Gagnez du temps et des efforts en générant des messages personnalisés et engageants pour votre communauté, puis transformez-les en contenu vidéo dynamique avec la fonction de texte en vidéo de HeyGen.

Une vidéo de 45 secondes, destinée aux community managers et stratèges des réseaux sociaux occupés, devrait présenter un style visuel élégant et moderne avec une voix off confiante et articulée. Cette vidéo démontrera comment le générateur de messages communautaires AI permet de gagner du temps et des efforts en créant instantanément des réponses pertinentes. Utilisez un avatar AI pour narrer les avantages, passant sans effort d'un écran vierge à un message entièrement généré, mettant en avant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour une création de contenu rapide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les créateurs de contenu et les marketeurs digitaux, produisez une vidéo dynamique de 60 secondes avec une bande sonore énergique et des visuels vibrants et rapides montrant le potentiel pour booster la créativité. Ce récit devrait illustrer comment notre outil aide à développer des publications engageantes pour des audiences diverses. Exploitez les nombreux modèles et scènes de HeyGen, ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock, pour construire des exemples visuellement époustouflants de messages communautaires qui captent l'attention.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de 30 secondes avec un ton amical et accessible et des visuels clairs et concis, ciblant les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs en ligne. L'accent sera mis sur l'interface conviviale qui permet la création de messages personnalisés, simplifiant l'engagement client. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour délivrer le message avec chaleur, en veillant à ce que les sous-titres/captions soient affichés de manière proéminente pour maximiser l'accessibilité et la clarté pour tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo informative de 50 secondes pour les modérateurs de forums et les administrateurs de communautés en ligne, en employant un style visuel efficace et axé sur la résolution de problèmes avec une voix claire et autoritaire. Cette vidéo mettra en lumière le générateur de réponses pour forums comme un outil qui simplifie la communication grâce à l'automatisation. Illustrez son application pratique et démontrez comment le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports de HeyGen permettent un partage fluide sur diverses plateformes, tout en construisant le récit à travers le texte en vidéo à partir d'un script.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de messages communautaires AI

Créez facilement des messages engageants et personnalisés pour votre communauté ou vos forums de discussion avec notre outil alimenté par l'AI, économisant du temps et stimulant la créativité.

1
Step 1
Sélectionnez le type de message
Commencez par choisir le type de message que vous devez créer, comme une annonce communautaire ou une réponse pour un forum de discussion, en utilisant l'interface conviviale. Cela guide l'AI pour générer du contenu pertinent.
2
Step 2
Ajoutez des détails contextuels
Fournissez à l'AI des informations clés, des invites ou du contenu existant. Notre modèle AI avancé traite ensuite ces détails pour comprendre votre intention et générer des brouillons hautement pertinents.
3
Step 3
Appliquez des personnalisations
Examinez le message généré et affinez-le facilement pour qu'il corresponde à la voix de votre marque ou à des exigences spécifiques. Notre fonctionnalité de contenu personnalisable vous permet de personnaliser chaque aspect pour une communication percutante.
4
Step 4
Exportez votre message
Une fois satisfait, exportez sans effort votre publication finale et engageante. Cette automatisation simplifie votre flux de travail de création de contenu, vous permettant de partager instantanément votre message sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'apprentissage et l'intégration communautaires

Améliorez la participation et la rétention des connaissances pour les membres de la communauté grâce à des vidéos de formation et des annonces interactives et engageantes alimentées par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur de messages communautaires AI de HeyGen améliore-t-il la création de contenu créatif ?

HeyGen permet aux utilisateurs de booster leur créativité en transformant des scripts textuels en messages vidéo engageants pour les plateformes communautaires. Avec des avatars AI et des options de contenu personnalisables, vous pouvez créer des messages personnalisés qui résonnent vraiment, économisant ainsi un temps et des efforts considérables dans le processus de création de contenu.

HeyGen peut-il aider à automatiser la création de réponses pour les forums de discussion ?

Oui, HeyGen agit comme un générateur de réponses pour forums efficace, permettant une production rapide de messages vidéo à partir de simples textes. Son interface conviviale et ses fonctionnalités d'automatisation simplifient le processus, vous permettant de livrer des réponses vidéo personnalisées et professionnelles sans montage extensif.

Quel modèle AI avancé alimente la génération de messages pour les communautés de HeyGen ?

HeyGen utilise des modèles AI avancés pour convertir le texte en contenu vidéo réaliste, avec des avatars AI réalistes et des voix off de haute qualité. Cet outil alimenté par l'AI utilise des algorithmes intelligents pour garantir que vos messages vidéo sont non seulement engageants mais aussi cohérents avec votre marque grâce à divers modèles et contrôles de branding.

Comment puis-je m'assurer que mes messages vidéo sont cohérents avec ma marque en utilisant HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding étendus, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour garantir que chaque message vidéo s'aligne avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement personnaliser le contenu avec divers modèles et le support de la bibliothèque de médias, créant des publications uniques et engageantes qui parlent directement à votre communauté.

