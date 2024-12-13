Générateur de Vidéos de Mise à Jour du Campus avec IA : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Diffusez des nouvelles claires et cohérentes du campus avec des avatars IA engageants, simplifiant la création de vidéos pour chaque mise à jour scolaire.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo professionnelle et informative de 60 secondes pour le corps enseignant, le personnel et les futurs étudiants, résumant les récentes réalisations du campus et les événements clés. Adoptez un style visuel élégant avec des transitions soignées et des séquences b-roll pertinentes, complétées par une voix off à sonorité humaine générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, garantissant une expérience audio de haute qualité pour cette mise à jour essentielle du campus.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo explicative claire et concise de 30 secondes pour tous les membres du campus, décrivant les protocoles de sécurité mis à jour. Le style visuel doit être simple, utilisant des animations simples et un texte à l'écran bien visible, avec des sous-titres/captions générés automatiquement via la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la compréhension pour des audiences diverses de cette vidéo éducative.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo promotionnelle tendance de 15 secondes destinée aux étudiants actuels, encourageant la participation à un prochain événement de club sur le campus. Le style visuel nécessite des coupes rapides, des superpositions de texte dynamiques et une musique de fond entraînante, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo de mise à jour du campus attrayante et captivante.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Mise à Jour du Campus avec IA

Transformez sans effort vos annonces de campus en vidéos engageantes avec l'IA, simplifiant la communication pour les étudiants, le corps enseignant et les parents.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par taper ou coller votre script de mise à jour du campus dans la plateforme. La capacité de conversion de texte en vidéo de HeyGen utilisera cela pour générer automatiquement votre contenu vidéo, en veillant à ce que toutes les informations clés soient incluses pour votre générateur de texte en vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar et Scène
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour être le présentateur de votre mise à jour. Personnalisez la scène avec des modèles et des arrière-plans pertinents pour correspondre à l'image de marque et au message de votre campus.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo en intégrant le logo, les couleurs et d'autres éléments de marque de votre université en utilisant les contrôles de branding de HeyGen. Cela garantit que vos vidéos alimentées par l'IA reflètent constamment l'identité et les directives visuelles de votre institution.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Mise à Jour
Une fois votre vidéo de mise à jour du campus finalisée, utilisez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation d'aspect de HeyGen pour la générer dans divers formats. Cela facilite le partage de vos vidéos sur les réseaux sociaux à travers les plateformes, atteignant efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation des Étudiants et du Personnel

Augmentez l'engagement et la rétention pour les sessions d'orientation, les protocoles de sécurité ou les tutoriels logiciels avec des vidéos de formation interactives et informatives générées par l'IA.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la génération de contenu vidéo créatif ?

Le générateur de vidéos IA de HeyGen permet aux créateurs de produire facilement du contenu vidéo de haute qualité et engageant. Utilisez les Avatars IA, la conversion de texte en vidéo à partir de scripts, et les modèles alimentés par l'IA pour transformer des idées en vidéos marketing captivantes, vidéos pour les réseaux sociaux et autres projets créatifs.

HeyGen peut-il être utilisé pour la génération de vidéos éducatives, comme les mises à jour du campus ?

Absolument, HeyGen est un générateur de vidéos éducatives idéal, parfait pour produire des vidéos de mise à jour du campus, des supports de cours et des explications vidéo. Créez du contenu éducatif personnalisé et engageant avec des voix off IA à sonorité humaine et des avatars IA personnalisés, rendant la production de contenu efficace et évolutive.

Quelle est la capacité de génération de texte en vidéo de HeyGen ?

Le puissant générateur de texte en vidéo de HeyGen simplifie la création de vidéos de bout en bout en permettant aux utilisateurs de transformer facilement des scripts écrits en vidéos professionnelles. Cette fonctionnalité, combinée aux scripts alimentés par l'IA et aux Avatars IA, rationalise les flux de production vidéo, transformant le texte en contenu visuel dynamique.

HeyGen propose-t-il des outils pour personnaliser les vidéos générées par l'IA ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos générées par l'IA. Les utilisateurs peuvent utiliser les contrôles de branding, une riche bibliothèque multimédia, divers modèles et outils d'édition vidéo IA pour ajouter des graphiques, des animations et des filtres, assurant un contrôle créatif extrême sur le résultat final.

