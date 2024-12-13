Générateur de vidéos d'histoires d'entreprise par IA pour un contenu percutant
Élevez le message de votre marque avec des visuels dynamiques. Produisez des vidéos narratives professionnelles mettant en scène des avatars IA réalistes qui captivent votre audience.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Imaginez un récit de 60 secondes pour les marketeurs cherchant à créer des histoires de marque percutantes avec la narration IA. Cette vidéo doit présenter un personnage cohérent à travers diverses scènes, utilisant un style visuel cinématographique avec une voix off émotive et narrative. Exploitez les avatars IA de HeyGen pour donner vie à ce personnage récurrent, assurant la reconnaissance de la marque et la connexion émotionnelle tout au long du récit.
Créez une vidéo publicitaire IA énergique de 30 secondes conçue pour les gestionnaires de réseaux sociaux cherchant à captiver les audiences sur des plateformes comme Instagram et TikTok. Le style visuel doit être rapide et visuellement vibrant, complété par une bande sonore moderne et une voix off directe et persuasive. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour produire rapidement un audio de haute qualité qui résonne avec un public jeune et dynamique.
Produisez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux éducateurs démontrant comment créer une vidéo avec diverses options esthétiques. Le style visuel doit être clair et engageant, mettant en avant la flexibilité de plus de 50 styles visuels, accompagné d'une voix off amicale et informative. Explorez la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen pour illustrer la facilité de personnaliser des thèmes visuels uniques pour tout sujet éducatif.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de publicités IA performantes.
Générez rapidement des publicités IA à fort impact qui résonnent avec votre audience cible, améliorant votre narration d'entreprise et stimulant les conversions sans effort.
Contenu engageant pour les réseaux sociaux.
Créez des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des clips courts en quelques minutes pour augmenter l'engagement et étendre la portée de la narration IA de votre marque sur les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes histoires d'entreprise par IA et mes campagnes publicitaires ?
HeyGen renforce la narration créative d'entreprise par IA en transformant des scripts en vidéos captivantes avec des avatars IA et des voix off professionnelles. Vous pouvez développer des publicités IA puissantes et des récits qui résonnent avec votre audience, en exploitant des capacités intuitives de texte en vidéo.
Quels styles visuels HeyGen propose-t-il pour créer des visuels IA engageants ?
HeyGen offre une gamme diversifiée de plus de 50 styles visuels et d'avatars IA, garantissant que vos visuels IA ne sont pas seulement engageants mais aussi qu'ils maintiennent des personnages cohérents tout au long de votre contenu. Cela permet une production vidéo riche en visuels et cohérente.
HeyGen peut-il m'aider à créer du contenu pour les réseaux sociaux de manière efficace ?
Absolument ! HeyGen facilite la création de contenu captivant pour les réseaux sociaux en offrant des fonctionnalités telles que la génération de texte en vidéo et le redimensionnement des ratios d'aspect. Cela vous permet de produire rapidement des vidéos soignées pour diverses plateformes, optimisant votre stratégie de contenu.
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les marketeurs et les cinéastes ?
HeyGen simplifie le processus pour les marketeurs et les cinéastes de créer une vidéo en offrant des fonctionnalités puissantes de générateur de vidéos par IA comme le texte en vidéo, la génération de voix off et une bibliothèque multimédia complète. Les utilisateurs peuvent également exporter leurs projets, améliorant les flux de travail collaboratifs.