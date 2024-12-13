Créateur de Vidéos de Présentation d'Entreprise AI pour des Pitches Engagés

Transformez vos scripts en présentations vidéo dynamiques avec un puissant texte en vidéo à partir de script, simplifiant la création de contenu.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 45 secondes destinée aux départements RH et aux coordinateurs de formation, illustrant la facilité de production de modules de formation interne cohérents. L'esthétique doit être épurée et pédagogique, avec un avatar AI amical et professionnel délivrant le contenu, complété par une voix off AI chaleureuse et claire. Soulignez l'avantage d'utiliser HeyGen comme "générateur de vidéos AI" pour maintenir la cohérence de la marque dans tous les supports de formation, en montrant spécifiquement l'intégration et la personnalisation fluides des "avatars AI" pour représenter différents rôles ou départements.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 90 secondes conçue pour les équipes de projet et les créatifs d'agence, en mettant l'accent sur la communication de projet efficace et la livraison de propositions. Le style visuel et audio doit être dynamique et collaboratif, avec diverses scènes où différents membres de l'équipe (représentés par des changements subtils de personnages AI ou de partage d'écran) contribuent, avec une voix off AI entraînante et articulée guidant le récit. Démontrez la fonctionnalité avancée de "génération de voix off" de HeyGen, permettant aux équipes de finaliser rapidement des présentations convaincantes, en s'assurant que chaque mot est parfaitement articulé et intégré dans la vidéo.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de 30 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs de contenu, mettant en avant la rapidité et la simplicité de produire du contenu marketing court et engageant. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et rapide avec des couleurs vives et des transitions rapides, accompagnée d'une voix off AI énergique. Illustrez comment l'éditeur intuitif "glisser-déposer" de HeyGen permet aux utilisateurs de tirer parti des "Modèles & scènes" pour créer rapidement des "vidéos marketing" accrocheuses qui se démarquent sur diverses plateformes, nécessitant un effort minimal mais produisant un impact maximal.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de présentation d'entreprise AI

Transformez vos idées en présentations vidéo engageantes sans effort. Notre plateforme alimentée par l'AI simplifie la création de contenu, rendant les vidéos professionnelles accessibles à tous.

1
Step 1
Créez votre contenu
Commencez par saisir le texte de votre présentation. Utilisez le générateur de script AI intégré pour aider à créer des récits convaincants ou transformer votre contenu existant en un script dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez vos présentateurs
Choisissez parmi une collection diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre message. Ces présentateurs AI donnent vie à votre script avec des expressions et des mouvements naturels, augmentant l'engagement.
3
Step 3
Affinez avec la marque
Appliquez vos éléments de marque cohérents, y compris les logos et les couleurs, en utilisant des contrôles de marque intuitifs. Cela garantit que votre vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
4
Step 4
Générez et exportez votre vidéo
Une fois finalisée, générez votre vidéo de présentation d'entreprise AI de haute qualité. Utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour l'adapter à diverses plateformes, des sites web aux réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des publicités à fort impact

Produisez rapidement des vidéos marketing et des publicités captivantes avec l'AI, communiquant efficacement votre message commercial et générant des résultats.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur de vidéos AI pour les présentations ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des invites textuelles ou des scripts en présentations vidéo dynamiques, avec des présentateurs AI réalistes et des avatars AI personnalisables avec des voix off AI authentiques. Cet outil alimenté par l'AI simplifie la production vidéo pour les entreprises.

HeyGen peut-il personnaliser les éléments de marque dans les présentations vidéo AI ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, permettant aux utilisateurs d'intégrer leurs logos, palettes de couleurs spécifiques et autres éléments de marque de manière fluide. Son éditeur glisser-déposer et ses modèles vidéo polyvalents garantissent une cohérence de marque dans toutes vos vidéos marketing.

Quelles fonctionnalités techniques améliorent l'efficacité de création vidéo dans HeyGen ?

HeyGen améliore considérablement l'efficacité de création vidéo en automatisant le processus du script à la vidéo, y compris des fonctionnalités de médias génératifs comme les sous-titres automatiques dans plus de 50 langues. La génération de voix off de la plateforme assure une portée mondiale pour vos présentations vidéo.

HeyGen prend-il en charge la collaboration en temps réel pour les équipes ?

Oui, HeyGen prend en charge la collaboration en temps réel, permettant aux équipes de travailler ensemble efficacement sur des présentations vidéo AI. Cette fonctionnalité permet à plusieurs utilisateurs de contribuer simultanément au processus de création de présentations vidéo, rationalisant les flux de travail de projet.

