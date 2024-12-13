Générateur de tutoriels d'affaires par IA : Créez des guides engageants rapidement

Générez instantanément des tutoriels d'affaires captivants à partir de scripts textuels. Notre IA utilise la transformation de texte en vidéo, rendant les sujets complexes faciles à comprendre.

Une vidéo de 60 secondes cible les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs en herbe, montrant la facilité d'utilisation d'un générateur de tutoriels d'affaires par IA pour créer du contenu éducatif. Le style visuel doit être lumineux et engageant, avec des graphismes modernes et des captures d'écran du générateur en action, accompagnés d'une voix off enthousiaste et claire. Cette vidéo démontrera comment les utilisateurs peuvent rapidement transformer leurs idées en tutoriels soignés en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo, en s'appuyant sur des modèles personnalisables pour simplifier le processus de création.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les startups se préparant à des levées de fonds, une vidéo professionnelle de 45 secondes devrait illustrer comment un générateur de plans d'affaires par IA peut produire un plan prêt pour les investisseurs avec une efficacité inégalée. L'esthétique visuelle sera élégante et corporative, utilisant des éléments de design épurés et des transitions fluides pour mettre en avant les caractéristiques clés, soutenues par une voix off confiante et autoritaire. Les spectateurs verront un avatar IA présenter des sections d'un exemple de plan d'affaires, démontrant efficacement la capacité des avatars IA de HeyGen à livrer des présentations professionnelles.
Exemple de Prompt 2
Attirez l'attention des managers de niveau intermédiaire et des professionnels du marketing avec une vidéo dynamique de 30 secondes expliquant la polyvalence d'un générateur de documents par IA pour compiler des rapports d'affaires détaillés. Le style visuel doit être rapide et efficace, utilisant des infographies et du texte animé pour transmettre l'information rapidement, accompagné d'une bande sonore de fond professionnelle et entraînante. Cette vidéo mettra en avant comment la capacité de sous-titres/captions de HeyGen assure l'accessibilité et la clarté pour tous les spectateurs, rendant les rapports complexes faciles à comprendre.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo convaincante de 60 secondes vise à inspirer les cadres occupés et les équipes marketing, montrant comment un générateur d'idées d'affaires par IA simplifie la création de résumés exécutifs perspicaces. L'approche visuelle sera sophistiquée et inspirante, avec des images aspirantes et des visualisations de données élégantes, accompagnées d'une voix off motivante et articulée. Cette présentation mettra en avant comment les modèles et scènes de HeyGen permettent aux utilisateurs d'assembler sans effort un contenu convaincant, rendant les idées complexes compréhensibles et percutantes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de tutoriels d'affaires par IA

Créez facilement des tutoriels vidéo engageants pour tout sujet d'affaires avec des outils alimentés par l'IA et une personnalisation professionnelle, assurant une communication claire des idées complexes.

1
Step 1
Créez votre script de tutoriel
Commencez par saisir le contenu de votre tutoriel. Utilisez notre outil d'écriture + édition par IA pour affiner votre script pour plus de clarté et d'impact, ou fournissez directement votre propre texte pour le transformer en vidéo.
2
Step 2
Choisissez vos visuels et avatar
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA et de modèles personnalisables pour correspondre à votre marque et au style de votre tutoriel. Améliorez votre présentation avec des visuels convaincants de notre bibliothèque de médias/soutien de stock.
3
Step 3
Ajoutez des voix off et peaufinez
Intégrez une génération de voix off de haute qualité dans plusieurs langues, garantissant que votre tutoriel est accessible et professionnel. Générez automatiquement des sous-titres/captions pour améliorer encore la compréhension et atteindre un public plus large.
4
Step 4
Exportez votre tutoriel finalisé
Une fois satisfait, exportez votre tutoriel d'affaires généré par IA dans divers formats adaptés à différentes plateformes. Votre tutoriel est maintenant prêt à être partagé, utilisé pour la formation ou le marketing sur les canaux de votre choix.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Commercialisez des concepts d'affaires via les réseaux sociaux

.

Générez rapidement des vidéos convaincantes pour les réseaux sociaux et expliquez des idées d'affaires, des plans ou des rapports complexes pour une portée et un engagement plus larges.

background image

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce qui distingue le générateur de plans d'affaires par IA de HeyGen ?

Le générateur de plans d'affaires par IA de HeyGen propose des modèles personnalisables conçus pour créer des plans prêts pour les investisseurs. En se concentrant sur la planification stratégique et l'analyse financière, notre outil offre des solutions complètes pour les entreprises cherchant à présenter une vision claire aux parties prenantes.

Comment le générateur d'idées d'affaires par IA de HeyGen peut-il bénéficier à mon entreprise ?

Le générateur d'idées d'affaires par IA de HeyGen fournit des idées innovantes en intégrant des outils de marketing par IA et des visualisations de données. Cela permet aux entreprises d'explorer une gamme diversifiée de nouvelles initiatives, d'affiner les textes publicitaires et d'améliorer la planification stratégique globale sans effort.

Les outils d'écriture + édition par IA de HeyGen sont-ils adaptés pour générer des résumés exécutifs ?

Absolument ! Les outils d'écriture + édition par IA de HeyGen sont parfaits pour rédiger des résumés exécutifs concis. Notre technologie garantit que vos documents sont non seulement percutants mais aussi adaptés pour répondre aux exigences SEO, les optimisant pour la visibilité sur les moteurs de recherche.

HeyGen prend-il en charge la création de rapports d'affaires avec intégration de médias ?

Oui, HeyGen excelle dans la production de rapports d'affaires détaillés en utilisant sa vaste bibliothèque de médias et des modèles personnalisables. Cela garantit que chaque rapport est visuellement engageant et informatif, avec des options pour intégrer des sous-titres, des légendes et des éléments de marque.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo