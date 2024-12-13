Libérez Votre Histoire : Créateur de Vidéos d'Entreprise avec IA

Engagez votre audience avec des vidéos marketing captivantes mettant en scène des avatars IA cohérents, rendant la production vidéo une solution fluide pour tout créateur de contenu.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique de 90 secondes conçue pour les équipes de formation et développement en entreprise et les professionnels des RH, mettant en avant la puissance des avatars IA de HeyGen pour créer des modules de formation engageants. Le style visuel et audio doit être éducatif, clair et amical, avec une voix off calme et autoritaire guidant les spectateurs à travers les avantages des personnages cohérents. Le récit soulignera comment l'utilisation des avatars IA peut personnaliser et standardiser les expériences d'apprentissage à travers une organisation.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes destinée aux créatifs d'agences de marketing et aux acheteurs médias, mettant en avant HeyGen comme une plateforme vidéo IA intuitive pour une itération rapide de contenu. Le style visuel doit être rapide et visuellement captivant, avec des coupes rapides et des animations vibrantes, complété par une voix off énergique. Le message principal soulignera la facilité avec laquelle les agences peuvent exploiter les modèles et scènes de HeyGen pour produire des vidéos marketing de haute qualité à la demande.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo perspicace de 2 minutes pour les créateurs de contenu indépendants et les YouTubers cherchant à étendre leur portée mondiale et à rationaliser leur production. Cette vidéo, avec un style visuel engageant à thème mondial et des options de voix off diversifiées, se concentrera sur la façon dont la génération avancée de voix off de HeyGen, y compris la synchronisation labiale automatique et les voix off, révolutionne la création de contenu multilingue. Le récit mettra en lumière la facilité de localisation des vidéos, permettant aux créateurs de gagner un temps et des efforts considérables.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Entreprise avec IA

Créez des récits d'entreprise captivants sans effort. Transformez vos scripts en vidéos professionnelles et engageantes avec des outils alimentés par l'IA, améliorant l'impact de votre narration.

1
Step 1
Créez Votre Histoire
Commencez par écrire ou coller votre script dans HeyGen. Notre plateforme, un outil de "création de vidéos avec IA", transforme votre texte en une vidéo dynamique, servant de fondation pour votre récit d'entreprise.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur
Sélectionnez parmi une large gamme d'"avatars IA" pour être le visage de votre marque. Ces présentateurs numériques personnalisables assurent une présence à l'écran professionnelle et cohérente pour votre histoire.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels & Voix
Enrichissez votre vidéo avec de la musique de fond, des médias de stock, et personnalisez la "génération de voix off" pour votre script. Affinez vos visuels et votre audio pour résonner avec votre audience et élever votre message.
4
Step 4
Exportez Votre Chef-d'œuvre
Ajoutez des "sous-titres/légendes" pour l'accessibilité, passez en revue l'intégralité de votre vidéo, puis exportez-la dans le format et la résolution souhaités. Livrez des "vidéos marketing" soignées et professionnelles prêtes pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Formation et Développement Améliorés

Élevez les expériences d'apprentissage et améliorez la rétention des connaissances grâce à des vidéos de formation IA dynamiques et interactives.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos IA à partir de texte ?

La plateforme vidéo IA de HeyGen permet aux utilisateurs de transformer des scripts textuels en vidéos professionnelles en utilisant des avatars IA avancés, avec synchronisation labiale automatique et voix off, simplifiant considérablement l'ensemble du processus de production vidéo.

HeyGen peut-il créer des avatars IA personnalisés pour des personnages cohérents ?

Oui, HeyGen propose une technologie d'avatars IA de pointe pour générer et maintenir des personnages cohérents dans tout votre contenu vidéo, assurant la reconnaissance de la marque et un aspect professionnel pour divers créateurs de contenu.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen une plateforme vidéo IA complète ?

HeyGen offre une plateforme vidéo IA robuste qui inclut des fonctionnalités telles que le storyboard IA, des bibliothèques de médias étendues et des outils de collaboration en équipe, en faisant une solution de production vidéo tout-en-un pour les annonceurs et les cinéastes.

Comment HeyGen peut-il aider avec différents types de vidéos, comme le marketing ou la formation ?

Les outils vidéo IA polyvalents de HeyGen permettent aux créateurs de contenu de produire des vidéos marketing de haute qualité, des vidéos de formation, et plus encore, en utilisant des modèles personnalisables et des contrôles de marque pour transmettre efficacement leur récit d'entreprise.

