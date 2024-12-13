Créateur de Vidéos d'Annonces Communautaires AI : Créez des Mises à Jour Engagées

Générez instantanément des vidéos d'annonces captivantes en utilisant des avatars AI, boostant l'engagement et économisant un temps précieux.

486/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez un clip de 30 secondes mettant en avant un produit, destiné aux équipes marketing pour le lancement d'un nouveau produit. Le style visuel et audio doit être dynamique et moderne, avec des coupes rapides et une musique de fond énergique. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement des vidéos d'annonce percutantes, en veillant à ce que le message soit concis et impactant tout en maintenant un contrôle fort sur l'image de marque.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative engageante de 60 secondes destinée aux marketeurs des réseaux sociaux pour décomposer un sujet complexe ou une mise à jour basée sur des données. Le design visuel doit être vibrant et riche en infographies, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que sa vaste bibliothèque de médias/stock pour créer une expérience visuelle riche. L'audio doit être engageant, avec une musique de fond entraînante et une narration claire pour simplifier l'information pour un large public.
Exemple de Prompt 3
Concevez une mise à jour d'entreprise claire de 90 secondes pour les départements RH et les équipes de communication interne afin de diffuser des changements de politique importants ou des nouvelles de l'entreprise. La vidéo doit avoir un style visuel professionnel et rassurant et une voix off calme et autoritaire. Utilisez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté pour tous les employés, en faisant une vidéo de communication interne efficace.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos d'annonces communautaires AI

Transformez rapidement du texte en vidéos d'annonces communautaires engageantes avec des fonctionnalités alimentées par AI, améliorant la communication et économisant du temps.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par entrer ou coller votre texte d'annonce dans l'éditeur. Notre capacité avancée de "Texte-à-vidéo à partir de script" convertira instantanément vos mots en scènes vidéo captivantes pour toute vidéo d'annonce.
2
Step 2
Choisissez votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" réalistes pour représenter votre message. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre parfaitement au ton de votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque et des Visuels
Améliorez votre vidéo avec des "contrôles de marque" personnalisés, en appliquant des logos, des couleurs et des polices pour correspondre à l'identité de votre marque. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo d'annonce terminée, utilisez notre fonctionnalité de "redimensionnement et exportation des proportions" pour la télécharger dans les dimensions parfaites pour des plateformes comme les vidéos pour les réseaux sociaux, garantissant une visualisation optimale.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Diffusez des Mises à Jour Inspirantes pour les Membres

.

Exploitez la vidéo AI pour créer des annonces motivantes et inspirantes qui favorisent l'unité et l'enthousiasme parmi les membres de votre communauté.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen améliore-t-il la production créative de vidéos d'annonces ?

Le moteur créatif de HeyGen permet aux utilisateurs de générer des vidéos d'annonces captivantes avec un design visuel vibrant et riche en infographies et une narration professionnelle. Il simplifie le processus de création en offrant un éditeur intuitif et une vaste bibliothèque de modèles et de scènes, parfaits pour produire des vidéos d'annonces convaincantes.

HeyGen peut-il créer des vidéos utilisant des avatars AI réalistes pour divers besoins de communication ?

Oui, HeyGen prend en charge la génération de vidéos avec des avatars AI réalistes, qui peuvent être utilisés pour diverses applications telles que les vidéos de communication interne, les vidéos pour les réseaux sociaux et les vidéos de formation. Cette capacité, combinée à la fonctionnalité de texte-à-vidéo et au support multilingue, assure une production de contenu vidéo AI efficace et engageante.

Quels contrôles de marque sont disponibles sur la plateforme vidéo AI de HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, permettant aux utilisateurs de personnaliser des éléments tels que les logos, les couleurs et les polices pour garantir la cohérence de la marque sur tout le contenu vidéo alimenté par AI. Cette fonctionnalité est cruciale pour les équipes marketing et les entreprises souhaitant maintenir une identité visuelle unifiée dans leurs annonces professionnelles et explications de produits.

Une expérience préalable en montage vidéo est-elle nécessaire pour produire des vidéos de haute qualité avec HeyGen ?

Non, HeyGen est conçu pour être convivial, permettant à quiconque de créer des vidéos instantanément sans nécessiter de compétences préalables en montage vidéo. Son éditeur glisser-déposer et ses modèles prêts à l'emploi simplifient le processus, rendant la production vidéo professionnelle accessible et efficace pour tous les utilisateurs.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo