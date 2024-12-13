Créateur de Vidéos d'Entreprise AI : Créez des Vidéos Professionnelles Rapidement
Produisez rapidement du contenu marketing et de formation de haute qualité avec notre créateur de vidéos d'entreprise AI, doté de la conversion dynamique de texte en vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo didactique de 60 secondes conçue pour les départements RH et les formateurs d'entreprise, illustrant la facilité de création de "contenu de formation" engageant avec l'AI. L'esthétique visuelle doit être épurée, informative et conviviale, utilisant des captures d'écran et des animations subtiles, accompagnée d'une voix off calme et guidante et d'une musique de fond douce. Utilisez les capacités robustes de "Génération de voix off" de HeyGen pour une narration cohérente et assurez l'accessibilité avec des "Sous-titres/captions" automatiques pour tous les spectateurs.
Développez une vidéo explicative de produit convaincante de 45 secondes destinée aux clients potentiels et aux équipes de vente, mettant en avant les avantages de votre service en utilisant un "générateur de vidéos AI". Adoptez un style visuel élégant et persuasif avec des transitions fluides et des démonstrations de produits accrocheuses, complétées par une narration enthousiaste et une musique de fond motivante. Commencez votre processus de "création de vidéo" en sélectionnant parmi les "Templates & scenes" variés de HeyGen et intégrez des visuels dynamiques de sa "Médiathèque/support de stock" pour créer une histoire vraiment engageante pour les réseaux sociaux.
Produisez une vidéo de mise à jour de communication interne concise de 30 secondes pour les équipes internes et les chefs de projet, mettant en avant la "collaboration" réussie sur une initiative récente. La présentation visuelle doit être professionnelle mais accessible, incorporant des photos d'équipe et des points forts du projet, accompagnée d'une musique de fond positive et subtile et d'une voix claire et amicale. Adaptez facilement les "vidéos AI" pour différentes plateformes en utilisant la "Redimensionnement & exportation d'aspect-ratio" de HeyGen et personnalisez les messages avec des "avatars AI" sur mesure.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo captivantes avec l'AI, augmentant l'engagement et les taux de conversion de vos campagnes.
Améliorez la Formation et l'Apprentissage.
Développez du contenu de formation engageant alimenté par l'AI pour augmenter significativement la rétention des apprenants et l'engagement global.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI pour les entreprises ?
HeyGen sert de puissant créateur de vidéos d'entreprise AI, permettant aux entreprises de produire sans effort des vidéos AI de haute qualité. Notre générateur de vidéos AI simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, le rendant idéal pour divers contenus marketing et de formation efficaces.
Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos AI ?
HeyGen propose des fonctionnalités innovantes telles que des avatars AI personnalisables et une conversion robuste de texte en vidéo, transformant les scripts en contenu visuel engageant. Vous pouvez également générer des voix off naturelles et ajouter automatiquement des sous-titres, prenant en charge plus de 140 langues pour un public mondial.
HeyGen peut-il faciliter la collaboration d'équipe pour les projets vidéo ?
Oui, HeyGen est conçu pour soutenir une collaboration fluide, permettant aux équipes de travailler ensemble efficacement sur la stratégie de contenu vidéo. Cela garantit une cohérence de la marque et de la diffusion du message à travers tous les contenus marketing, y compris des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux.
À quelle vitesse puis-je créer des vidéos AI professionnelles avec HeyGen ?
HeyGen accélère votre processus de création vidéo en utilisant une vaste bibliothèque de modèles et des outils d'édition intuitifs, permettant une production rapide de vidéos AI professionnelles. Vous pouvez facilement intégrer l'identité de votre marque pour garantir que chaque vidéo reflète le style unique de votre entreprise.