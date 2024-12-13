Une vidéo de 60 secondes cible les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs en herbe, montrant la facilité d'utilisation d'un générateur de tutoriels d'affaires par IA pour créer du contenu éducatif. Le style visuel doit être lumineux et engageant, avec des graphismes modernes et des captures d'écran du générateur en action, accompagnés d'une voix off enthousiaste et claire. Cette vidéo démontrera comment les utilisateurs peuvent rapidement transformer leurs idées en tutoriels soignés en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo, en s'appuyant sur des modèles personnalisables pour simplifier le processus de création.

