Imaginez une vidéo dynamique de 30 secondes, conçue pour les propriétaires de petites entreprises, avec des animations modernes et une voix off amicale et enthousiaste. Cette vidéo doit illustrer à quel point il est facile de générer une campagne marketing complète. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer rapidement des idées en contenu captivant, montrant la rapidité et la simplicité d'un générateur de campagne AI en action.

Générer une Vidéo