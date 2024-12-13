Créateur de Vidéos d'Annonces Communautaires AI : Créez des Mises à Jour Engagées
Générez instantanément des vidéos d'annonces captivantes en utilisant des avatars AI, boostant l'engagement et économisant un temps précieux.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez un clip de 30 secondes mettant en avant un produit, destiné aux équipes marketing pour le lancement d'un nouveau produit. Le style visuel et audio doit être dynamique et moderne, avec des coupes rapides et une musique de fond énergique. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement des vidéos d'annonce percutantes, en veillant à ce que le message soit concis et impactant tout en maintenant un contrôle fort sur l'image de marque.
Produisez une vidéo explicative engageante de 60 secondes destinée aux marketeurs des réseaux sociaux pour décomposer un sujet complexe ou une mise à jour basée sur des données. Le design visuel doit être vibrant et riche en infographies, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que sa vaste bibliothèque de médias/stock pour créer une expérience visuelle riche. L'audio doit être engageant, avec une musique de fond entraînante et une narration claire pour simplifier l'information pour un large public.
Concevez une mise à jour d'entreprise claire de 90 secondes pour les départements RH et les équipes de communication interne afin de diffuser des changements de politique importants ou des nouvelles de l'entreprise. La vidéo doit avoir un style visuel professionnel et rassurant et une voix off calme et autoritaire. Utilisez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté pour tous les employés, en faisant une vidéo de communication interne efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des Annonces Engagées pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos d'annonces captivantes alimentées par AI pour partager des nouvelles et des mises à jour sur tous les canaux de réseaux sociaux de la communauté.
Produisez des Promos d'Événements Communautaires Impactantes.
Concevez des vidéos d'annonces générées par AI performantes qui promeuvent efficacement les événements communautaires à venir et les initiatives spéciales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen améliore-t-il la production créative de vidéos d'annonces ?
Le moteur créatif de HeyGen permet aux utilisateurs de générer des vidéos d'annonces captivantes avec un design visuel vibrant et riche en infographies et une narration professionnelle. Il simplifie le processus de création en offrant un éditeur intuitif et une vaste bibliothèque de modèles et de scènes, parfaits pour produire des vidéos d'annonces convaincantes.
HeyGen peut-il créer des vidéos utilisant des avatars AI réalistes pour divers besoins de communication ?
Oui, HeyGen prend en charge la génération de vidéos avec des avatars AI réalistes, qui peuvent être utilisés pour diverses applications telles que les vidéos de communication interne, les vidéos pour les réseaux sociaux et les vidéos de formation. Cette capacité, combinée à la fonctionnalité de texte-à-vidéo et au support multilingue, assure une production de contenu vidéo AI efficace et engageante.
Quels contrôles de marque sont disponibles sur la plateforme vidéo AI de HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes, permettant aux utilisateurs de personnaliser des éléments tels que les logos, les couleurs et les polices pour garantir la cohérence de la marque sur tout le contenu vidéo alimenté par AI. Cette fonctionnalité est cruciale pour les équipes marketing et les entreprises souhaitant maintenir une identité visuelle unifiée dans leurs annonces professionnelles et explications de produits.
Une expérience préalable en montage vidéo est-elle nécessaire pour produire des vidéos de haute qualité avec HeyGen ?
Non, HeyGen est conçu pour être convivial, permettant à quiconque de créer des vidéos instantanément sans nécessiter de compétences préalables en montage vidéo. Son éditeur glisser-déposer et ses modèles prêts à l'emploi simplifient le processus, rendant la production vidéo professionnelle accessible et efficace pour tous les utilisateurs.