Générateur de Plan d'Affaires AI : Votre Feuille de Route vers le Succès

Générez des plans d'affaires prêts pour les investisseurs avec l'AI, puis transformez votre résumé exécutif en vidéos de pitch deck convaincantes en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo.

Besoin de partager rapidement votre dernière mise à jour commerciale ? Générez des rapports vidéo professionnels et concis au format de 30 secondes, parfaits pour les entrepreneurs et dirigeants occupés. Avec un style visuel élégant et corporatif et une voix autoritaire, les avatars avancés de HeyGen AI délivrent vos informations clés, garantissant que vos mises à jour de plan d'affaires professionnelles sont toujours percutantes et opportunes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Les startups cherchant à obtenir des financements découvriront la facilité de créer des mises à jour convaincantes avec un plan prêt pour les investisseurs. Cette vidéo de 45 secondes cible les entrepreneurs en quête d'investissement, utilisant un style visuel dynamique et engageant complété par une musique de fond entraînante. Il vous suffit d'entrer votre script, et la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen transforme vos mots en une présentation soignée sans effort.
Exemple de Prompt 2
Tenez votre équipe et vos parties prenantes informées des prévisions financières critiques et des analyses de marché avec une vidéo claire et informative de 60 secondes. Conçue pour les équipes marketing et les analystes financiers, cette vidéo présente des visuels basés sur les données comme des graphiques et des tableaux accompagnés d'une narration limpide. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour vous assurer que chaque détail complexe de votre mise à jour de plan d'affaires est communiqué avec précision et impact.
Exemple de Prompt 3
Prêt à créer des mises à jour commerciales engageantes sans partir de zéro ? Créez des mises à jour vidéo polyvalentes de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les consultants, présentant votre dernier pitch deck ou vos insights opérationnels. Cette suggestion encourage un style visuel créatif et adaptable avec un design épuré et un ton amical, rendu simple grâce à l'utilisation des modèles et scènes étendus de HeyGen pour donner vie à votre contenu générateur de mises à jour commerciales AI.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de mises à jour commerciales AI

Créez sans effort des mises à jour vidéo professionnelles prêtes pour les investisseurs avec l'AI, économisant du temps et communiquant clairement vos progrès aux parties prenantes.

1
Step 1
Créez votre Script de Mise à Jour Commerciale
Commencez par entrer les points clés de votre mise à jour commerciale. Notre générateur AI vous aide à rédiger un script clair et concis, en exploitant notre fonctionnalité de texte-à-vidéo pour une création de contenu efficace.
2
Step 2
Sélectionnez votre Porte-parole AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter visuellement votre message. Cela garantit que votre présentation est soignée et vous aide à atteindre un plan prêt pour les investisseurs.
3
Step 3
Personnalisez votre Présentation Visuelle
Personnalisez votre mise à jour en appliquant le logo et les couleurs de votre marque à l'aide de nos contrôles de marque dédiés. Cela aide à renforcer votre message marketing global auprès de votre audience.
4
Step 4
Exportez votre Vidéo Professionnelle
Finalisez votre mise à jour commerciale générée par AI et utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour l'adapter à n'importe quelle plateforme. Partagez votre vidéo soignée pour aider à obtenir des financements ou informer les parties prenantes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentations de Plan d'Affaires Simplifiées

.

Générez rapidement des segments vidéo professionnels pour votre plan d'affaires ou votre pitch deck, atteignant un public plus large d'investisseurs et de partenaires potentiels.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création vidéo avec l'AI ?

HeyGen permet aux entreprises et aux entrepreneurs de générer des vidéos professionnelles sans effort en utilisant des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo. Ce générateur AI transforme vos scripts en contenu engageant avec des voix off réalistes, rendant la production vidéo complexe incroyablement facile à utiliser.

Puis-je personnaliser mes vidéos AI en utilisant la plateforme de HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris une large gamme de modèles et de scènes pour commencer. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque comme votre logo et vos couleurs, garantissant que votre contenu vidéo professionnel s'aligne parfaitement avec votre stratégie marketing.

Quels types de contenu vidéo HeyGen peut-il générer ?

HeyGen est idéal pour créer divers contenus vidéo professionnels, des supports marketing et explications de produits aux communications internes. Vous pouvez facilement produire des vidéos de haute qualité complètes avec des voix off et des sous-titres, adaptées à diverses plateformes et aidant les startups et les entrepreneurs à communiquer efficacement.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour atteindre un public mondial ?

Oui, HeyGen améliore l'accessibilité de votre vidéo avec la génération automatique de sous-titres. De plus, vous pouvez ajuster les ratios d'aspect et exporter vos vidéos dans divers formats, facilitant le partage de votre contenu professionnel avec un public plus large sur différentes plateformes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo