Créateur de Vidéos Éducatives AI : Créez des Leçons Engagantes Rapidement

Créez des vidéos eLearning époustouflantes avec des avatars d'enseignants professionnels et des visuels dynamiques AI. Notre fonction texte-vidéo à partir de script transforme instantanément vos idées.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo eLearning soignée de 45 secondes destinée aux formateurs d'entreprise, introduisant efficacement de nouvelles fonctionnalités logicielles. Cette présentation professionnelle devrait tirer parti des modèles vidéo personnalisés d'HeyGen et présenter des visuels nets accompagnés de sous-titres, garantissant clarté et accessibilité pour tous les apprenants.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative perspicace de 30 secondes ciblant les étudiants universitaires, décomposant succinctement un événement historique ou un concept théorique. Avec HeyGen, transformez un script pré-écrit en utilisant la fonction texte-vidéo, en incorporant des médias riches de la bibliothèque de stock pour une expérience visuelle et audio informative et concise.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo éducative animée engageante de 50 secondes adaptée aux jeunes apprenants, illustrant un principe mathématique de base comme l'addition ou la soustraction. Employez les modèles et scènes polyvalents d'HeyGen pour créer une esthétique visuelle lumineuse et colorée avec une bande sonore entraînante et une génération de voix off amicale et encourageante, rendant l'apprentissage interactif et joyeux.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos éducatives AI

Créez des vidéos éducatives engageantes et efficaces sans effort avec AI, donnant vie à vos leçons en quelques minutes.

1
Step 1
Créez votre Script de Leçon
Commencez par fournir votre matériel pédagogique. Notre plateforme peut vous aider à rédiger ou à affiner votre contenu en un script soigné, prêt pour la conversion texte-vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez votre Présentateur AI
Choisissez parmi une galerie diversifiée d'avatars AI, y compris des avatars d'enseignants professionnels réalistes, pour narrer votre leçon avec des voix AI engageantes et réalistes.
3
Step 3
Personnalisez avec des Visuels et des Sous-titres
Améliorez votre contenu éducatif en intégrant des visuels de notre bibliothèque multimédia. Ajoutez facilement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour tous les apprenants.
4
Step 4
Générez et Exportez votre Vidéo
Une fois finalisé, profitez de la génération rapide de vidéos pour produire rapidement votre vidéo éducative de haute qualité. Exportez-la dans le format souhaité, prête pour votre salle de classe ou votre plateforme en ligne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Sujets Complexes

Transformez des concepts complexes en visuels AI clairs et engageants et en vidéos explicatives, rendant les sujets éducatifs complexes accessibles et faciles à comprendre.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos éducatives engageantes ?

HeyGen permet aux éducateurs de créer facilement des vidéos éducatives professionnelles. Profitez de nos modèles vidéo personnalisés, de nos visuels AI et de nos capacités intuitives de texte-vidéo pour produire un contenu dynamique et engageant pour votre public. Cela fait d'HeyGen un créateur de vidéos éducatives exceptionnel.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour une génération rapide de vidéos ?

HeyGen accélère la production vidéo en utilisant une technologie avancée de générateur vidéo AI. Notre plateforme propose des voix AI réalistes et des scripts auto-générés à partir de votre texte, garantissant une génération rapide de vidéos sans compromettre la qualité. Cette approche simplifiée fait d'HeyGen un créateur de vidéos éducatives AI efficace.

Puis-je personnaliser des avatars d'enseignants professionnels pour mes vidéos eLearning avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de personnaliser des avatars d'enseignants professionnels pour personnaliser vos vidéos eLearning. Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et adaptez leur apparence pour correspondre parfaitement à votre contenu éducatif, améliorant l'engagement des apprenants. HeyGen garantit que vos vidéos ont un visage professionnel et cohérent.

Comment HeyGen convertit-il les scripts en vidéos éducatives animées ?

HeyGen transforme vos scripts en vidéos éducatives animées captivantes en utilisant la création texte-vidéo alimentée par AI. Il vous suffit d'entrer votre texte, et HeyGen générera automatiquement un contenu vidéo de haute qualité avec des visuels AI, des voix off et des sous-titres. Cela simplifie la création de vidéos éducatives complexes.

