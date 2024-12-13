Générateur de Lancement de Campagne AI : Boostez Votre Marketing

Accélérez vos campagnes marketing et l'engagement client grâce à notre outil alimenté par l'AI, amélioré avec le texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script.

Imaginez une vidéo de 30 secondes, dynamique et inspirante, pour les propriétaires de petites entreprises, avec des graphismes modernes et une voix off claire et enthousiaste. Cette vidéo démontre comment un générateur de lancement de campagne AI peut les aider à créer rapidement des campagnes marketing engageantes, en soulignant la facilité avec laquelle il est possible de gagner du temps grâce à des modèles et scènes préconstruits et même d'incorporer des avatars AI sans avoir besoin d'expérience préalable.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo professionnelle et élégante de 45 secondes ciblant les responsables marketing, présentant des captures d'écran dynamiques et une voix off confiante et informative. Le récit doit mettre en avant comment un outil alimenté par l'AI simplifie la stratégie marketing et la création de contenu en transformant efficacement le texte en vidéo à partir d'un script et en générant une voix off de haute qualité, améliorant ainsi leurs campagnes marketing globales.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo créative et vibrante de 60 secondes pour les créateurs de contenu et les marketeurs, utilisant des coupes rapides, des animations de texte à l'écran et une voix off énergique et expressive. Ce prompt se concentre sur la façon dont la plateforme permet des visuels professionnels entièrement personnalisables et aide à générer un texte de campagne marketing convaincant avec un générateur de texte AI, complété par une vaste bibliothèque de médias/stock et des sous-titres/captions générés automatiquement.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo dynamique et rapide de 30 secondes, conçue pour tout marketeur cherchant un assistant marketing AI, avec des animations épurées et une voix accessible. Cette vidéo illustrera comment l'outil fournit un contenu structuré pour divers canaux comme les réseaux sociaux et le marketing par e-mail, en soulignant sa capacité à optimiser le contenu pour différentes plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats d'image.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Lancement de Campagne AI

Créez et gérez sans effort des campagnes marketing complètes, de la conception au lancement, avec notre outil intuitif alimenté par l'AI, conçu pour vous faire gagner du temps et renforcer l'engagement client.

1
Step 1
Définissez Vos Objectifs de Campagne
Commencez par fournir des détails clés sur votre produit, votre public cible et votre stratégie marketing pour guider l'AI dans la génération de contenu pertinent.
2
Step 2
Générez le Contenu de la Campagne
Utilisez notre outil alimenté par l'AI pour rédiger automatiquement un texte convaincant et des idées créatives pour divers canaux, accélérant ainsi votre création de contenu.
3
Step 3
Personnalisez et Affinez les Éléments
Personnalisez les éléments de votre campagne en sélectionnant parmi divers modèles et en ajustant le texte, les visuels et les appels à l'action pour qu'ils s'alignent avec la voix de votre marque.
4
Step 4
Lancez sur Tous les Canaux
Déployez facilement le contenu perfectionné de votre campagne sur vos canaux préférés, y compris les réseaux sociaux et le marketing par e-mail, pour atteindre efficacement votre audience.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages Clients

Créez des vidéos percutantes alimentées par l'AI de témoignages de réussite client pour renforcer la confiance et améliorer la crédibilité de votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de générateur de lancement de campagne AI pour mes efforts marketing ?

HeyGen permet aux marketeurs et aux propriétaires de petites entreprises de générer des campagnes efficacement. En utilisant des outils alimentés par l'AI, il simplifie la création de contenu et aide à développer une stratégie marketing complète pour diverses campagnes marketing.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil AI essentiel pour le marketing digital ?

HeyGen est un assistant marketing AI conçu pour gagner du temps dans la création de contenu. Avec son interface intuitive, les utilisateurs peuvent générer des campagnes et développer un texte de campagne marketing convaincant sans avoir besoin d'une expérience de design approfondie, ce qui en fait un outil AI précieux pour le marketing digital.

HeyGen peut-il aider à personnaliser les campagnes marketing pour mon public cible ?

Absolument, HeyGen permet des campagnes marketing entièrement personnalisables adaptées à votre public cible. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités du Kit de Marque et tirer parti du contenu structuré pour vous assurer que votre plan marketing s'aligne parfaitement avec la voix de votre marque et les canaux préférés.

Quels types de contenu puis-je générer pour mes campagnes marketing avec HeyGen ?

HeyGen offre des capacités de création de contenu polyvalentes pour vos campagnes marketing, y compris le texte-à-vidéo à partir d'un script, la génération de voix off et l'utilisation d'avatars AI. Cela permet de créer un contenu dynamique et engageant sur divers canaux comme les réseaux sociaux et le marketing par e-mail pour renforcer l'engagement client.

