligne, montrant comment le générateur de mises à jour communautaires AI simplifie la communication. Le style visuel doit être moderne et épuré, avec des démonstrations rapides de l'interface conviviale accompagnées d'une voix AI amicale et dynamique guidant les spectateurs. Mettez en avant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour souligner à quel point il est facile de transformer des mises à jour en contenu vidéo captivant.

Générer une Vidéo