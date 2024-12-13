Libérez votre créativité avec notre créateur de vidéos explicatives en cloud AI
Transformez sans effort vos scripts en vidéos captivantes grâce à notre plateforme alimentée par l'AI, parfaite pour les ventes et le marketing.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo éducative de 45 secondes destinée aux éducateurs, formateurs d'entreprise et créateurs de contenu e-learning, illustrant la simplicité de produire des vidéos explicatives animées pour des sujets complexes. Le style visuel doit être épuré et convivial, avec des avatars AI accessibles dans un cadre de classe virtuelle, soutenu par une musique de fond calme et instructive et une narration chaleureuse. Cette pièce mettra en avant les "Avatars AI" de HeyGen comme une fonctionnalité clé qui simplifie la création de personnages et donne vie aux récits avec une interface conviviale.
Développez une vidéo promotionnelle de 30 secondes mettant en lumière les options de personnalisation robustes d'un créateur de vidéos explicatives pour les marketeurs indépendants et les agences créatives. L'esthétique visuelle doit être élégante et professionnelle, utilisant des coupes rapides et présentant divers modèles de conception, accompagnée d'une piste instrumentale rapide. Mettez en avant comment les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen permettent des démarrages de projet rapides et une personnalisation approfondie, en faisant un outil indispensable pour les besoins variés des clients.
Imaginez une vidéo informative de 90 secondes conçue pour les départements RH et les spécialistes de l'apprentissage et du développement, démontrant l'impact des vidéos d'avatars AI dans la formation en entreprise. Le style visuel doit être professionnel et rassurant, dépeignant des scénarios où les avatars AI délivrent des modules de formation concis et engageants, soutenus par une voix off professionnelle claire et autoritaire. Cette vidéo doit transmettre puissamment comment la fonctionnalité "Génération de voix off" de HeyGen assure un audio cohérent et de haute qualité pour tout le contenu de formation, simplifiant la création de contenu et augmentant l'engagement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des publicités à fort taux de conversion avec l'AI.
Générez rapidement des créations publicitaires performantes et des vidéos explicatives animées qui captent l'attention et produisent des résultats pour vos campagnes marketing.
Améliorez l'apprentissage et le développement.
Augmentez l'engagement et la rétention de la formation en produisant des vidéos explicatives dynamiques et des cours dirigés par des avatars AI pour un apprentissage efficace.
Questions Fréquemment Posées
Qu'est-ce que HeyGen et comment peut-il créer des vidéos explicatives engageantes ?
HeyGen est un créateur de vidéos explicatives en cloud AI qui permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos explicatives animées professionnelles. C'est une plateforme puissante alimentée par l'AI conçue pour divers besoins, de l'apprentissage et du développement aux ventes et au marketing.
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'avatars AI ?
HeyGen simplifie la création grâce à la création de texte en vidéo, où vous pouvez taper votre script et sélectionner un avatar AI. Cette plateforme de création de vidéos génère ensuite un contenu dynamique, complet avec voix off et scènes personnalisables, rendant la magie du Script en vidéo une réalité.
Puis-je personnaliser les vidéos explicatives réalisées avec HeyGen pour correspondre à ma marque ?
Absolument, HeyGen offre de vastes options de personnalisation pour vos vidéos explicatives. Vous pouvez exploiter divers modèles, intégrer vos contrôles de marque comme les logos et les couleurs, et utiliser une riche bibliothèque multimédia pour garantir que vos vidéos explicatives animées s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos explicatives convivial ?
HeyGen est conçu avec une interface conviviale qui simplifie l'ensemble du processus de création de vidéos explicatives. Son design intuitif et ses modèles préconstruits permettent à quiconque de produire rapidement des vidéos explicatives de haute qualité, sans nécessiter de compétences avancées en montage vidéo.