Générateur de promo d'entreprise AI : Créez des publicités époustouflantes rapidement
Créez instantanément des publicités vidéo à fort taux de conversion avec notre riche bibliothèque de modèles & scènes, conçue pour les spécialistes du marketing de performance.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une publicité vidéo dynamique de 45 secondes ciblant les spécialistes du marketing de performance et les équipes créatives, en mettant l'accent sur la puissance de HeyGen en tant que "créateur de publicités vidéo AI". Les visuels doivent présenter un montage rapide de divers scénarios publicitaires, soutenu par une voix off inspirante et autoritaire. Illustrez comment les "Modèles & scènes" disponibles simplifient la création de "publicités vidéo" percutantes pour diverses plateformes.
Produisez une vidéo produit sophistiquée de 60 secondes destinée aux entreprises de commerce électronique et aux chefs de produit, mettant en avant l'utilisation innovante des "avatars AI" pour expliquer des fonctionnalités complexes. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec un présentateur virtuel compétent livrant un récit captivant. Positionnez HeyGen comme leur "copilote vidéo créatif" pour créer du contenu "vidéo produit" convaincant sans les obstacles de production traditionnels.
Concevez une vidéo authentique de 30 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les stratèges de contenu, en vous concentrant sur la facilité avec laquelle HeyGen les aide à "créer des vidéos pour les entreprises" qui résonnent. Le style visuel doit être relatable et énergique, avec un message clair et direct. Mettez en avant la capacité "Sous-titres/légendes" pour garantir que leurs "publicités vidéo" soient accessibles et efficaces même sans son, augmentant l'engagement sur les plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités AI Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes et performantes en quelques minutes, boostant considérablement vos efforts marketing avec l'AI.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin d'engager votre audience et d'étendre la portée de votre marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de copilote vidéo créatif pour les publicités AI ?
HeyGen agit comme votre "copilote vidéo créatif" en permettant la production rapide de "publicités AI" de haute qualité grâce à des "avatars AI" avancés et à la technologie "Texte en vidéo à partir d'un script". Cela permet aux utilisateurs de conceptualiser et d'exécuter des campagnes avec une rapidité et une flexibilité créative inégalées pour des "publicités vidéo" percutantes.
Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de promo d'entreprise AI efficace ?
HeyGen est un "générateur de promo d'entreprise AI" efficace car il permet aux entreprises de "créer des vidéos pour les entreprises" rapidement et professionnellement sans lourdes charges de production. Ses fonctionnalités comme la "Génération de voix off", les "Contrôles de marque" et les "Modèles & scènes" adaptables garantissent un contenu promotionnel percutant.
HeyGen aide-t-il les équipes créatives à générer efficacement des vidéos UGC ?
Oui, HeyGen aide considérablement les "équipes créatives" à générer efficacement des styles de "vidéos UGC" authentiques en utilisant divers "avatars AI" et une bibliothèque multimédia robuste. Cela rationalise la production de contenu, permettant aux équipes d'augmenter efficacement leur production vidéo pour diverses campagnes.
HeyGen peut-il utiliser des modèles pour simplifier la création de vidéos produit ?
Absolument, HeyGen propose une large gamme de "modèles" professionnels pour simplifier la création de "publicités vidéo" engageantes pour divers objectifs, y compris des présentations "vidéo produit" convaincantes. Ces modèles, combinés à des fonctionnalités comme le "Redimensionnement des proportions", simplifient le processus de la conception à l'exportation.