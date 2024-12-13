Imaginez une vidéo de 30 secondes, dynamique et inspirante, pour les propriétaires de petites entreprises, avec des graphismes modernes et une voix off claire et enthousiaste. Cette vidéo démontre comment un générateur de lancement de campagne AI peut les aider à créer rapidement des campagnes marketing engageantes, en soulignant la facilité avec laquelle il est possible de gagner du temps grâce à des modèles et scènes préconstruits et même d'incorporer des avatars AI sans avoir besoin d'expérience préalable.

