Générateur de Campagne AI : Créez des Campagnes Marketing Plus Rapidement
Créez facilement des créations publicitaires convaincantes et un message de marque cohérent avec notre plateforme alimentée par l'AI, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour des campagnes dynamiques.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo élégante et rapide de 45 secondes, ciblant les marketeurs digitaux et les entreprises cherchant à renforcer leur présence sur les réseaux sociaux, avec une musique de fond énergique et une voix off AI claire. Cette vidéo présentera de manière dynamique diverses créations publicitaires convaincantes, démontrant la puissance de la création publicitaire alimentée par l'AI. Exploitez la génération de voix off de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour produire des visuels et des audios diversifiés et de haute qualité adaptés aux plateformes de réseaux sociaux.
Développez une vidéo professionnelle et soignée de 60 secondes pour les équipes marketing et les responsables de marque, avec des transitions fluides entre différents types de ressources, une voix confiante et autoritaire, et une musique d'ambiance subtile. Ce récit doit souligner comment maintenir un message de marque cohérent sur tous les canaux, en mettant l'accent sur la polyvalence d'un générateur de texte AI. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen et les sous-titres/légendes pour démontrer la création d'actifs marketing multi-canaux avec une voix de marque unifiée.
Produisez une vidéo invitante et illustrative de 30 secondes pour les entrepreneurs et les débutants en marketing, combinant des visuels de capture d'écran avec des éléments animés, accompagnée d'une voix claire et encourageante et d'une musique entraînante. Cette vidéo doit révéler la simplicité d'un générateur de campagne marketing, montrant comment les utilisateurs peuvent facilement exploiter des modèles et générer des textes publicitaires persuasifs. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen et la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour accélérer leur processus de création de contenu.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Générez rapidement des créations publicitaires convaincantes, alimentées par l'AI, qui produisent des résultats et boostent efficacement vos campagnes marketing.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin d'alimenter vos campagnes marketing multi-canaux et engager les audiences.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes efforts de création publicitaire alimentée par l'AI ?
HeyGen vous permet de générer rapidement des créations publicitaires dynamiques et des textes de campagne marketing en utilisant des capacités de texte-à-vidéo et des avatars AI, simplifiant ainsi votre processus de création de contenu pour diverses plateformes de réseaux sociaux. Cela en fait un outil idéal pour une création publicitaire alimentée par l'AI efficace.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un puissant générateur de campagne marketing pour les entreprises ?
HeyGen sert de générateur de campagne marketing robuste en permettant aux utilisateurs de créer des vidéos engageantes à partir de scripts avec des avatars AI, une génération de voix off et des modèles personnalisables. Cela permet un message de marque cohérent à travers des actifs marketing multi-canaux, simplifiant votre création de contenu globale.
HeyGen peut-il aider à maintenir un message de marque cohérent dans toutes mes vidéos marketing ?
Absolument, HeyGen assure un message de marque cohérent grâce à des contrôles de branding, des modèles personnalisables et la capacité de générer des textes publicitaires et du contenu vidéo uniformes. Cela aide les propriétaires de petites entreprises à offrir une apparence et une sensation cohérentes à travers toutes les campagnes d'email marketing et sociales.
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu vidéo avec son générateur de texte AI ?
HeyGen exploite ses capacités de générateur de texte AI pour transformer vos scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off et de sous-titres automatisée. Cela simplifie grandement le flux de création de contenu pour toute campagne marketing, vous permettant de vous concentrer sur votre vision créative.