Libérez Votre Histoire : Créateur de Vidéos d'Entreprise avec IA
Engagez votre audience avec des vidéos marketing captivantes mettant en scène des avatars IA cohérents, rendant la production vidéo une solution fluide pour tout créateur de contenu.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo pédagogique de 90 secondes conçue pour les équipes de formation et développement en entreprise et les professionnels des RH, mettant en avant la puissance des avatars IA de HeyGen pour créer des modules de formation engageants. Le style visuel et audio doit être éducatif, clair et amical, avec une voix off calme et autoritaire guidant les spectateurs à travers les avantages des personnages cohérents. Le récit soulignera comment l'utilisation des avatars IA peut personnaliser et standardiser les expériences d'apprentissage à travers une organisation.
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes destinée aux créatifs d'agences de marketing et aux acheteurs médias, mettant en avant HeyGen comme une plateforme vidéo IA intuitive pour une itération rapide de contenu. Le style visuel doit être rapide et visuellement captivant, avec des coupes rapides et des animations vibrantes, complété par une voix off énergique. Le message principal soulignera la facilité avec laquelle les agences peuvent exploiter les modèles et scènes de HeyGen pour produire des vidéos marketing de haute qualité à la demande.
Produisez une vidéo perspicace de 2 minutes pour les créateurs de contenu indépendants et les YouTubers cherchant à étendre leur portée mondiale et à rationaliser leur production. Cette vidéo, avec un style visuel engageant à thème mondial et des options de voix off diversifiées, se concentrera sur la façon dont la génération avancée de voix off de HeyGen, y compris la synchronisation labiale automatique et les voix off, révolutionne la création de contenu multilingue. Le récit mettra en lumière la facilité de localisation des vidéos, permettant aux créateurs de gagner un temps et des efforts considérables.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des publicités percutantes avec des vidéos IA pour un engagement efficace sur le marché et la promotion de la marque.
Vidéos de Récits de Succès Client.
Développez des vidéos IA convaincantes pour mettre en avant les réussites de vos clients, renforçant la confiance et la crédibilité de votre marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos IA à partir de texte ?
La plateforme vidéo IA de HeyGen permet aux utilisateurs de transformer des scripts textuels en vidéos professionnelles en utilisant des avatars IA avancés, avec synchronisation labiale automatique et voix off, simplifiant considérablement l'ensemble du processus de production vidéo.
HeyGen peut-il créer des avatars IA personnalisés pour des personnages cohérents ?
Oui, HeyGen propose une technologie d'avatars IA de pointe pour générer et maintenir des personnages cohérents dans tout votre contenu vidéo, assurant la reconnaissance de la marque et un aspect professionnel pour divers créateurs de contenu.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen une plateforme vidéo IA complète ?
HeyGen offre une plateforme vidéo IA robuste qui inclut des fonctionnalités telles que le storyboard IA, des bibliothèques de médias étendues et des outils de collaboration en équipe, en faisant une solution de production vidéo tout-en-un pour les annonceurs et les cinéastes.
Comment HeyGen peut-il aider avec différents types de vidéos, comme le marketing ou la formation ?
Les outils vidéo IA polyvalents de HeyGen permettent aux créateurs de contenu de produire des vidéos marketing de haute qualité, des vidéos de formation, et plus encore, en utilisant des modèles personnalisables et des contrôles de marque pour transmettre efficacement leur récit d'entreprise.