Une vidéo de 45 secondes, destinée aux community managers et stratèges des réseaux sociaux occupés, devrait présenter un style visuel élégant et moderne avec une voix off confiante et articulée. Cette vidéo démontrera comment le générateur de messages communautaires AI permet de gagner du temps et des efforts en créant instantanément des réponses pertinentes. Utilisez un avatar AI pour narrer les avantages, passant sans effort d'un écran vierge à un message entièrement généré, mettant en avant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour une création de contenu rapide.

Générer une Vidéo